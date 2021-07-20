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Новости
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Впервые в истории МОК изменил девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит: "Быстрее, выше, сильнее - вместе"

Впервые в истории МОК изменил девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит:

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр. Тепер он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Старый девиз "Citius, Altius, Fortius" или "Быстрее, выше, сильнее" впервые был сказан французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира.

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Этот девиз в первоначальной форме "citius, fortius, altius" был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году (с упоминанием авторства Дидона) и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года.

Теперь к этому высказыванию добавили новое слово - "Вместе". Поэтому, девиз сейчас выглядит так: "Citius, Altius, Fortius - Communis" или "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Комитет поддержал это решение единогласно.

Автор: 

история (2017) МОК (178) Олимпиада (1136)


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Топ комментарии
+5
Потому что убогие леваки правят бал сейчас в мире
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20.07.2021 12:30 Ответить
+5
И сюда добрались коммунисты со своими кибуцами.
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20.07.2021 12:37 Ответить
+3
Ідіть нах разом, ****** глобалісти! Не дивився чемпіонат світу з футболу в Росії, не буду оглядати ці олімпійські ігри! Вони вже майже вбили професійний спорт в Америці, тепер добрались до олімпійських ігр! В дупу!
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20.07.2021 12:49 Ответить
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Потом будет - чернее, голубее.....
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20.07.2021 12:25 Ответить
а чего не точнее?
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20.07.2021 12:29 Ответить
Потому что убогие леваки правят бал сейчас в мире
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20.07.2021 12:30 Ответить
ЛГБТее, толерастее, инклюзивнее
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20.07.2021 12:30 Ответить
А у МОКові хіба не було декомунізації? Це ж савєцкій лозунг, чи то навпаки савєти вкрали такий лозунг?
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20.07.2021 12:33 Ответить
Вместе с кем? С кацапами? Да ну нах...
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20.07.2021 12:36 Ответить
... разом зі всілякими виродками і вилупками.
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20.07.2021 14:26 Ответить
И сюда добрались коммунисты со своими кибуцами.
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20.07.2021 12:37 Ответить
что вместе..мельдоний жрать..
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20.07.2021 12:39 Ответить
Ширее
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20.07.2021 12:44 Ответить
Ідіть нах разом, ****** глобалісти! Не дивився чемпіонат світу з футболу в Росії, не буду оглядати ці олімпійські ігри! Вони вже майже вбили професійний спорт в Америці, тепер добрались до олімпійських ігр! В дупу!
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20.07.2021 12:49 Ответить
Надо было еще уточнить-в каком месте
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20.07.2021 12:59 Ответить
Сразу бы написали. Быстрее, выше, БЛМ. На Олимпиаде уже случился абсурдный казус. Немецкие футболисты отказались доигрывать товарищеский матч с Гондурасом из-за проявления расизма по отношению игроку сборной Германии со стороны противника. Вы знаете как выглядит сборная Гондураса? Примерно так.

Уперше в історії МОК змінив девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом" - Цензор.НЕТ 3250
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20.07.2021 13:02 Ответить
В Гондурасе не может быть расизм. Там гондурасизм.
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20.07.2021 13:38 Ответить
Дебільний девіз.
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20.07.2021 14:24 Ответить
******* ліво-ліберал-комуняки знову взялися за, як їм здається, усунення несправедливості і проголошення рівноправ'я.
Але у спорті це абсурд! Тобто, тепер легкоатлетів змусять бігти, як баранів, отарою, і боже збав комусь вирватися вперед, - адже цим він образить аутсайдерів. А це нєтолєрантно.
У комуняк всі гасла, зрештою, закінчуються одним, - "Бєжать вмєстє! Равнєніє налєво! Отстающіх прістрєлім!"
Якщо вони такі прогресисти, чому й досі існує дискримінація між чоловіками і жінками в спорті? Було б цікаво подивитися спільні чоловічо-жіночі поєдинки у футболі, боксі. І якщо тут ще якось можна виправдовувати існуючий розподіл фізичною різницею між статями, то чому досі немає об'єднаного чемпіонату з шахів? Невже жінки поступаються інтелектом перед чоловіками? До речі, у загальному рейтингу ФІДЕ серед сотні найкращих шахістів світу лише одна жінка, - Юдіт Полгар. Вона займає на цей час 36 позицію. Якщо вже так свербить рівноправ'я, то давайте вже рівноправ'я у всьому. Ніяких квот і поблажок!
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20.07.2021 21:31 Ответить
.... и без РАШИ
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20.07.2021 14:33 Ответить
Это ж какой-то долб@** ходил... думал...
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20.07.2021 15:05 Ответить
Гамлєт. Не можна мстить. Повинні ми любити всіх під@расів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.
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20.07.2021 18:29 Ответить
Слово Communis має бути обов'язково у чорних і райдужних кольорах, щоб усім було зрозуміло, з ким саме разом
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20.07.2021 18:29 Ответить
Уперше в історії МОК змінив девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом" - Цензор.НЕТ 4679
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20.07.2021 21:35 Ответить
 
 