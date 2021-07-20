Украинцы в Чехии являются едва ли не самым большим национальным меньшинством, - посол Перебийнис

Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис заявляет, что украинцы в Чешской Республике являются едва ли не самым большим национальным меньшинством, по данным статистики сейчас в Чехии проживает почти 180 тыс. граждан Украины.

Об этом он сказал на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По данным последней переписи населения к украинской национальности в Чехии отнесены более 50 тыс. человек, это те, которые уже есть гражданами Чехии, но относят себя к украинской национальности. Это всего 0,5% населения. В то же время, данные миграционных процессов в последние годы свидетельствуют о том, что украинцы в Чешской Республике являются едва ли не самым большим национальным меньшинством. По данным чешской статистики сейчас в Чехии проживает почти 180 тыс. граждан Украины", - сказал он.

Он отметил, что среди этих людей есть те, кто обучается, занимается бизнесом, но большинство находится в Чехии с целью работы.

По его словам, украинцы зарабатывают более 1 тыс. евро в месяц.

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