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Украинцы в Чехии являются едва ли не самым большим национальным меньшинством, - посол Перебийнис

Украинцы в Чехии являются едва ли не самым большим национальным меньшинством, - посол Перебийнис

Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис заявляет, что украинцы в Чешской Республике являются едва ли не самым большим национальным меньшинством, по данным статистики сейчас в Чехии проживает почти 180 тыс. граждан Украины.

Об этом он сказал на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По данным последней переписи населения к украинской национальности в Чехии отнесены более 50 тыс. человек, это те, которые уже есть гражданами Чехии, но относят себя к украинской национальности. Это всего 0,5% населения. В то же время, данные миграционных процессов в последние годы свидетельствуют о том, что украинцы в Чешской Республике являются едва ли не самым большим национальным меньшинством. По данным чешской статистики сейчас в Чехии проживает почти 180 тыс. граждан Украины", - сказал он.

Он отметил, что среди этих людей есть те, кто обучается, занимается бизнесом, но большинство находится в Чехии с целью работы.

По его словам, украинцы зарабатывают более 1 тыс. евро в месяц.

Читайте также: Численность украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается. Это связано не с выездом из страны, а с получением ими гражданства, - посол

Автор: 

трудовая миграция (247) украинцы (3873) Чехия (1741) Перебийнис Евгений (75)


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Топ комментарии
+3
Взагалі то так , але за логікою кацапи в Украіні це нац. меньшість , як поляки , мад,яри та інші
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20.07.2021 12:56 Ответить
+2
Пам'ятаю коли я був маленький та коли почую шо хтось говорить не по нашому, або колір шкіри інший, то на моє запитання, мамо, а то хто ? Мама (царство їй небесне) казала. А я знаю? Нацмен якийсь... В неї всі були нацмени хто говорив не українською та був інший колір шкіри
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20.07.2021 12:39 Ответить
+2
Взагалі нацменами називали чурбанів
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20.07.2021 12:50 Ответить
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Поки обиратимуть своїми президентами, замаскованих і чистих, так би мовити зям, ізь, ась і, моисеев, так і буде
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20.07.2021 12:44 Ответить
то не не зямы...то обычные кацапы,неважно какой национальности .
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20.07.2021 13:43 Ответить
у меня друг тоже недавно мне сказал, что в Чехию уезжает работать и жить. все валят тупо из Украины. Страна умирает!
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20.07.2021 12:36 Ответить
Просто из чехий и польши, тоже люди тупо валят жить в более успешные страны. Так что не мы одни такие.
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20.07.2021 14:13 Ответить
Пам'ятаю коли я був маленький та коли почую шо хтось говорить не по нашому, або колір шкіри інший, то на моє запитання, мамо, а то хто ? Мама (царство їй небесне) казала. А я знаю? Нацмен якийсь... В неї всі були нацмени хто говорив не українською та був інший колір шкіри
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20.07.2021 12:39 Ответить
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20.07.2021 12:42 Ответить
Та тут на цензорі 90% нацмєнів )
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20.07.2021 12:42 Ответить
Взагалі нацменами називали чурбанів
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20.07.2021 12:50 Ответить
Взагалі то так , але за логікою кацапи в Украіні це нац. меньшість , як поляки , мад,яри та інші
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20.07.2021 12:56 Ответить
Слово пішло від коммуняк коли вони придумували такі слова як ГОП, ЧМО, ЛОХ, НАЦМЕН та багато інших. Нацмен буквально так і значило національное меньшинство і всіх гребли під одну грЄбЬЙОнку, ну шоб не заморачуватись. Українці в Чехії є чи не найбільшою національною меншиною, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 3673
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20.07.2021 12:57 Ответить
Молодая пара соседей давненько выехала в Испанию, дочь осталась с бабушкой. Через 3 года приехали своим авто, раздали долги соседям, забрали дочь и свалили обратно. Больше их небыло. По слухам, получили гражданство, у них там свой бизнес. Все, они теперь испанцы.
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20.07.2021 12:47 Ответить
3 роки борги не віддавали, зрозуміло дочку c бабусею під заставу залишили
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20.07.2021 12:56 Ответить
А ти думаєш там їм було просто? Поїдь попробуй, потім будеш варнякати дурниці.
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20.07.2021 13:01 Ответить
У тебе почуття гумору є взагалі або це твої близькі друзі і жарти недоречні До речі мій знайомий з Польщі попрацювавши там лише рік повернувся на Х5 14года, та таких випадків повно
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20.07.2021 13:10 Ответить
Такие красивые сказки про успешных нелегалов хорошо заходят "сельским" лохам, которые никогда нигде небыли. А машина та стоит 500-800 евро и нифига не показатель успеха.
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20.07.2021 14:24 Ответить
Шкода тільки пацанів, що загинули й гинуть на фронті боротьби з підлим агрессором
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20.07.2021 12:57 Ответить
Якщо їхати на вихідні в міському транспорті Праги, то таке враження що ти в Україні. Чехи по своїх халупах за містом відпочивають, а українці і на вихідні процюють.
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20.07.2021 13:01 Ответить
А в Ирландии - поляки.
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20.07.2021 13:10 Ответить
 
 