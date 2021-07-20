Любченко о миграции украинцев: Фразу "хочу уехать" мы должны заменить на "хочу вернуться"

Эффективное использование трудового потенциала и возвращение из-за границы трудовых мигрантов является вопросом национальной безопасности и субъектности государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

По его словам, точное количество граждан, которые не нашли себя в Украине и отправились "искать счастье" за ее пределами, подсчитать невозможно. По экспертным оценкам, речь идет о 2-3 миллионах украинцев ежегодно.

"Мы лидеры - лидеры в Европе по количеству трудоспособного населения, которое трудится за рубежом", - подчеркнул Любченко.

Вице-премьер добавил, что задача государства - как можно быстрее создать условия для того, чтобы подавляющее большинство наших соотечественников, которые в свое время уехали на заработки за границу, вернулись домой.

"Фразу "хочу уехать" мы должны заменить "хочу вернуться", - процитировал Любченко предвыборную программу президента и привел данные статистики.

"В прошлом году, по данным Реестра физических лиц - налогоплательщиков, 11,3 млн граждан получали официальную заработную плату. Почти 11 млн совсем не имели официального дохода. Плюс есть более 11 млн пенсионеров, размер чьих выплат зависит от тех, кто работает легально. То есть, за счет одного официально работающего государство удерживает двух неработающих. И все эти категории граждан в равной степени пользуются общественными благами: медицинской помощью, образованием, инфраструктурой, льготами и субсидиями", - подчеркнул Любченко.

По его словам, теневой фонд оплаты труда в Украине составляет почти полтриллиона гривен в год.

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