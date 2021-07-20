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В реестр олигархов могут попасть около пяти нардепов, - "слуга народа" Корниенко

В реестр олигархов могут попасть около пяти нардепов, -

В случае принятия законопроекта №5599, в Реестр олигархов могут попасть около пяти народных депутатов.

Об этом в интервью "Українським новинам" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5-ти человек может претендовать. Называть коллег не буду", - отметил парламентарий.

По его словам, у нардепов "слуги народа" нет перспектив попасть в реестр олигархов.

Корниенко добавил, что законопроект об олигархах Рада может принять осенью.

"Осенью мы, в любом случае, его примем. Мне лично кажется, что в этот законопроект можно вносить различные изменения, но в них нет смысла. Это рамочный закон, фундаментальный, который прописывает новую парадигму отношений между бизнесом, политикой и обществом. Там можно играть какими-то сроками... Коллеги внесли 1230 поправок и интересно, что именно в них. Концептуально, я бы в нем ничего не изменил. Я бы работал и сосредоточил бы усилия на принятии смежного законодательства, чтобы законопроект об олигархах начал работать. Среди смежного законодательства: антитрастовое законодательство, законопроект об антимонопольном комитете, законопроект о медиа, который долго уже ждет своего часа", - добавил "слуга народа".

Также читайте: "Слуга народа" Корниенко о возможной смене министра обороны: Этот вопрос не стоит в повестке дня

Автор: 

депутат (3320) олигарх (1026) реестр (327) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+28
1.Порошенко.
2.Порошенко.
3.Порошенко.
4.Порошенко.
5.Порошенко.
Ну плюс/мінус один.
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20.07.2021 12:20 Ответить
+22
В реестр олигархов могут попасть около пяти нардепов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5666
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20.07.2021 12:19 Ответить
+22
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__%5b0%5d=AZU0t1mN8XM5xDxCN15P1H5ulGrX5lJODoss7apXguFGR78S2bwkULrt3KInXSmpKLn9rwrGZwwvlR33g6o-QJ9lBPC3cJoxW9eyEMWby29zqTlrjQAXNk4rkoqRhgRmJVo&__tn__=-UC%2CP-R Borislav Bereza


Зеленский в Грузии. Какие планы у него на вечер? Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии. Завтра, так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы. Послезавтра самолет на Киев.
Ещё подсказки нужны, с кем планирует бухнуть наш величайший политик современности по версии Ермака и Мендель?
Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__%5b0%5d=AZU0t1mN8XM5xDxCN15P1H5ulGrX5lJODoss7apXguFGR78S2bwkULrt3KInXSmpKLn9rwrGZwwvlR33g6o-QJ9lBPC3cJoxW9eyEMWby29zqTlrjQAXNk4rkoqRhgRmJVo&__tn__=-%5dK-R Володимир Зеленський , ярко живёте.
Побухать с российскими актёрами, которые выступали в Крыму, но которым СБУ сняло запрет на въезд - это очень патриотично.
Кстати, все те правки в закон, которые бы отсрочили обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык, ведь тоже протягивали, чтоб не дублировать сериал, а сэкономить и сразу его на одном языке и в РФ крутить, и в Украине?

Я так понимаю, что тут ничего личного, а просто бизнес.
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20.07.2021 12:29 Ответить
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Около это сколько???
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20.07.2021 12:18 Ответить
умище брызжет у депутатов... даже языка не знают... может быть около 10, около 20... но около пяти... надо депутату резекцию желудка сделать... может ум заработает...
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20.07.2021 12:18 Ответить
У этого тела на день конституции попросили процитировать хоть одну статью из конституции, пассажир тихо слился, переведя тему разговора. А потом его соратник по соснам писал про дедов-мопедов....
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20.07.2021 12:24 Ответить
В реестр олигархов могут попасть около пяти нардепов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5666
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20.07.2021 12:19 Ответить
Неожиданный поворот если учесть тот факт, что этот закон принимается для борьбы только с одним нардепом....
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20.07.2021 12:20 Ответить
Потрібно ж якось замаскувати цей факт ...
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20.07.2021 12:26 Ответить
Однозначно Бєня в реєстр не попадає.
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20.07.2021 12:20 Ответить
1.Порошенко.
2.Порошенко.
3.Порошенко.
4.Порошенко.
5.Порошенко.
Ну плюс/мінус один.
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20.07.2021 12:20 Ответить
Забыли добавить в список Порошенко...
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20.07.2021 12:24 Ответить
И убиенного им брата.
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20.07.2021 14:04 Ответить
Їм головне щоб Порошенко був під №1 в цьому реєстрі.
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20.07.2021 12:21 Ответить
Что то мне подсказывает, что в Украине никто с олигархами бороться не будет, даже после принятия закона.
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20.07.2021 12:21 Ответить
В реестр олигархов могут попасть около пяти нардепов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1206
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20.07.2021 12:24 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__%5b0%5d=AZU0t1mN8XM5xDxCN15P1H5ulGrX5lJODoss7apXguFGR78S2bwkULrt3KInXSmpKLn9rwrGZwwvlR33g6o-QJ9lBPC3cJoxW9eyEMWby29zqTlrjQAXNk4rkoqRhgRmJVo&__tn__=-UC%2CP-R Borislav Bereza


Зеленский в Грузии. Какие планы у него на вечер? Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии. Завтра, так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы. Послезавтра самолет на Киев.
Ещё подсказки нужны, с кем планирует бухнуть наш величайший политик современности по версии Ермака и Мендель?
Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__%5b0%5d=AZU0t1mN8XM5xDxCN15P1H5ulGrX5lJODoss7apXguFGR78S2bwkULrt3KInXSmpKLn9rwrGZwwvlR33g6o-QJ9lBPC3cJoxW9eyEMWby29zqTlrjQAXNk4rkoqRhgRmJVo&__tn__=-%5dK-R Володимир Зеленський , ярко живёте.
Побухать с российскими актёрами, которые выступали в Крыму, но которым СБУ сняло запрет на въезд - это очень патриотично.
Кстати, все те правки в закон, которые бы отсрочили обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык, ведь тоже протягивали, чтоб не дублировать сериал, а сэкономить и сразу его на одном языке и в РФ крутить, и в Украине?

