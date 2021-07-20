Запись на вакцинацию от коронавируса через "Дію" больше не нужна, - онлайн-сервис госуслуг

Для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса в Украине, больше не нужно регистрироваться через портал "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал сервиса "Дія".

"Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов", - следует из сообщения.

"Таким образом, запись через "Дію" больше не нужна", - уточняется далее.

Также подчеркивается, что в течение всего времени через "Дію" записались на вакцинацию 698 000 украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня стартует 5-й этап вакцинации от коронавируса. Получить прививку смогут все желающие, - Ляшко. ВИДЕО