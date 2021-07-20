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Новости Коронавирус и карантин
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Запись на вакцинацию от коронавируса через "Дію" больше не нужна, - онлайн-сервис госуслуг

Запись на вакцинацию от коронавируса через

Для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса в Украине, больше не нужно регистрироваться через портал "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал сервиса "Дія".

"Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов", - следует из сообщения.

"Таким образом, запись через "Дію" больше не нужна", - уточняется далее. 

Также подчеркивается, что в течение всего времени через "Дію" записались на вакцинацию 698 000 украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня стартует 5-й этап вакцинации от коронавируса. Получить прививку смогут все желающие, - Ляшко. ВИДЕО

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А она вообще работала???? Нужна была? Как и всё придуманное зелёными дебилами. Зарегистрировался еще по началу, ни кой х@й даже не пикнул
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20.07.2021 12:10 Ответить
+2
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20.07.2021 13:08 Ответить
говорят, будут раздавать по 500грн. за вакцинацию и кулек гречки, чи сахара, - не расслышал, бабка в трамвае с кем-то по телефону варнякала
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20.07.2021 12:12 Ответить
Записався , а для чого записався - ніпанятно . Так і не скористався . Ніхто нічого не пропонував . Тепер вирішив не спішити . Почекаю завершення суматохи і чекатиму пфайзер чи модерна . Може це й на краще , що всяку чухню не колов собі .
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20.07.2021 12:12 Ответить
Цей розводняк потрібен був щоб отримати персональні данні 698 тис. громадян. На жаль і я піддався. Ніякої черги на вакцинування у цій дії не було. Як зареєструвався на початку березня - тиша. Профанація.
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20.07.2021 12:15 Ответить
Зареєструвався в дії на початку червня. Ніяких дій від дії! Інститути влади перетворились на генератори брехні. Дурням подобається, людям - ні.
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20.07.2021 12:27 Ответить
Имитация кипучей деятельности закончена.
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20.07.2021 12:31 Ответить
Смешно. Та до жопы сия Дія. Толку от неё? Один хрен не работает.
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20.07.2021 12:45 Ответить
 
 