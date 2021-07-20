РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13250 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 201 17

У Украины есть конкретные идеи, как помешать РФ превратить Черное море в свое "внутреннее озеро", - Кулеба

У Украины есть конкретные идеи, как помешать РФ превратить Черное море в свое

Украина имеет конкретные идеи и предложения относительно того, как помешать России превратить Черное море в свое "внутреннее озеро" считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении в Фейсбуке, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в Грузию.

"Если страны Черного моря и члены НАТО плюс Украина, Грузия, и можно найти даже место для Молдовы в этом механизме, не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро, поделит его пополам и начнет полностью властвовать в своей зоне. Эта тема была вчера очень предметно проговорена - то есть, что надо сделать для того, чтобы выровнять ситуацию с безопасностью в Черном море. У Украины есть конкретные идеи, конкретные предложения по этому поводу", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции

Министр заявил, что Украина обсуждает сейчас эти идеи с Грузией, Молдовой, государствами-членами НАТО, которые являются причерноморскими и дружественными к Украине, а именно с Румынией, Болгарией и Турцией.

Кулеба также проинформировал, что для усиления евроинтеграции в мае в Киеве было создано Ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы, а в понедельник в Батуми состоялся полноценный саммит лидеров "Ассоциированного трио" при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Здесь речь идет о безопасности региона, о безопасности вообще Европы, потому что мы абсолютно убеждены, что без членства наших трех стран в ЕС обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно... Но я вам скажу, что все больше стран в ЕС тоже начинают думать в рамках этой парадигмы, и это очень радует", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Территории Украины, Грузии и Молдовы стали меньше после начала движения в ЕС, - Зеленский

Грузия (4504) Молдова (1885) россия (96139) Черное море (1488) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Интересно какие, заглянуть поглубже в глаз путина, или в каждом выступлении выставлять претензии к США, НАТО, Евросоюзу, или в Китае кредит взять побольше?
показать весь комментарий
20.07.2021 12:43 Ответить
+1
выложи их по пунктам (в трех экземплярах))) и отправь один на ознакомление в рашку...
показать весь комментарий
20.07.2021 11:50 Ответить
+1
ну да они видять обезьяни у власти а им еще ядерную бомобу дай
показать весь комментарий
20.07.2021 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
выложи их по пунктам (в трех экземплярах))) и отправь один на ознакомление в рашку...
показать весь комментарий
20.07.2021 11:50 Ответить
лучше зеленскому
показать весь комментарий
20.07.2021 12:11 Ответить
ему не интересно...
показать весь комментарий
20.07.2021 12:13 Ответить
Ті ідеї ще не "народилися". Треба чекати 2030 року. Виконання всіх планів і ідей "слуг" приурочені на ту дату. Це як або падишах помре, або осел здохне.
показать весь комментарий
20.07.2021 12:29 Ответить
Единственный выход у Украины быть не растерзанной "добрыми" соседями и "союзниками" это срочно создавать Ядерный щит государства.Именно это сможет сдерживать аппетиты захватчиков,уже не скрывающих дальнейшее расчленение Украины не только по суше но и в море!Больше всего как ни странно боятся ядерного статуса Украины это США.Они дадут не 2.7 млрд. свеженапечатанных баксов а 100 лиш бы у нас и в мыслях не было такой идеи,это страшный сон Рашенсбродов и прочих Жабоедов и хитрых швабов.
показать весь комментарий
20.07.2021 12:06 Ответить
ну да они видять обезьяни у власти а им еще ядерную бомобу дай
показать весь комментарий
20.07.2021 12:12 Ответить
отрежут финансирование - будешь гвозди жрать , у кого хоть денег будет немного - все уедут
показать весь комментарий
20.07.2021 15:53 Ответить
**** ты чухон спрятался за прокси и гадишь тут выплядок уважаемым людям??
показать весь комментарий
20.07.2021 15:55 Ответить
неадекват , у меня рабочий прокси . А таких как ты к ядерному оружию на км 100 нельзя подпускать
показать весь комментарий
20.07.2021 16:10 Ответить
Клован, на работе я. Купи магния себе.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:24 Ответить
Украина по всем статистическим показателям умирает из за организованной преступности и скоро вообще все потеряет смысл ибо организованная преступность ушатает страну.
показать весь комментарий
20.07.2021 12:42 Ответить
Интересно какие, заглянуть поглубже в глаз путина, или в каждом выступлении выставлять претензии к США, НАТО, Евросоюзу, или в Китае кредит взять побольше?
показать весь комментарий
20.07.2021 12:43 Ответить
Идей всегда было много. А решение и действие здесь одно. Рыть судоходный канал через перешеек, а вдоль канала через каждые 100м пусть Установка с *Нептуном* стоит. И на сто км назад также но шире ряд *Нептунов*.
показать весь комментарий
20.07.2021 13:25 Ответить
Чому мовчать про Азовське? Віддали на поталу окупанту й забули?
показать весь комментарий
20.07.2021 13:29 Ответить
А Єармак дозволить завадити?Дасть команду "шимпанЗе" і той все перегадить.
показать весь комментарий
20.07.2021 14:06 Ответить
А по поводу Азовского - уже смирились?
Пороха уже посадили за проход катеров в Бердянск?
показать весь комментарий
20.07.2021 16:11 Ответить
 
 