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Численность украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается. Это связано не с выездом из страны, а с получением ими гражданства, - посол

Численность украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается. Это связано не с выездом из страны, а с получением ими гражданства, - посол

Посол Украины в Португальской Республике Инна Огнивец заявляет, что численность украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается, в первую очередь из-за получения гражданства.

Об этом она сказала на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На данный момент в Португалии проживает около 30 тыс. граждан Украины. Украинская община находится на пятом месте среди других мигрантов, общее число которых составляет около 600 тыс. Численность украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается. Для сравнения в период до 2008-09 годов численность украинской общины в Португалии составляла более 100 тыс. лиц, а в начале 2010 года – 52,5 тыс. лиц", - сказала она.

В то же время, она подчеркнула, что сокращение украинских мигрантов обусловлено не массовым выездом из страны, а получением португальского гражданства, после чего такие лица исключаются из списка иностранных граждан.

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Автор: 

мигранты (986) Португалия (200) посол (1807) трудовая миграция (247) украинцы (3873) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+7
Думаю що українців по світу більше 100 мільйонів. Просто Україна не комфортна для життя, президенти не патріоти, не українці.
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20.07.2021 12:05 Ответить
+5
Вибачайте, за Прошенко мені не соромно..При всіх його недоліках..
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20.07.2021 12:32 Ответить
+4
Звісно якщо країна вібирає в Президенти то парторга, то бухгалтера,то завгара з тюремним стажем, то 2-сортного актьорішку із громадянством Землі Обєтованной
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20.07.2021 12:18 Ответить
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Думаю що українців по світу більше 100 мільйонів. Просто Україна не комфортна для життя, президенти не патріоти, не українці.
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20.07.2021 12:05 Ответить
Згоден..Вони вже не Громадяни України. Але багато хто залишається Українцем за духом, менталітетом. У мене молодша донька із 7 років живе у Німеччині, чоловік -німець, внуки вже не знають української. Але Українське походження відчувається - вона щира, щедра, навідміну від німців, незалежна (непідстілає дурням-керівникам)...Справжня Киянка!!
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20.07.2021 12:27 Ответить
Якщо, наприклад в 90-х виїхала пара, то їхні діти українці.
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20.07.2021 12:28 Ответить
Звісно якщо країна вібирає в Президенти то парторга, то бухгалтера,то завгара з тюремним стажем, то 2-сортного актьорішку із громадянством Землі Обєтованной
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20.07.2021 12:18 Ответить
Не всіх перерахували.
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20.07.2021 12:30 Ответить
Вибачайте, за Прошенко мені не соромно..При всіх його недоліках..
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20.07.2021 12:32 Ответить
Звісно що Порошенко))
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20.07.2021 12:33 Ответить
А мені найбільше саме за порошенка.
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20.07.2021 12:35 Ответить
Ви такої думки - це Ваше право..Але при цьому Ви не праві))
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20.07.2021 12:44 Ответить
З вашої точки зору, з моєї навпаки.
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20.07.2021 12:46 Ответить
Вибачайте шановний, Ви великі літери принципово не пишете? ))
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20.07.2021 12:52 Ответить
Ви мали на увазі слово "ви", то це не є неповага, а просто такі правила української мови. Але якщо хочете то я буду називати Вас на Ви, тим більш що це теж допускається правописом нашої мови, і ніяк мене не бентежить. Якщо Ви про прізвища чи назви країн, то це більш моя неповага до об'єкта або суб'єкта.
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20.07.2021 13:33 Ответить
