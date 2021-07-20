В реестр олигархов могут попасть около пяти нардепов, - "слуга народа" Корниенко
В случае принятия законопроекта №5599, в Реестр олигархов могут попасть около пяти народных депутатов.
Об этом в интервью "Українським новинам" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5-ти человек может претендовать. Называть коллег не буду", - отметил парламентарий.
По его словам, у нардепов "слуги народа" нет перспектив попасть в реестр олигархов.
Корниенко добавил, что законопроект об олигархах Рада может принять осенью.
"Осенью мы, в любом случае, его примем. Мне лично кажется, что в этот законопроект можно вносить различные изменения, но в них нет смысла. Это рамочный закон, фундаментальный, который прописывает новую парадигму отношений между бизнесом, политикой и обществом. Там можно играть какими-то сроками... Коллеги внесли 1230 поправок и интересно, что именно в них. Концептуально, я бы в нем ничего не изменил. Я бы работал и сосредоточил бы усилия на принятии смежного законодательства, чтобы законопроект об олигархах начал работать. Среди смежного законодательства: антитрастовое законодательство, законопроект об антимонопольном комитете, законопроект о медиа, который долго уже ждет своего часа", - добавил "слуга народа".
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2.Порошенко.
3.Порошенко.
4.Порошенко.
5.Порошенко.
Ну плюс/мінус один.
Зеленский в Грузии. Какие планы у него на вечер? Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии. Завтра, так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы. Послезавтра самолет на Киев.
Ещё подсказки нужны, с кем планирует бухнуть наш величайший политик современности по версии Ермака и Мендель?
Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__%5b0%5d=AZU0t1mN8XM5xDxCN15P1H5ulGrX5lJODoss7apXguFGR78S2bwkULrt3KInXSmpKLn9rwrGZwwvlR33g6o-QJ9lBPC3cJoxW9eyEMWby29zqTlrjQAXNk4rkoqRhgRmJVo&__tn__=-%5dK-R Володимир Зеленський , ярко живёте.
Побухать с российскими актёрами, которые выступали в Крыму, но которым СБУ сняло запрет на въезд - это очень патриотично.
Кстати, все те правки в закон, которые бы отсрочили обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык, ведь тоже протягивали, чтоб не дублировать сериал, а сэкономить и сразу его на одном языке и в РФ крутить, и в Украине?
Я так понимаю, что тут ничего личного, а просто бизнес.
Спасибо добрым людям, которые не бояться давать мне всю информацию из середины этого шабаша.
Ну, что будете делать, Владимир Александрович?
Хотите натравить на меня ваше ДБР, как на судей ВС?
Или спустите на меня ведомство лейтенанта Баканова?
А может дадите команду Венедиктовой?
Так Вы же уже пытались мне рот закрыть. Но неудачно. Да?
Давайте, спускайте своих опричников на меня!
Вам же хочется. Вперед! Не сдерживайте себя.
Let's go, Vova!
Але не всі євреї - ж.
Политика и бизнес несовместимы. Статьей 78 Конституции Украины (в редакции от 22.02.2014) предусмотрено, что народные депутаты Украины не могут: ... ..............
Преподавательская, научная и творческая деятельность, а также медицинская практика в свободное от исполнения обязанностей народного депутата время.
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У нас что, депутаты в свободное время работают преподавателями и лечат больных? И на этом стали олигархами?
Или все же надо соблюдать Конституцию, а нашему гаранту надо быть ее Гарантом, а не пианистом!
Тот же Коля Тищенко. Имеет ресторан, вовсю ведет бизнес, а Зеленский как гарант, только улыбается.
доооооо! кто б сомневался)
Ніде в світі поняття "олігарх" не є юридично-правовим терміном. Тільки - політологічним.