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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с COVID-19 становится более сложной: мы все больше отдаляемся от завершения пандемии, - ВОЗ

Ситуация с COVID-19 становится более сложной: мы все больше отдаляемся от завершения пандемии, - ВОЗ

Ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения предупредила, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с пандемией COVID-19 становится сложнее и что мир все больше отдаляется от ее завершения. Как сообщает Голос Америки, такое мнение высказала эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове, передает Цензор.НЕТ.

Она объясняет это такими факторами, как появление новых вариантов вируса, смешение социальных групп, несоблюдение мер профилактики и недостаток вакцин.

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Керкхове отметила, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось на 11,5%, а количество летальных исходов выросло на 1%.

По словам Керкхове, число новых случаев COVID-19 в Европе на прошлой неделе выросло на 21%, а в западной части Тихого океана – на 30%.

"Мы находимся в очень опасной ситуации. Ситуация становится все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем следовало бы на данный момент", - сказала ведущий ученый ВОЗ.

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ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
"Смешение социальных групп"? - Неплохо, неплохо. Пошли новые вводные.
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20.07.2021 12:13 Ответить
+4
Ситуация как обычным гриппом, и нечего дурить людей и разводить на деньги.
Никто не верит ни в ккую "пандемию" - уймитесь !
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20.07.2021 12:20 Ответить
+4
Идите ка нахрен со своей эпидемией
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20.07.2021 12:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"Смешение социальных групп"? - Неплохо, неплохо. Пошли новые вводные.
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20.07.2021 12:13 Ответить
Ця пандемія буде вічною-так вигідно соціалістам управляти масами.
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20.07.2021 12:18 Ответить
Ситуация как обычным гриппом, и нечего дурить людей и разводить на деньги.
Никто не верит ни в ккую "пандемию" - уймитесь !
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20.07.2021 12:20 Ответить
Да - у вас на лаптестане по 800 жмуров в день. Обычный грипп.
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20.07.2021 12:53 Ответить
курви падлючі
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20.07.2021 12:22 Ответить
Идите ка нахрен со своей эпидемией
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20.07.2021 12:22 Ответить
"...тогда эпидемия идёт к вам"
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20.07.2021 12:53 Ответить
Вот примерно эти же слова сказал индеец, трахающий зараженных сифилисом лам... И его пожелание исполнилось.
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20.07.2021 17:41 Ответить
КАнЄШнА, якщо будуть і далі шнирять до кацапів та привозити всяку кацапсячину то ніколи ми не виберемся з цього лайна...
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20.07.2021 12:43 Ответить
 
 