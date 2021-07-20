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Любченко о миграции украинцев: Фразу "хочу уехать" мы должны заменить на "хочу вернуться"

Любченко о миграции украинцев: Фразу

Эффективное использование трудового потенциала и возвращение из-за границы трудовых мигрантов является вопросом национальной безопасности и субъектности государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

По его словам, точное количество граждан, которые не нашли себя в Украине и отправились "искать счастье" за ее пределами, подсчитать невозможно. По экспертным оценкам, речь идет о 2-3 миллионах украинцев ежегодно.

"Мы лидеры - лидеры в Европе по количеству трудоспособного населения, которое трудится за рубежом", - подчеркнул Любченко.

Вице-премьер  добавил, что задача государства - как можно быстрее создать условия для того, чтобы подавляющее большинство наших соотечественников, которые в свое время уехали на заработки за границу, вернулись домой.

"Фразу "хочу уехать" мы должны заменить "хочу вернуться", - процитировал Любченко предвыборную программу президента и привел данные статистики.

"В прошлом году, по данным Реестра физических лиц - налогоплательщиков, 11,3 млн граждан получали официальную заработную плату. Почти 11 млн совсем не имели официального дохода. Плюс есть более 11 млн пенсионеров, размер чьих выплат зависит от тех, кто работает легально. То есть, за счет одного официально работающего государство удерживает двух неработающих. И все эти категории граждан в равной степени пользуются общественными благами: медицинской помощью, образованием, инфраструктурой, льготами и субсидиями", - подчеркнул Любченко.

По его словам, теневой фонд оплаты труда в Украине составляет почти полтриллиона гривен в год. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свыше 50 претендентов подали заявки на конкурс по назначению директора Бюро экономической безопасности, - Любченко

Автор: 

