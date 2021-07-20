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Запись на вакцинацию от коронавируса через "Дію" больше не нужна, - онлайн-сервис госуслуг
Для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса в Украине, больше не нужно регистрироваться через портал "Дія".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал сервиса "Дія".
"Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов", - следует из сообщения.
"Таким образом, запись через "Дію" больше не нужна", - уточняется далее.
Также подчеркивается, что в течение всего времени через "Дію" записались на вакцинацию 698 000 украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.
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