Я так понимаю, что тут ничего личного, а просто бизнес.
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20.07.2021 12:29 Ответить
PS
Спасибо добрым людям, которые не бояться давать мне всю информацию из середины этого шабаша.
Ну, что будете делать, Владимир Александрович?
Хотите натравить на меня ваше ДБР, как на судей ВС?
Или спустите на меня ведомство лейтенанта Баканова?
А может дадите команду Венедиктовой?
Так Вы же уже пытались мне рот закрыть. Но неудачно. Да?
Давайте, спускайте своих опричников на меня!
Вам же хочется. Вперед! Не сдерживайте себя.
Let's go, Vova!
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20.07.2021 12:29 Ответить
Все то добре, але пан Борислав свого часу поставив не на ту конячку. Тепер маємо що маємо.
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20.07.2021 12:53 Ответить
Так. І дуже пінився, коли Олександр Палій в 2019 на своїй сторінці у фейсбуку запропонував голосувати за українця.
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20.07.2021 13:00 Ответить
на одноплемінника.
Але не всі євреї - ж.
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20.07.2021 13:17 Ответить
"слуги кремля" опубликовали перечень пятерых олигархов, против которых будут вводиться санкции, это: 1.Порошенко П.А.; 2.Лидер фракции ЕС в парламенте; 3. Владелец корпорации Рошен; 4. Пятый Президент Украины; 5. Главнокомандующий во времена пятого Президента Украины... Все пятеро уже определены "слугами кремля", как "олигархи", против которых они мечтают принять санкции ...
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20.07.2021 12:27 Ответить
грузини переживають, що завтра чи після завтра в них щось трапиться.
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20.07.2021 12:28 Ответить
дятлы зеленые - вы зачем так болваните все население Украины - можно подумать интернета не у кого нет - а у кого есть моет прочитать - как произошло азиатское экономическое чудо - а название этому - Япония - дзайбацу и потом кэйрецу, Ю.Корея - чеболи это называется исторические факты
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20.07.2021 12:32 Ответить
Эту власть нужно менять, потому что они дурят постоянно, они ни одного олигарха не посадят, а значит в стране будет все хуже и хуже и хуже жить и страна во всех рейтингах будет ниже и ниже и ниже падать! Нужно менять власть и нужен такой лидер, как Эрдоган, который 37 тысяч предателей и коррупционеров посадил в тюрьму и из всей системы. Нам надо Эрдогана одолжить, чтобы порядок навел! Украиной управляет организованная преступность и никто из них никого не посадит ибо они все в одной лодке! И вся страна тратит время, терпя эту власть. Понятно, что все показатели падают и ждать нет смысла и нужно человека во власть выбрать, который посадит организованную преступность! Только это действие сделает Украину лучше в раз 10 и показатели вырастут успешности страны ибо уберутся сразу огромнейшие разворовывания.
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20.07.2021 12:34 Ответить
Не треба нікого позичати, просто вибрати українця.
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20.07.2021 12:43 Ответить
Как так? Ведь по Конституции депутатам запрещено заниматься бизнесом!
Политика и бизнес несовместимы. Статьей 78 Конституции Украины (в редакции от 22.02.2014) предусмотрено, что народные депутаты Украины не могут: ... ..............
Преподавательская, научная и творческая деятельность, а также медицинская практика в свободное от исполнения обязанностей народного депутата время.

-----------------------------------------------------------------
У нас что, депутаты в свободное время работают преподавателями и лечат больных? И на этом стали олигархами?
Или все же надо соблюдать Конституцию, а нашему гаранту надо быть ее Гарантом, а не пианистом!
Тот же Коля Тищенко. Имеет ресторан, вовсю ведет бизнес, а Зеленский как гарант, только улыбается.
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20.07.2021 12:40 Ответить
По его словам, у нардепов "слуги народа" нет перспектив попасть в реестр олигархов.Источник: https://censor.net/ru/n3278100

доооооо! кто б сомневался)
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20.07.2021 12:41 Ответить
Першим, повинно бути, прізвище - Зеленський...
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20.07.2021 12:59 Ответить
Під визначення олігарха найбільше підходить ВАЗеленський. Грошики є, особливо після великого крадівництва, всі ЗМІ контролює (крім Порошенка), впливає на політику, навіть занадто, монополіст із своїм дебільним кварталом95
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20.07.2021 13:01 Ответить
Який сором'язливий...
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20.07.2021 13:11 Ответить
Нове слово в політології?

Ніде в світі поняття "олігарх" не є юридично-правовим терміном. Тільки - політологічним.
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20.07.2021 13:19 Ответить
а им же там не место. потому что законы под себя писать будут...
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20.07.2021 13:53 Ответить
 
 