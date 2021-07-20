Ситуация с COVID-19 становится более сложной: мы все больше отдаляемся от завершения пандемии, - ВОЗ

Ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения предупредила, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с пандемией COVID-19 становится сложнее и что мир все больше отдаляется от ее завершения. Как сообщает Голос Америки, такое мнение высказала эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове, передает Цензор.НЕТ.

Она объясняет это такими факторами, как появление новых вариантов вируса, смешение социальных групп, несоблюдение мер профилактики и недостаток вакцин.

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Керкхове отметила, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось на 11,5%, а количество летальных исходов выросло на 1%.

По словам Керкхове, число новых случаев COVID-19 в Европе на прошлой неделе выросло на 21%, а в западной части Тихого океана – на 30%.

"Мы находимся в очень опасной ситуации. Ситуация становится все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем следовало бы на данный момент", - сказала ведущий ученый ВОЗ.