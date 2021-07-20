Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать на выборах в Госдуму РФ онлайн
Жители ОРДЛО, получившие российский паспорт, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ в онлайн-формате.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте постановления Центризбиркома России, которое планируется принять на заседании во вторник.
"На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183", - говорится в документе.
Отмечается ,что избиратели также должны быть пользователями единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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обжирать и обсирать это Украину,
голосовать и хвалить - это за кацапию...
езжайте падлы и голосуйте, только землю нашу украинскую - оставьте !
Шах і мат, лібєрасти!
Онлайн !!!
Короче, там в ОРДиЛО уже голоса за Единую россию поданы и уже даже посчитаны !!!
Я одно не понимаю : зачем этот цинизм и показное включание дурака с имитацией демократического процесса ? Все же всё понимают, даже в забитых русских деревнях. Да назначьте уже того путина царём, а он пусть самолично боряскую Думу назначает и не позорьтесь со своими типа "выборами". Чего вы стесняетесь ? Пошлите весь мир публично, вы же давно этого хотите.
Пусть "вменяемые" (кто против ху#ла) россияне взвоют от новоявленных сограждан