Якщо я аналізував би діяльність Президентів виходячи із критерія власного добробуту то накращими були б Кравчук та Кучма та епізод премьєрства Юлі при Ющенку. А якщо до роботи на благо України - це звісно Порошенко...за всіма критеріями. Зеленський це дорогуща ІПСО...наслідки якої ми вибльовувати будемо не один рік. Далі побачимо..
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20.07.2021 12:51 Ответить
Треба аналізувати добробут українців і добробут в перспективі. Порошенко в економічному сенсі тут навіть гірше януковича. Я ліберал, і для мене найголовніше якість життя людини, а потім вже престиж на світовій арені, крутість замків владних пацюків, кількості всяких заслуженних артистів і взагалі якихось понтів. В геополітиці мабуть дійсно найкращий був порошенко, (в основному за рахунок брехні) але то нам не дуже допомогло. Наголошу на януковичу, раз я його згадав і могло показатися що я його підтримую, то ні, не підтримував ніколи, як і всю партію ригів. В житті України і особливо в перспективі янукович був найгіршим президентом тому що зробив бандитів елітою і вів нас в рашу, що ще гірше. Звісно при виборі ( не дай бог) між порошенком і януковичем (бойком, медведчуком,єфремовим, та будт яким ригом) то не задумуючись вибрав би порошенка.
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20.07.2021 13:16 Ответить
Пане Володимире! Ви написали багато розумних речей. Я одного не зрозумів - як Ви порівняли в економічному сенсі Яника і Порошенка. Порох вивів державні підприємства у великий мільярдний + станом на 2018 рік. Податками не крутив як собака хвостом. Так була корупція, скрутки, котрабас. Але беспєдєлу правового не було у такому масштабі як зараз. І ще один фактор - що тоді було у ВР - кааліція? Батьківщина, Ляшко і Самонеміч. А цей недомірок маючи монобільшість нічого не може позитивного зробити бо дурний і неосвідчений. Це як дурко за важелем КАМАЗу - гарантована аварія. І комплекс "Наполеона" в додачу до недороблності..
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20.07.2021 13:55 Ответить
Ну про оманського аналізувати взагалі невдячне діло. Це мавпа з гранатою, генератор випадкових рухів, слів, дій. Єдине що добре, так це його активність щодо доріг. Можливо десь це не так видно, але там де я живу вони зникли взагалі, а зараз з'являються. Хороші, якісні, себе людиною почуваємо як їдемо. Більше за зелю сказати нічого.
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20.07.2021 14:34 Ответить
Усі президенти України мають домішку єврейської етніки, тому українцям і не комфортно.
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20.07.2021 12:26 Ответить
Я це й мав на увазі.
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20.07.2021 12:29 Ответить
Наявність єврейської крові не робить Громадянина України меньшим чи більшим патріотом. Маю за друзів багато євреїв - великих патріотів України. І набагато більше знаю прикацаплених українців, щоб їх трясця побрала((
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20.07.2021 12:59 Ответить
А я незнаю ніодного нормального єврея. Звісно прокацаплені ще гірші.
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20.07.2021 13:26 Ответить
Просто цих "друзів" більше у мистецькому середовищі - гарні викладачі, митці, актори, реставратори..Звісно є виключення але вони чомусь в Ізраілі чи Німеччині працюють..та серють деколи у Фейсбуці))
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20.07.2021 14:05 Ответить
Так дійсно Ви праві, в мистецтві євреї хороші і талановиті, і можливо в більшості хороші люди. У нас їх більше видно де влада і гроші, там вони наглючі, жадібні і підступні. У моєму близькому колі спілкування їх нема і можливо моя думка трохи суб'єктивна. Треба проаналізувати це питання різнобічно.
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20.07.2021 14:25 Ответить
Нормальное налогообложение в стране, отсутствие бюрократии, легко получить гражданство, хотя и не большие зарплаты. Людям нужна стабильность.
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20.07.2021 12:06 Ответить
В Португалии не ведётся скрытая политика на выживание активных граждан из страны.
Зарплаты цены и налоги сбалансированы, потому людям можно жить.
И судебная система не оккупирована избранными.
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20.07.2021 12:30 Ответить
