Из Госбюджета выделили 980 млн грн на закупку 60 тыс. ноутбуков для учителей, - Минобразования

Заместитель Министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий заявил, что в рамках государственной субвенции в этом году учителям должны купить 60 тысяч ноутбуков.

Об этом он сказал во время брифинга 20 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Каждый учитель должен получить ноутбук. Каждая область уже распределяет средства и рассчитывает ноутбуки, некоторые области уже начали закупку. По состоянию на 20 июля уже подали заявку на закупку 8 000 ноутбуков", - сказал Селецкий.

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Он выразил надежду, что до Нового года 100% закупок будут выполнены.

Всего за счет субвенции и путем софинансирования с областными администрациями должны купить 60 000 ноутбуков.

"Субвенция не сможет покрыть все потребности, но это первый шаг. Есть еще параллельная субвенция на НУШ, где также есть пункт о закупке мультимедийного оборудования", - добавил заместитель главы МОН.

В свою очередь заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан отметила, распределение ноутбуков осуществляется администрациями между школами, в которых количество компьютеров меньше, чем количество учителей в следующей очередности:

учебные заведения с количеством учащихся не менее 250 человек и опорные школы с количеством учащихся не менее 200 человек; учебные заведения с общим количеством учащихся не менее 100 человек другие учебные заведения.

Для того, чтобы обеспечение техникой происходило прозрачно и эффективно создали публичный дашборд.

На вопрос, смогут ли учителя брать ноутбуки в собственное пользование, Артур Селецкий отметил, что ноутбуки будут закрепляться в школах за учебным кабинетом, но если снова будет вспышка пандемии и дистанционное обучение, то директора школ смогут самостоятельно решать, давать ли ноутбук учителю, который не имеет дома собственной техники.

По его словам, средняя стоимость одного ноутбука составляет 20 040 гривен. Технические характеристики должны отвечать современным реалиям.

Деньги распределяли по специальной формуле определенной Министерством финансов - чем больше детей в области, тем больше выделяют.

Ионан подчеркнула, если области не используют субвенцию в этом году, то средства вернутся в Госбюджет, а не перейдут на следующий год. Поэтому в интересах каждой области воспользоваться возможностью на 100%.

Общая сумма субвенции на закупку ноутбуков учителям составляет 980 млн грн.