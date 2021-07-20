В реестр олигархов могут попасть около пяти нардепов, - "слуга народа" Корниенко

В случае принятия законопроекта №5599, в Реестр олигархов могут попасть около пяти народных депутатов.

Об этом в интервью "Українським новинам" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5-ти человек может претендовать. Называть коллег не буду", - отметил парламентарий.

По его словам, у нардепов "слуги народа" нет перспектив попасть в реестр олигархов.

Корниенко добавил, что законопроект об олигархах Рада может принять осенью.

"Осенью мы, в любом случае, его примем. Мне лично кажется, что в этот законопроект можно вносить различные изменения, но в них нет смысла. Это рамочный закон, фундаментальный, который прописывает новую парадигму отношений между бизнесом, политикой и обществом. Там можно играть какими-то сроками... Коллеги внесли 1230 поправок и интересно, что именно в них. Концептуально, я бы в нем ничего не изменил. Я бы работал и сосредоточил бы усилия на принятии смежного законодательства, чтобы законопроект об олигархах начал работать. Среди смежного законодательства: антитрастовое законодательство, законопроект об антимонопольном комитете, законопроект о медиа, который долго уже ждет своего часа", - добавил "слуга народа".

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