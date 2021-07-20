Любченко о миграции украинцев: Фразу "хочу уехать" мы должны заменить на "хочу вернуться"
Эффективное использование трудового потенциала и возвращение из-за границы трудовых мигрантов является вопросом национальной безопасности и субъектности государства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.
По его словам, точное количество граждан, которые не нашли себя в Украине и отправились "искать счастье" за ее пределами, подсчитать невозможно. По экспертным оценкам, речь идет о 2-3 миллионах украинцев ежегодно.
"Мы лидеры - лидеры в Европе по количеству трудоспособного населения, которое трудится за рубежом", - подчеркнул Любченко.
Вице-премьер добавил, что задача государства - как можно быстрее создать условия для того, чтобы подавляющее большинство наших соотечественников, которые в свое время уехали на заработки за границу, вернулись домой.
"Фразу "хочу уехать" мы должны заменить "хочу вернуться", - процитировал Любченко предвыборную программу президента и привел данные статистики.
"В прошлом году, по данным Реестра физических лиц - налогоплательщиков, 11,3 млн граждан получали официальную заработную плату. Почти 11 млн совсем не имели официального дохода. Плюс есть более 11 млн пенсионеров, размер чьих выплат зависит от тех, кто работает легально. То есть, за счет одного официально работающего государство удерживает двух неработающих. И все эти категории граждан в равной степени пользуются общественными благами: медицинской помощью, образованием, инфраструктурой, льготами и субсидиями", - подчеркнул Любченко.
По его словам, теневой фонд оплаты труда в Украине составляет почти полтриллиона гривен в год.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- А что ты уже там был?
- Нет! Я уже хотел!
Вернеш ти їх. Коли в тій самій Польщі молода сім'я може взяти квартиру в іпотеку на нормальних умовах і заробляти достатньо коштів для гідного життя. А що на Україні? Промисловість зруйнували - перспектив ніяких. Чим ти їх заманиш щоб повернути?
В средние века лишние люди осваивали Сибирь и открывали Новый Свет.
В Англии сокращение населения, поляк на работы в Англию, украинец на его место. Оставшимся больше будет. Пусть едут.
потому как им и здесь не плохо живется-можется с зарплатами от 100 000 грн и до бесконечных 1 500 000 - 2 500 000 грн в месяц...(и это без премий))))
Это похоже на российское дворянство, когда после революции большевики их выгнали за бугор, графини работали посудомойками в ресторанах а князья - швейцарами при отелях. Только единицы смогли сберечь свои богатства и выгодно их вложить в какое-то дело. Остальные, избалованные паразитическим образом жизни дома, на новом месте опустились на социальное дно.
Ребята, просто продолжайте повышать налоги, и лет за 10-15 уедут все, кто хоть на что-нибудь способен.
Мій товариш повірив, продав невеликий бізнес в Іспанії і повернувся.
Потім дуже пошкодував і поїхав назад в Іспанію вдруге починати все спочатку.
У руля страны ментально подростки и гопники.
то убивают тех кто этому оказывает серьёзное сопротивление и... даже убивают тоже безнака
занно потому что если уж некуда деваться сажают стрелочников-исполнителей.... про брилли
антового прокурора помним??? а мы вот помним.... иди побегай по фонтанам шаурмист куев.
1. ЧАСТНАЯ собственность НЕ гарантирована
2. Ворье-жулье, убийцы - отпускаються или условные сроки. Нахрена работать? когда любая мразь укравшая то что ты заработал потом и кровью может украсть и ему за это НИЧЕГО не будет
3. Ипотеки НЕТ (7% на новое это не ипотека)
4. Что будет с курсом через квартал - никому не известно.
Возвращаться КУДА?
Что сделано?
Судя по нововведениям в налоговой - зеля и его цирк наоборот стремится что бы все выехали!
легко ему на свете.
С К О Р О ВСЕ украинские успешные предприниматели воспользуются услугами израильского паспорта ... и чартерами .
В государстве 30 лет идет "Великє Будівництво" при котором не построено ни одной государственной фабрики, предприятия, завода, но усиленно "строятся" дороги чья общая стоимость достигает нескольких триллионов долларов, при этом все еле дышащие производители, средний и малый бизнес обложены налогами и податями которые с"барского плеча" установлены еще Николаем Азаровым в его знаменитом творении "Налоговый Кодекс Украины" (кстати, даже по его "закону" НДС с 01.01.2015 должен был быть 17%, но шоколадный Петя решил что это "низзя" и ввел допсбор на зарплату, на 5 месяцев, называя это "военный сбор", который все платят уже 7 лет), а эти "просто так", не снижая налогов, не отменяя остопистевший НДС, не приводя к разумному "налогу с оборота" наитупейший в мире налог на прибыль хотят возврата уехавших?!
Зеленые утырки, во главе с вашим фриком!, как говорил знаменитый герой "Бриллиантовой руки" - Лелик: " шо б вы жили на одну зарплату!"