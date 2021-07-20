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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать на выборах в Госдуму РФ онлайн

Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать на выборах в Госдуму РФ онлайн

Жители ОРДЛО, получившие российский паспорт, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ в онлайн-формате.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте постановления Центризбиркома России, которое планируется принять на заседании во вторник.

"На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183", - говорится в документе.

Отмечается ,что избиратели также должны быть пользователями единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль рассчитывает получить дополнительные 2% на выборах в Госдуму за счет паспортизации ОРДЛО, - советник главы ОП

выборы (24759) Госдума (1262) паспорт (1182)


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Топ комментарии
+13
Замечательно, мы все счастливы за новоявленных дАрАгих расисян. Их уже отключили от украинского бюджета? От пенсий, регрессов и остальных многочисленных выплат
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20.07.2021 12:15 Ответить
+7
Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать на выборах в Госдуму РФ онлайн - Цензор.НЕТ 8975
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20.07.2021 12:15 Ответить
+7
Продовжуйте за рахунок украінських платників податків, платити пенсіі ,безплатно постачати воду і електроенергію. Вже майже сімсот тисяч отримали російські паспорти незабаром буде переважна більшість ,і що далі будем утримувати громадян росіі .тим самим допомагаючи рф.
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20.07.2021 12:42 Ответить
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Замечательно, мы все счастливы за новоявленных дАрАгих расисян. Их уже отключили от украинского бюджета? От пенсий, регрессов и остальных многочисленных выплат
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20.07.2021 12:15 Ответить
Сьогодні повідомили що Україна виплачує на Донбас пенсій та інших соціальних виплат включаючи допомогу по безробіттю на 2 мільярда євро в рік... Ми (народ) дебіли а при владі прокацаплені агенти та дегенерати бо з окупованих територій жодної копійки до бюджету (пенсійного фонду і т.п.) не надходить...
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20.07.2021 15:26 Ответить
Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать на выборах в Госдуму РФ онлайн - Цензор.НЕТ 8975
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20.07.2021 12:15 Ответить
И на пеньках тоже можно
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20.07.2021 12:16 Ответить
главное, что на бутылках можно.
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20.07.2021 12:20 Ответить
От цікава новина На х*р вони мені з їхнім голосуванням потрібні
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20.07.2021 12:18 Ответить
И не только "онлайн".....Зачем усложнять ? Просто пересчитайте и объявите , - все,как один, предатели Украины готовы вступит в единственную расею ,поцеловать дучку фюрера и обгадиться от восторга!
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20.07.2021 12:18 Ответить
хех. думаю, что с таким голосованием, жителей ОРДЛО насчитается более 50 миллионов.
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20.07.2021 12:19 Ответить
Голосуй, неголосуй всё равно получишь пу.
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20.07.2021 12:26 Ответить
неблагодарные, твари, гниды и пособники рашиста-убийцы ,
обжирать и обсирать это Украину,
голосовать и хвалить - это за кацапию...
езжайте падлы и голосуйте, только землю нашу украинскую - оставьте !
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20.07.2021 12:33 Ответить
Я за них такий радий, такий радий, шо Ані накКнЄц тА смогут прАгАлАсАвать за *****...
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20.07.2021 12:41 Ответить
Продовжуйте за рахунок украінських платників податків, платити пенсіі ,безплатно постачати воду і електроенергію. Вже майже сімсот тисяч отримали російські паспорти незабаром буде переважна більшість ,і що далі будем утримувати громадян росіі .тим самим допомагаючи рф.
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20.07.2021 12:42 Ответить
ну для этого этим малоПИД,,роским Баранам и дали эти бумажки не для пенсий и права проживания в Фекалистане к стати малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак по этому поводу даже не крякает как в прочим вообще не вспоминает про Клоаку ни в теме войны, ни в теме с Крымом ни в МН-17 и т.д свои киностудии в маЦковии и хата в Крыму дороже....
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20.07.2021 12:53 Ответить
7 лет сидеть в опе мира и получить за это онлайн голосование - это достижение! Пздравляю!
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20.07.2021 12:56 Ответить
я тебя нарисовал,я тебя нарисовал,-только так и не познал твоей ....
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20.07.2021 13:03 Ответить
Жителі ОРДЛО з російськими паспортами зможуть голосувати на виборах до Держдуми РФ онлайн - Цензор.НЕТ 5467
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20.07.2021 13:04 Ответить
500% - за!
Шах і мат, лібєрасти!
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20.07.2021 13:05 Ответить
Только полные дегенераты могут голосовать за путлеровскую шайку , видно у ***** есть опасения что своих не хватит , надо помощь приграничных выгребных ям !
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20.07.2021 13:17 Ответить
они еще и пенсии Украинские получать будут... да зе-билы?
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20.07.2021 13:17 Ответить
Людина із лугандонії з ціпльонком табака на обкладинці пачпарта-не людина для України,а ********!
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20.07.2021 13:22 Ответить
))))))))

Онлайн !!!
Короче, там в ОРДиЛО уже голоса за Единую россию поданы и уже даже посчитаны !!!

Я одно не понимаю : зачем этот цинизм и показное включание дурака с имитацией демократического процесса ? Все же всё понимают, даже в забитых русских деревнях. Да назначьте уже того путина царём, а он пусть самолично боряскую Думу назначает и не позорьтесь со своими типа "выборами". Чего вы стесняетесь ? Пошлите весь мир публично, вы же давно этого хотите.
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20.07.2021 13:39 Ответить
ха-ха-ха, наглосуйте им 120%
Пусть "вменяемые" (кто против ху#ла) россияне взвоют от новоявленных сограждан
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20.07.2021 13:53 Ответить
Дякуючи яйцеголовим та "щцрам",з Печерських пагорбів,вони можуть голосувати і на виборах до ВРУ.Коли вже закінчиться це безмізкове скиглення про заручників?Вони не заручники,вони ЗРАДНИКИ,яких в Украіні цікавить лише бабло.
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20.07.2021 13:57 Ответить
Нехай щастить, дебилы)
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20.07.2021 14:12 Ответить
а что по этому поводу думает "нормандская четверка" и есть ли такое счастье в "минских угодах"....и можно ли это считать нарушением и начинать возвращать в наши войска БПЛА, снайперов, разведку и самое главное закрывать КПВВ и выплаты пенсий-пособий и т.д. ибо там уже не нашалюди...
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20.07.2021 14:41 Ответить
И дальше будем говорить :"Там "наши" люди, "украинские граждане"?", и как в бездонную дыру ( карманы чиновников!) вкидывать огромные суммы финансов???
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20.07.2021 15:57 Ответить
Онлайн на раССее це на "пеньках", читайте між рядків.
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15.11.2021 10:27 Ответить
 
 