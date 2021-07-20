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Новости Будни полиции
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Женщина пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна в Киеве: патрульные поймали ее за ногу в последний момент. ФОТО

В Киеве патрульные полицейские спасли женщину, которая пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна. Она уже почти выпала, но полицейские смогли удержать ее за ногу в последний момент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Полицейские получили вызов на улицу Бориспольскую. Прохожие услышали, как женщина кричит в квартире, и позвонили в полицию.

На вызов прибыли сразу два экипажа патрульных - Анастасия Семененко, Дмитрий Дудников, Роман Широкань и Самусева Армине. Когда инспекторы зашли в указанную квартиру на 3-м этаже, то увидели женщину, которая сидела в открытом окне, свесив ноги вниз.

Женщина пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна в Киеве: патрульные поймали ее за ногу в последний момент 01
Фото: МВД/Telegram

Сообщается, что женщина вела себя нервно и угрожала прыгнуть, если к ней кто-то приблизится. Какой-то момент женщина наклонилась вперед и выпала. Патрульные отреагировали мгновенно и в последний момент успели схватить ее за ногу.

"Женщина сопротивлялась и держать ее становилось все труднее. На помощь полицейским пришли неравнодушные граждане. Все вместе они держали женщину до приезда спасателей, которые с помощью лестницы и веревки затянули гражданку назад в квартиру. Ее госпитализировали в специализированное медучреждение", - сказано в сообщении.

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Киев (25668) МВД (9326) самоубийство (1011) спасение (169) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+15
це одні з останніх справжніх патрульних ! бо інші мало відрізняються від ментів 90-х, 2000-х дякую за роботу !
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20.07.2021 12:01 Ответить
+7
Молодцы!
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20.07.2021 11:59 Ответить
+5
хм... а как это вообще возможно?
"увидели женщину, которая сидела в открытом окне, свесив ноги вниз".

"Патрульные отреагировали мгновенно и в последний момент успели схватить ее за ногу."
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20.07.2021 12:32 Ответить
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Молодцы!
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20.07.2021 11:59 Ответить
це одні з останніх справжніх патрульних ! бо інші мало відрізняються від ментів 90-х, 2000-х дякую за роботу !
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20.07.2021 12:01 Ответить
где фото подвига?
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20.07.2021 12:10 Ответить
и не говори. ни одного селфи на фоне происходящего нету...
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20.07.2021 12:52 Ответить
С третьего этажа не самоубиваются, как правило. Да и по действиям видно, что не особо и пыталась. Женщина просто хотела дать знак, что ей нужна психологическая помощь, но, к сожалению, в бывшем СССР иногда проще сделать так, как она сделала нежели просто обратиться к нужному врачу
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20.07.2021 12:20 Ответить
судя по фото, ловили за-ногу все четверо в восемь рук.
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20.07.2021 12:29 Ответить
хм... а как это вообще возможно?
"увидели женщину, которая сидела в открытом окне, свесив ноги вниз".

"Патрульные отреагировали мгновенно и в последний момент успели схватить ее за ногу."
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20.07.2021 12:32 Ответить
Может она в комнату свесила ноги?)
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20.07.2021 13:01 Ответить
И поедт на дурку.
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20.07.2021 12:36 Ответить
Молодці!!!
Красиві полісмени!
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20.07.2021 12:40 Ответить
А чого нинішнєє пАкАлєніє нє сХВоткало мАмЄнт? Зара ж тільки шо сходу в карман і за телеХВон, а якщо поталанить ще й на ХВоні проісходяШШєВо так то вАААЩе супЄр...
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20.07.2021 12:48 Ответить
Чи всі отупіли? Уявіть собі, як можна впіймати за ногу стрибнувшу з вікна людину? При чому патрульнІ (що, всі?) відреагували миттєво ( ) і впіймалИ (що, усі???) за ногУ. ******** мєнтовська показуха сягає рівня ідіотизму. А, може, то вони НАС мають за ідіотів?
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20.07.2021 12:58 Ответить
А зачем? Каждый в праве распорядится своей жизнью как пожелает, только не надо брать в больницу и лечить тех, кто добровольно решил покончить с собой, но не получилось, соцпосрбие им тоже не давать!
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20.07.2021 13:39 Ответить
Вы пишите бред..сколько детей когда то Коротича попросили поговорить с дальним родственником(мальчик выжил,после прыжка с крыши)..ну о чем говорить?спросил,что он думал...юноша ответил,что какой он дурак,но н уже летел....
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20.07.2021 14:32 Ответить
нет, я пишу не бред, а научно и генетически обосноваггый факт, такой генофонд человеческой популяции не просто обуза, но и опасность развития его существования!
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20.07.2021 14:38 Ответить
Їі треба було відправити на Планету Веселих Самогубців із "Зоряних мандрів капітана Небрехи".
Там місцеві жартівники прорили наскрізь всю планету, і влаштували таким чином безкінечний атракціон-гойдалку, стрибаючи у наскрізьпланетну штольню. )))

Жінка намагалася накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна в Києві: патрульні зловили її за ногу в останній момент - Цензор.НЕТ 9846
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20.07.2021 18:16 Ответить
НОГУ ОТОРВАЛИ.. НО ВРАЧИ ПРИШЬЮТ...
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20.07.2021 13:55 Ответить
В псіхушку забрали
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20.07.2021 15:57 Ответить
ДЯКУЮ СПРАВЖНІМ !!!
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22.11.2021 15:34 Ответить
 
 