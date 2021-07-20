Численность украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается. Это связано не с выездом из страны, а с получением ими гражданства, - посол

Посол Украины в Португальской Республике Инна Огнивец заявляет, что численность украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается, в первую очередь из-за получения гражданства.

Об этом она сказала на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На данный момент в Португалии проживает около 30 тыс. граждан Украины. Украинская община находится на пятом месте среди других мигрантов, общее число которых составляет около 600 тыс. Численность украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается. Для сравнения в период до 2008-09 годов численность украинской общины в Португалии составляла более 100 тыс. лиц, а в начале 2010 года – 52,5 тыс. лиц", - сказала она.

В то же время, она подчеркнула, что сокращение украинских мигрантов обусловлено не массовым выездом из страны, а получением португальского гражданства, после чего такие лица исключаются из списка иностранных граждан.

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