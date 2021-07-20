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Не допустить коллапса судебной власти, - ВСП призвал Раду пересмотреть ключевые позиции нового закона

Не допустить коллапса судебной власти, - ВСП призвал Раду пересмотреть ключевые позиции нового закона

Высший совет правосудия (ВСП) призывает народных депутатов пересмотреть ключевые вопросы законопроекта №5068 о реформе ВСП в части роли международных экспертов в формировании госорганов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении, обнародованном на официальном сайте ВСП.

"Высший совет правосудия в очередной раз обращает внимание народных депутатов Украины, президента Украины на необходимость доработки законопроекта №5068 для недопущения конституционного кризиса и коллапса судебной власти" – говорится в тексте документа.

ВСП напоминает, что 20 июля Верховная Рада собирается на внеочередное заседание, и в повестку дня включены, в том числе, вопросы об отмене решения о принятии во втором чтении и в целом проекта закона №5068 (о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП).

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"Предложенные законопроектом №5068 изменения, которые некоторые называют "судебной реформой", никоим образом не решают текущие проблемы и тем более не имеют целью концептуальные изменения. Законопроект предоставляет функцию осуществления тотального контроля международникам экспертам, которые будут действовать вопреки Конституции Украины и выполнять функцию по "очищению" ВСП от действующих членов и таким образом узурпировать судебную власть в стране", - говорится в тексте обращения.

В ВСП убеждены, что такая реформа "обречена на провал и приведет к безвозвратной утрате доверия граждан к власти в Украине, прежде всего судебной".

В своем обращении ВСП выражает надежду на формирование ВСП и Высшей квалифкомиссии судей (ВККС) на принципах Конституции, законов Украины и международного права.

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Аргументируя свою позицию, ВСП обращает внимание на неконституционность норм законопроекта. Так, в частности, речь идет о предоставлении права вето при назначении членов ВСП совету добропорядочности, которые не имеет статуса органа госвласти.

"Законодательством Украины предусмотрены все необходимые механизмы и процедуры для проверки соответствия членов ВРП критериям профессиональной этики и добродетели. Создание органа, который не имеет под собой конституционной основы, реформирования судебной власти заведомо неправовым антиконституционным способом обрекает реформу на провал", - говорится в обращении.

Также ВСП указывает, что законопроект не отвечает обязательствам Украины перед МВФ: "Требованием было реформирование ВСП, а не передача всей власти международникам путем пренебрежения Конституцией, независимостью и государственным суверенитетом".

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Кроме того, ВСП обращает внимание на то, что нормы законопроекта перекладывают ответственность за реформу на иностранцеы.

"Международные эксперты при всей полноте власти, которой их наделяет законопроект № 5068, не несут никакой ответственности за принятые решения", - говорится в обращении.

ВСП подчеркивает и тот факт, органы судебной власти и судейское сообщество не поддержали законопроект. "Это может привести к тотальному сопротивлению, так как при реформировании судебной ветви власти голос судейского сообщества должен быть решающим и учтенным в первую очередь", - убеждены в ВСП.

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В обращении также указывается, что при реформировании ВСП ключевым должен быть голос субъектов назначения – представителей судей, адвокатов, прокуроров, ученых, Верховной Рады Украины и президента страны.

"Блокирование работы ВСП приведет к коллапсу судебной власти", - говорится также в обращении.

Как сообщалось, 14 июля Верховная Рада приняла закон №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов высшего совета правосудия". За закон проголосовали 259 депутатов.

законопроект (3231) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+18
Конечно для ВСП такая система, где их выбирают международные эксперты не подходит . Международные антикоррупционные эксперты ведь деньги не берут, а на знания и добропорядочность смотрят . А порядочных и толковых в сегодняшнем ВСП вообще нет.
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20.07.2021 12:07 Ответить
+18
Опять "внешнее управление"?... Где-то мы все это уже слышали. Разворотили кубло называется, мафия в мантиях засуетилась, забегала. Хотя недо-депутаты ещё те борцуны с коррупцией, но наши "судьи" даже иностранных партнёров в состояние шока вводят, да и граждане Украины хоть раз сталкивавшиеся с этой кодлой, прекрасно понимают цену этим истерикам : от бабла отрывают, от святого
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20.07.2021 12:08 Ответить
+14
.уки, заворушились!
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20.07.2021 12:07 Ответить
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.уки, заворушились!
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20.07.2021 12:07 Ответить
Конечно для ВСП такая система, где их выбирают международные эксперты не подходит . Международные антикоррупционные эксперты ведь деньги не берут, а на знания и добропорядочность смотрят . А порядочных и толковых в сегодняшнем ВСП вообще нет.
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20.07.2021 12:07 Ответить
Они боятся потерять то, что давно уже потеряно - доверие населения и все эти басни поют только с одной целью - остаться у кормушки и дальше изображать из себя девственницу в борделе.
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20.07.2021 13:49 Ответить
"Законопроект предоставляет функцию осуществления тотального контроля международникам экспертам, которые будут действовать вопреки Конституции Украины и выполнять функцию по "очищению" ВСП от действующих членов и таким образом узурпировать судебную власть в стране", - говорится в тексте обращения."

