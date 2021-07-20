ВОЗ поможет Украине за короткое время обновить огромное количество клинических протоколов, - Минздрав

Всемирная организация здравоохранения подготовила аналитический документ "Варианты лучших практик для разработки клинических протоколов в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, документ разработан в поддержку Украины в процессе стандартизации медико-санитарной помощи и стратегических закупок услуг через адаптацию международных клинических руководств и разработку национальных клинических протоколов.

"С октября 2020 по февраль 2021 ВОЗ провела предварительное исследование для оценки вариантов, которые Минздрав должен рассмотреть для реализации процесса разработки национальных клинических руководств. По итогам данного исследования были выявлены четкие доказательства наличия общей поддержки процесса пересмотра клинических руководств с переходом от простого перевода в более структурированный процесс системной адаптации установок", - говорится в сообщении.

В документе содержится информация об опыте ЕС в плане разработки установок, детализируется текущая информация о ситуации по данному вопросу в Украине и выявляются пробелы в системе. Приоритетом для обеспечения надежности и приемлемости рекомендаций является решение вопросов, связанных с конфликтами интересов.

Отмечается, что создание соответствующей системы потребует инвестиций.

"Министерство здравоохранения Украины имеет очень амбициозный план обновления за короткое время огромного количества клинических протоколов для приоритетных состояний", - добавили в министерстве.

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