трудовая миграция (247) миграция (261) Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+24
Любченко о миграции украинцев: Фразу "хочу уехать" мы должны заменить на "хочу вернуться" - Цензор.НЕТ 4737
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20.07.2021 12:00 Ответить
+17
Пустые разговоры. Они уезжают из-за низких зарплат и тотальной деиндустриализации. Что конкретно сделано что бы это прекратилось?
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20.07.2021 12:00 Ответить
+13
Белые зарплаты будут в 2 раза ниже черных, и заробитчан станет в 2 раза больше. Нужно снижать налоги на труд и заново индустриализировать страну.
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20.07.2021 12:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"Фразу "хочу уехать" мы должны заменить на "хочу вернуться" - в такому разі требу щоб фраза "хачу уєхать на Расєю і паскарєє" звучала з вуст ЗЄлєшобли. Інакше нічого не вийде.
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20.07.2021 11:57 Ответить
- Я снова хочу в Париж!
- А что ты уже там был?
- Нет! Я уже хотел!
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20.07.2021 17:33 Ответить
Точно никто не захочет вернуться пока не начнут платить белые зарплаты, сеть аптек подорожник платит черные зарплаты, 5 тысяч официальная часть а другая часть на карту ПриватБанка, журналистам пишешь, на цензор.нет писали, что помогите осветить предоставим факты что данная компания уходит от налогов в период войны когда страна последнее армии отдает, но всем пофиг. Работники данной компании должны дальше работать в тени и обрекать себя на нищенскую пенсию
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20.07.2021 11:59 Ответить
А шо только они?)
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20.07.2021 12:01 Ответить
Белые зарплаты будут в 2 раза ниже черных, и заробитчан станет в 2 раза больше. Нужно снижать налоги на труд и заново индустриализировать страну.
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20.07.2021 12:01 Ответить
Ага, и как себе ты это представляешь? Построить еще десяток запорожсталей, выкопать три десятка шахт и еще возвести 20-30 днепрогесов, а налоги снизить до 0.1%???Любченко про міграцію українців: Фразу "хочу поїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися" - Цензор.НЕТ 6794
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20.07.2021 15:24 Ответить
Міністр казав, що у 2024 році мінімалка стане аж 7700 гривень. І це стане кінцем епохи бідності для всіх хто отримує мінімалку. І навіщо від таких грошей кудись бігти?
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20.07.2021 12:34 Ответить
ану, зараз спробую замінити хочу поїхати працювати хоч і 6 днів на неділю за 37 000 грн або залишитися на свої 13000 грн на сімю з з 3х осіб.... щось не виходить....
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20.07.2021 11:59 Ответить
Так словами а не делами поднимают оклад
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20.07.2021 12:50 Ответить
Пустые разговоры. Они уезжают из-за низких зарплат и тотальной деиндустриализации. Что конкретно сделано что бы это прекратилось?
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20.07.2021 12:00 Ответить
Шо собираетесь Охметова раскулачить?)))
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20.07.2021 12:00 Ответить
Любченко о миграции украинцев: Фразу "хочу уехать" мы должны заменить на "хочу вернуться" - Цензор.НЕТ 4737
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20.07.2021 12:00 Ответить
Возращаться начнут не ранее как лет через 10 после импичмента Зеленскому.
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20.07.2021 12:01 Ответить
Ню-ню....
Вернеш ти їх. Коли в тій самій Польщі молода сім'я може взяти квартиру в іпотеку на нормальних умовах і заробляти достатньо коштів для гідного життя. А що на Україні? Промисловість зруйнували - перспектив ніяких. Чим ти їх заманиш щоб повернути?
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20.07.2021 12:03 Ответить
Жизнь всё расставит, и невидимая рука рынка наведёт порядок. В Украине всё хорошо. Страна начинает жить по средствам. Количество работоспособного населения будет соответствовать количеству рабочих мест. Добровольно уехавшие (кстати не самые лучшие специалисты) снижают конкуренцию на рынке труда. Оставшимся будут платить достойную зарплату.
В средние века лишние люди осваивали Сибирь и открывали Новый Свет.
В Англии сокращение населения, поляк на работы в Англию, украинец на его место. Оставшимся больше будет. Пусть едут.
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20.07.2021 12:24 Ответить
им зюзя-на-рояле мурку забабацаетЪ
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20.07.2021 13:06 Ответить
Пока власть под колпаком у олигархов, ничего у вас не выйдет.
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20.07.2021 12:04 Ответить
а так во всем мире - чеболи в Ю.Корее и дзайбацу в Японии - вот это и называется азиатское чудо - а у нас все ищут врагов народа - так ведь легче ,чем реально шо то делать
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20.07.2021 12:21 Ответить
Где то эту хрень перед выборами мы уже слышали, как успехи за два года, много вернулось?
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20.07.2021 12:04 Ответить
Для начала возвращения, Зеля должен уехать в Ростов.
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20.07.2021 12:05 Ответить
В тюрьму с конфискацией
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20.07.2021 13:31 Ответить
Мавзолейцы разорили дохлый Ссср до нитки,забрав даже вклады в Сберкассах на сумму 2 триллиона долларов в пересчете на сегодняшний день...,а все эти газо-нефтепроводы и прочее барахло дохляка ССРа прихватизировал ФСБ РАБссии типа кооператив Озеро...,хитромудрые Мавзолейные Хмыри все рассчитали до миллиметра,крысы позорные....,Бог говорят честный Мужик,заберет обратно до нитки... и останецца Мацковия голая босая и неумытая на болотах Мокшанских.
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20.07.2021 12:06 Ответить
Полная национализация всего, что должно принадлежать народу, а не олигархам, после этого возможно жизнь в Украине улучшится, и люди перестанут на заработки ездить.
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20.07.2021 12:10 Ответить
Украинцы не дураки, сами о себе позаботятся. Спасайте Рината.
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20.07.2021 12:10 Ответить
а много ли чиновников, министров, судей-прокуроров, депутан уехали за кордон работать (не жить-отдыхать) а работать ???
потому как им и здесь не плохо живется-можется с зарплатами от 100 000 грн и до бесконечных 1 500 000 - 2 500 000 грн в месяц...(и это без премий))))
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20.07.2021 12:12 Ответить
В этом их слабое место. Они всесильны, но только в пределах своей территории. За бугром они никто, поскольку там у них нет коррупционных источников дохода, а денежный запас не вечен. Тем более, что они любят пожить на широкую ногу и быстро растратят все, что натырили дома.
Это похоже на российское дворянство, когда после революции большевики их выгнали за бугор, графини работали посудомойками в ресторанах а князья - швейцарами при отелях. Только единицы смогли сберечь свои богатства и выгодно их вложить в какое-то дело. Остальные, избалованные паразитическим образом жизни дома, на новом месте опустились на социальное дно.
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20.07.2021 12:41 Ответить
Алексей Любченко скажи, какая у тебя зарплата, и какая сейчас в Украине, и ты поймешь, почему люди уезжают.
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20.07.2021 12:18 Ответить
Я пытаюсь найти работу токарем. Давно правда не работал, но и нет желания, ведь после испытательного срока мне возможно будут платить 12000 грязными. Сижу дома, подработка в интернете+натуральное хозяйство. Что-то нет желания работать за эти деньги. Проще экономить и не работать совем.
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20.07.2021 12:20 Ответить
Работать надо. Работа превратила обезьяну в человека.
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20.07.2021 14:49 Ответить
Работай. Я работал 30 лет, оказалось стажа нет. Вот и идите на расейского президента...смайлик фига тут есть?
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20.07.2021 15:42 Ответить
пока не уроют существующую власть делать в Украине нечего... жить с долбо*бами депутатами, проворовавшейся властью, смотреть как зеленьський мэкает на встрече с Меркель - это что-то...
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20.07.2021 12:21 Ответить
На деле преложенный тем же Любченко закон №5600, по которому узаканивается налоговый беспредел в стране и увеличиваются налоги во всех секторах экономики, неизбежно приведет к еще большей миграции из Украины трудовых ресурсов. Говорят Любченки одно, а делают совсем другое.
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20.07.2021 12:27 Ответить
Так это девиз зедебилов,вешать лапшу своему лохторату сватами и 95 аналами,а самим грабить .Причем основательно и сразу миллиардами.
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20.07.2021 12:38 Ответить
Бггг, ржака, бывший глава налоговой жалуется на то, что плательщики дани бегут из фискального ада, который он сам помогал строить.
Ребята, просто продолжайте повышать налоги, и лет за 10-15 уедут все, кто хоть на что-нибудь способен.
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20.07.2021 12:35 Ответить
Да, уже один повертач-бджоляр був у 2005 році.
Мій товариш повірив, продав невеликий бізнес в Іспанії і повернувся.
Потім дуже пошкодував і поїхав назад в Іспанію вдруге починати все спочатку.
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20.07.2021 12:51 Ответить
уезжают навремя, сезонно в основном низкооплачиваемые работники, по причинам очевидным - низкая зп в украине, любое трудоустройство требует визит в военкомат. Айтишники начали паковать чемоданы навсегда - тоже по многим причинам - от того что государство с олигратом начали залазить к ним в карман, и ограничивать развитие отрасли своим "регулированием" с помощью диясити.
У руля страны ментально подростки и гопники.
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20.07.2021 12:59 Ответить
вы суки этих людей грабите уже четверть века при чём не то что не одна тварь не села а прос
то убивают тех кто этому оказывает серьёзное сопротивление и... даже убивают тоже безнака
занно потому что если уж некуда деваться сажают стрелочников-исполнителей.... про брилли
антового прокурора помним??? а мы вот помним.... иди побегай по фонтанам шаурмист куев.
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20.07.2021 13:03 Ответить
Я вот рассматриваю страну для нового переезда, но Украины в списке нет. Разве что в Львовскую Народну Республику переехал бы может А то Киев черты какие-то захватили
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20.07.2021 13:08 Ответить
Небось пороховатник...вас от кацапов не отличить, и те и эти все норовят Украину на республики разделить. Модераторы где вы...ау! Тут один мчудак Украину делит...
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20.07.2021 15:45 Ответить
Экологически чистый транспорт велосипед и Тесла электрик Илана Маска сожрут Угле-газо-нефтекоролей и будет крысам засирающим АТМОСФЕРу дерьмом всемирное счастье,а паровые движки 19 века вновь вернутся на скороростные дороги Европы и Омерики...
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20.07.2021 13:16 Ответить
Этому кадру пора перестать бухать и нюхать что-попало.
1. ЧАСТНАЯ собственность НЕ гарантирована
2. Ворье-жулье, убийцы - отпускаються или условные сроки. Нахрена работать? когда любая мразь укравшая то что ты заработал потом и кровью может украсть и ему за это НИЧЕГО не будет
3. Ипотеки НЕТ (7% на новое это не ипотека)
4. Что будет с курсом через квартал - никому не известно.