я думаю что еще одна причина в том, что Португалия в последние лет 5 уже не так привлекательна, если сравнивать с той же Польшей. В Польше и зарплаты подтянулись до сопоставимого уровня, и Украина рядом, можно на праздники ездить к родне и не сильно тратиться на перелет при этом
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20.07.2021 12:49 Ответить
польша популярна только по одной причине - низкий порог входа в страну. Если бы германия открыла свой рынок труда, то большая половина наших гастеров - туда и переехала. Кстати, высокие польские зп - миф. Сейчас в Киеве зарабатываю столько, если бы работал в варшаве на аналогичной должности. Смысл ехать?!
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20.07.2021 14:04 Ответить
А по мне, так и выездом скорее, Португальцы думают, что земля останавливается каждый раз когда они начинают рассмотрение какого-то процесса, но нет, она движется оттягивая отсюда квалифицированных людей.
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20.07.2021 13:05 Ответить
Ты еще учти что квалифицированные португальцы тоже валят в поисках лучшей жизни в лучшие страны.
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20.07.2021 13:58 Ответить
По правде сказать, португалия нихера не комфортная страна для гастербайтерства по сравнению с соседней испанией или той же германией. Для меня в португалии главный плюс - практически вся трудоспобная часть страны говорит на английском и климат тут хороший целый год. Но сильно далеко лететь в Украину, низкие зп при высоких ценах на жизнь, отсутствие классных вакансий в топ компаниях, делают заробитчанство тут нерентабельным. Но отдыхать тут норм.
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20.07.2021 13:55 Ответить
Как правило, люди получающие после иммиграции иное гражданство стараются сохранить гражданство Украины (ФРГ, Франция и т.д.). Либо сохраняют его (США, Канада, Великобритания, Польша и т.д.). В ряде случаем, например, при получении гражданства стран Балтии от предыдущего гражданства нужно отказаться. НО...сама процедура отказа от гражданства Украины еще тот квэст со множеством неизвестных и потерями по финансам. Можно посмотреть по этому поводу множество информации на различных форумах и соцсетях. Португалия, как и Испания/Греция/Италия - это нищая Европа. Это государства для отдыха и только. Естественно, все они богаче Украины, НО...адаптация в них сложная из-за проблемы с работой. Польша привлекательная, но только если иметь карту сталого побуту (минимум) и работать 90 дней в течение 365 за территорией РП, согласно Директиве ЕС. Это т.н. "командировка". Если говорить о легальности работы за территорией государства, выдавшего национальный ПМЖ. ВНЖ к данной категории не относиться. Можно месяц на монтажных и/или пуско-наладочных работах. Чехия - интересна для иммиграции, но и тут не все так просто. Германия в данном плане более привлекательная. Тем более, что сами немцы ежемесячно обновляют списки востребованных специальностей. Но, даже если говорить о Синей карте, где нет требований по языку и образованию, то все равно нужен язык не ниже В1. Единственное требование - уровень з/п. На 2021 год - для дефицитных профессий 44.304 евро, а для всех остальных - почти 57.000 евро. К "дефицитным" относятся врачи, ИТ, инженеры и ученые в области естественных наук. Рабочая виза - практически те же самые требования, но образование либо высшее либо профессиональное необходимо. И опять же, нужно знание языка. О липовых новых румынах/венграх/поляках - даже говорить не интересно. Можно говорит про иные государства для легальной иммиграции. Британия, США, Израиль (но только по репатриации, учебе и браку). Сельхоз визы никогда не дают право остаться в понравившемся государстве. Максимум 6 месяцев, а потом домой. Статус беженца - отличная иммиграционная программа, но не все заявители этот статус получают. Особенно не получают, что рассказывает, что спасается от войны и/или не хочет служит в ВСУ и из-за этого запрашивает статус. Рассматривают максимум за 6 месяцев (это уже со всеми отказами в иммиграционных службах и судах всех инстанций) и оправляют на родину. Канада после 35 - вообще такая себе иммиграция через обучения (стоимость от 60.000 кадов).
Поэтому Украина с ее нынешним (и прошлым) руководствам за 30 лет все сделали, чтобы народ уезжал. И когда это закончится...вопрос скорее риторический, нежели требующий ответа.
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20.07.2021 16:33 Ответить
 
 