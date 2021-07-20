Женщина пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна в Киеве: патрульные поймали ее за ногу в последний момент. ФОТО

В Киеве патрульные полицейские спасли женщину, которая пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна. Она уже почти выпала, но полицейские смогли удержать ее за ногу в последний момент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Полицейские получили вызов на улицу Бориспольскую. Прохожие услышали, как женщина кричит в квартире, и позвонили в полицию.

На вызов прибыли сразу два экипажа патрульных - Анастасия Семененко, Дмитрий Дудников, Роман Широкань и Самусева Армине. Когда инспекторы зашли в указанную квартиру на 3-м этаже, то увидели женщину, которая сидела в открытом окне, свесив ноги вниз.



Фото: МВД/Telegram

Сообщается, что женщина вела себя нервно и угрожала прыгнуть, если к ней кто-то приблизится. Какой-то момент женщина наклонилась вперед и выпала. Патрульные отреагировали мгновенно и в последний момент успели схватить ее за ногу.

"Женщина сопротивлялась и держать ее становилось все труднее. На помощь полицейским пришли неравнодушные граждане. Все вместе они держали женщину до приезда спасателей, которые с помощью лестницы и веревки затянули гражданку назад в квартиру. Ее госпитализировали в специализированное медучреждение", - сказано в сообщении.

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