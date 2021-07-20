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Из Госбюджета выделили 980 млн грн на закупку 60 тыс. ноутбуков для учителей, - Минобразования

Из Госбюджета выделили 980 млн грн на закупку 60 тыс. ноутбуков для учителей, - Минобразования

Заместитель Министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий заявил, что в рамках государственной субвенции в этом году учителям должны купить 60 тысяч ноутбуков.

Об этом он сказал во время брифинга 20 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Каждый учитель должен получить ноутбук. Каждая область уже распределяет средства и рассчитывает ноутбуки, некоторые области уже начали закупку. По состоянию на 20 июля уже подали заявку на закупку 8 000 ноутбуков", - сказал Селецкий.

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Он выразил надежду, что до Нового года 100% закупок будут выполнены.

Всего за счет субвенции и путем софинансирования с областными администрациями должны купить 60 000 ноутбуков.

"Субвенция не сможет покрыть все потребности, но это первый шаг. Есть еще параллельная субвенция на НУШ, где также есть пункт о закупке мультимедийного оборудования", - добавил заместитель главы МОН.

В свою очередь заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан отметила, распределение ноутбуков осуществляется администрациями между школами, в которых количество компьютеров меньше, чем количество учителей в следующей очередности:

  1. учебные заведения с количеством учащихся не менее 250 человек и опорные школы с количеством учащихся не менее 200 человек;
  2. учебные заведения с общим количеством учащихся не менее 100 человек
  3. другие учебные заведения.

Для того, чтобы обеспечение техникой происходило прозрачно и эффективно создали публичный дашборд.

На вопрос, смогут ли учителя брать ноутбуки в собственное пользование, Артур Селецкий отметил, что ноутбуки будут закрепляться в школах за учебным кабинетом, но если снова будет вспышка пандемии и дистанционное обучение, то директора школ смогут самостоятельно решать, давать ли ноутбук учителю, который не имеет дома собственной техники.

По его словам, средняя стоимость одного ноутбука составляет 20 040 гривен. Технические характеристики должны отвечать современным реалиям.

Деньги распределяли по специальной формуле определенной Министерством финансов - чем больше детей в области, тем больше выделяют.

Ионан подчеркнула, если области не используют субвенцию в этом году, то средства вернутся в Госбюджет, а не перейдут на следующий год. Поэтому в интересах каждой области воспользоваться возможностью на 100%.

Общая сумма субвенции на закупку ноутбуков учителям составляет 980 млн грн.

Автор: 

образование (2271) школа (3020) Минобразования (1739) учитель (498)


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Топ комментарии
+2
980 млн грн разделить на 60 тыс. ноутбуков = 16 333,(3) грн.
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20.07.2021 12:13 Ответить
+2
У них зарплати по 4000 баксів, могли б і розкошелитись. Все рівно будуть лазити по соцмережам з цих ноутів.
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20.07.2021 12:49 Ответить
+1
Из Госбюджета выделили... на закупку 60 тыс. ноутбуков для учителей. А чому не на костюми, черевики і зимові куртки -пуховики? Якщо б спитали вчителів як використати тих 980 млн. грн. Можливо, вони б порадилися і вирішили витратити їх не "на закупку 60 тыс. ноутбуков для учителей"? Спитайте конкретного вчителя: -"Ось є 16 333,(3) грн. Скажіть як би Ви хотіли ними розпорядитися? Можливо, вчитель скаже: в мене є ноутбук, -це мій робочий інструмент, - і я його використовую... А ті 16 333,(3) грн. я б... Чиновники від освіти розкрадуть, дадуть заробити своїм?
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20.07.2021 12:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Купите им тогда и по квартире с автомобилем . Намутят как цыган солнцем. Нормальные педагоги, как обычно, ничего не получат.
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20.07.2021 11:55 Ответить
Ну... если без откатов и корпоративную модель оптом у HP, Toshiba или Dell, то за 20к грн можно очень неплохие ноутбуки взять!
Но, ведь так сделать - не реально, да?
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20.07.2021 12:01 Ответить
Вчителям взагалі вистачить звичайних офісних ноутбків. Але для директорів будуть макбуки, для вчителів асери, тоді середня ціна і вийде 20к)
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20.07.2021 12:08 Ответить
По его словам, средняя стоимость одного ноутбука составляет 20 040 гривен. Источник: https://censor.net/ru/n3278092

Для такої кількості ноутбуків, ціна як ігрового. Схоже школи будуть іти далі на дистанційне навчання, щоб не платити за опалення класів.
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20.07.2021 12:05 Ответить
Нормальный игровой ноут сейчас меньше 30 тыс.грн. не стоит.
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20.07.2021 13:43 Ответить
980 млн грн разделить на 60 тыс. ноутбуков = 16 333,(3) грн.
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20.07.2021 12:13 Ответить
Из Госбюджета выделили... на закупку 60 тыс. ноутбуков для учителей. А чому не на костюми, черевики і зимові куртки -пуховики? Якщо б спитали вчителів як використати тих 980 млн. грн. Можливо, вони б порадилися і вирішили витратити їх не "на закупку 60 тыс. ноутбуков для учителей"? Спитайте конкретного вчителя: -"Ось є 16 333,(3) грн. Скажіть як би Ви хотіли ними розпорядитися? Можливо, вчитель скаже: в мене є ноутбук, -це мій робочий інструмент, - і я його використовую... А ті 16 333,(3) грн. я б... Чиновники від освіти розкрадуть, дадуть заробити своїм?
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20.07.2021 12:44 Ответить
У них зарплати по 4000 баксів, могли б і розкошелитись. Все рівно будуть лазити по соцмережам з цих ноутів.
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20.07.2021 12:49 Ответить
А чем плохо планшет? И более удобно, дешевле, не нужно платить за по, можно подключать клавиатуру и т.д. Износоустойчивость у планшетов выше, а у ноутов через год - два кнопки повылетают из клавиатур.
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20.07.2021 14:03 Ответить
А у нас війна закінчилася???

".....Кривонос рассказал, что в 2015 году побывал на заводе по производству боеприпасов в Литве, который был построен всего за семь месяцев и 28 млн евро, затем пытался добиться в Киеве строительства такого же завода, пока не понял, что воровство на Украине, ставшее притчей во языцех, не истребить. «Мне на ухо сказали, что завод на Украине никогда не построить, потому что на каждом патроне, который завозится в Украину, кто-то зарабатывает», - заявил он

Завод у Туреччині може виробляти ********** і зброю всіх калібрів від 5,56 мм до 203 мм під одним дахом. Підприємство було створено за 12 місяців завдяки інвестиціям обсягом у 25 мільйонів доларів.

Ноутбуки чи можливість захиститися...?
980 млн. грн. на завод і ще на клумбочки біля нього було б достатньо...
Кому вони потрібні тоді будуть?
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20.07.2021 15:48 Ответить
 
 