Возвращаться КУДА?
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20.07.2021 14:00 Ответить
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20.07.2021 14:00 Ответить
Повернутись куди?В цирк,де шимпанЗЕ у головній ролі?Краще на чужбині,ніж в такій краіні.Доки буде така влада,люди будуть іхати за кордон.
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20.07.2021 14:01 Ответить
А хто таку владу вибрав???
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20.07.2021 14:30 Ответить
Замена фразы с "хочу уехать" на "хочу вернуться"-прямой путь в дурку.
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20.07.2021 14:47 Ответить
Бубочка еще год назад подымал эту проблему.......
Что сделано?
Судя по нововведениям в налоговой - зеля и его цирк наоборот стремится что бы все выехали!
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20.07.2021 15:13 Ответить
Любченко про міграцію українців: Фразу "хочу поїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися" - Цензор.НЕТ 6783
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20.07.2021 15:39 Ответить
нe та фраза. тi хто поiхав - нe повeрнуться. Фраза повинна bути: нeмає зачим iхати. i дома доbрe
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20.07.2021 15:44 Ответить
Блажен , кТо в е р у е т -
легко ему на свете.
С К О Р О ВСЕ украинские успешные предприниматели воспользуются услугами израильского паспорта ... и чартерами .
Любченко про міграцію українців: Фразу "хочу поїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися" - Цензор.НЕТ 4887
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20.07.2021 16:00 Ответить
Дичаший трєш!!!
В государстве 30 лет идет "Великє Будівництво" при котором не построено ни одной государственной фабрики, предприятия, завода, но усиленно "строятся" дороги чья общая стоимость достигает нескольких триллионов долларов, при этом все еле дышащие производители, средний и малый бизнес обложены налогами и податями которые с"барского плеча" установлены еще Николаем Азаровым в его знаменитом творении "Налоговый Кодекс Украины" (кстати, даже по его "закону" НДС с 01.01.2015 должен был быть 17%, но шоколадный Петя решил что это "низзя" и ввел допсбор на зарплату, на 5 месяцев, называя это "военный сбор", который все платят уже 7 лет), а эти "просто так", не снижая налогов, не отменяя остопистевший НДС, не приводя к разумному "налогу с оборота" наитупейший в мире налог на прибыль хотят возврата уехавших?!
Зеленые утырки, во главе с вашим фриком!, как говорил знаменитый герой "Бриллиантовой руки" - Лелик: " шо б вы жили на одну зарплату!"
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20.07.2021 17:22 Ответить
 
 