Ох і підгорає у ВРП. Але потрібно все називати своїми іменами. Потрібно говорити що їх від корита відривають...
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20.07.2021 12:08 Ответить
Опять "внешнее управление"?... Где-то мы все это уже слышали. Разворотили кубло называется, мафия в мантиях засуетилась, забегала. Хотя недо-депутаты ещё те борцуны с коррупцией, но наши "судьи" даже иностранных партнёров в состояние шока вводят, да и граждане Украины хоть раз сталкивавшиеся с этой кодлой, прекрасно понимают цену этим истерикам : от бабла отрывают, от святого
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20.07.2021 12:08 Ответить
коррупционное судейско-мафиозное кодло изволит тревожиться..
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20.07.2021 12:14 Ответить
Суддям не подобається Комісія з доброчесності, де право вето мають представники міжнародних рганіщацій! 🤣 Доброчесності, Карл!!! Це ж явка з повною! Непряче зізнання у власній недоброчесності! 😊
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20.07.2021 12:18 Ответить
Судебная круговая порука и судебная мафия в лице ВСП пытается еще командовать и ВР Украины! Надо было просто судить по закону в интересах Украины и украинского народа, а не в интересах кровавой мафии и внешнего врага и не пришлось бы ВР и президенту всем этим заниматься. Хотелось бы спросить ВСП почему все "судьи", выносившие неправосудные возмутительные решения в пользу мафии и внешнего врага (РФ) до сих пор работают судьями?
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20.07.2021 12:19 Ответить
"мантійські рицарі" зараз вернуться до Конституційного Суду із заявою про протизаконне позбавлення їх львіної долі в розподілі так званої маржі. Хоча для справедливості необхідно розширити ці повноваження і на акдвкатів і на прокурорів -учасників судового процесу.
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20.07.2021 12:24 Ответить
Что начало подгорать в одном месте? Международные эксперты это не наши взяточники. Раскопают всю подноготную и какие решения принимал каждый судья.
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20.07.2021 12:25 Ответить
А те, що зараз із так званою судовою системою - це не колапс?
Та якби усіх нинішніх суддів взагалі в момент не стало, то суспільство тільки б виграло.
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20.07.2021 12:46 Ответить
Суспільство - так. А Держава?
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20.07.2021 13:08 Ответить
та ні, і суспільство би програло.
Закон має діяти, нехай навіть він і поганий чи недолугий. Закон завжди можна змінити. Важче прийняти новий.
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20.07.2021 13:25 Ответить
Держава у тому вигляді, який вона має зараз, - це ворог суспільства.
Тому ворог, звичайно, програв би.
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20.07.2021 14:58 Ответить
Для начала все кто подписал данное обращение должны быть уволены. Это значит они не согласны с теми принципами которые декларируются этим законом.
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20.07.2021 13:28 Ответить
Треба ж яка неприємність. Корумповану суддівському кодлу не дають себе переобирати та оголошувати найдоброчеснішими.
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20.07.2021 13:30 Ответить
це той самий склад ВРП, зі складу якого вовчим судом ОАСК в березні 2019-го були виведені судді, які були призначенні спецкомісією з-за участі громадської ради доброчесності.
Що вже хотіти від таких "членів", якщо їх склад призначатиметься міжнародними експертами? Так вони попросту не ввійдуть до складу і елементарно втратять роботу!
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20.07.2021 13:30 Ответить
Не допустити колапсу судової влади, - ВРП закликала Раду переглянути ключові позиції нового закону - Цензор.НЕТ 5764
Бездонної бочки водою не наповниш.
Як і кишені бандита судді -перевертня.
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20.07.2021 13:40 Ответить
Главное - не допустить международных экспертов !!!
Далой внешнее управление, свои судди сами всё порешают!
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20.07.2021 14:03 Ответить
Посміявся а ні просто 😆Поржав😆
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20.07.2021 15:30 Ответить
О, зашуршало тараканье. Раньше своих только назначали, а теперь можно оказаться на улице
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20.07.2021 15:50 Ответить
 
 