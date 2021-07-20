Не допустить коллапса судебной власти, - ВСП призвал Раду пересмотреть ключевые позиции нового закона
Высший совет правосудия (ВСП) призывает народных депутатов пересмотреть ключевые вопросы законопроекта №5068 о реформе ВСП в части роли международных экспертов в формировании госорганов Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении, обнародованном на официальном сайте ВСП.
"Высший совет правосудия в очередной раз обращает внимание народных депутатов Украины, президента Украины на необходимость доработки законопроекта №5068 для недопущения конституционного кризиса и коллапса судебной власти" – говорится в тексте документа.
ВСП напоминает, что 20 июля Верховная Рада собирается на внеочередное заседание, и в повестку дня включены, в том числе, вопросы об отмене решения о принятии во втором чтении и в целом проекта закона №5068 (о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП).
"Предложенные законопроектом №5068 изменения, которые некоторые называют "судебной реформой", никоим образом не решают текущие проблемы и тем более не имеют целью концептуальные изменения. Законопроект предоставляет функцию осуществления тотального контроля международникам экспертам, которые будут действовать вопреки Конституции Украины и выполнять функцию по "очищению" ВСП от действующих членов и таким образом узурпировать судебную власть в стране", - говорится в тексте обращения.
В ВСП убеждены, что такая реформа "обречена на провал и приведет к безвозвратной утрате доверия граждан к власти в Украине, прежде всего судебной".
В своем обращении ВСП выражает надежду на формирование ВСП и Высшей квалифкомиссии судей (ВККС) на принципах Конституции, законов Украины и международного права.
Аргументируя свою позицию, ВСП обращает внимание на неконституционность норм законопроекта. Так, в частности, речь идет о предоставлении права вето при назначении членов ВСП совету добропорядочности, которые не имеет статуса органа госвласти.
"Законодательством Украины предусмотрены все необходимые механизмы и процедуры для проверки соответствия членов ВРП критериям профессиональной этики и добродетели. Создание органа, который не имеет под собой конституционной основы, реформирования судебной власти заведомо неправовым антиконституционным способом обрекает реформу на провал", - говорится в обращении.
Также ВСП указывает, что законопроект не отвечает обязательствам Украины перед МВФ: "Требованием было реформирование ВСП, а не передача всей власти международникам путем пренебрежения Конституцией, независимостью и государственным суверенитетом".
Кроме того, ВСП обращает внимание на то, что нормы законопроекта перекладывают ответственность за реформу на иностранцеы.
"Международные эксперты при всей полноте власти, которой их наделяет законопроект № 5068, не несут никакой ответственности за принятые решения", - говорится в обращении.
ВСП подчеркивает и тот факт, органы судебной власти и судейское сообщество не поддержали законопроект. "Это может привести к тотальному сопротивлению, так как при реформировании судебной ветви власти голос судейского сообщества должен быть решающим и учтенным в первую очередь", - убеждены в ВСП.
В обращении также указывается, что при реформировании ВСП ключевым должен быть голос субъектов назначения – представителей судей, адвокатов, прокуроров, ученых, Верховной Рады Украины и президента страны.
"Блокирование работы ВСП приведет к коллапсу судебной власти", - говорится также в обращении.
Как сообщалось, 14 июля Верховная Рада приняла закон №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов высшего совета правосудия". За закон проголосовали 259 депутатов.
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Ох і підгорає у ВРП. Але потрібно все називати своїми іменами. Потрібно говорити що їх від корита відривають...
Та якби усіх нинішніх суддів взагалі в момент не стало, то суспільство тільки б виграло.
Закон має діяти, нехай навіть він і поганий чи недолугий. Закон завжди можна змінити. Важче прийняти новий.
Тому ворог, звичайно, програв би.
Що вже хотіти від таких "членів", якщо їх склад призначатиметься міжнародними експертами? Так вони попросту не ввійдуть до складу і елементарно втратять роботу!
Бездонної бочки водою не наповниш.
Як і кишені бандита судді -перевертня.
Далой внешнее управление, свои судди сами всё порешают!