Впервые в истории МОК изменил девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит: "Быстрее, выше, сильнее - вместе"

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр. Тепер он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Старый девиз "Citius, Altius, Fortius" или "Быстрее, выше, сильнее" впервые был сказан французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира.

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Этот девиз в первоначальной форме "citius, fortius, altius" был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году (с упоминанием авторства Дидона) и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года.

Теперь к этому высказыванию добавили новое слово - "Вместе". Поэтому, девиз сейчас выглядит так: "Citius, Altius, Fortius - Communis" или "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Комитет поддержал это решение единогласно.