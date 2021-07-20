Впервые в истории МОК изменил девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит: "Быстрее, выше, сильнее - вместе"
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр. Тепер он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Старый девиз "Citius, Altius, Fortius" или "Быстрее, выше, сильнее" впервые был сказан французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира.
Этот девиз в первоначальной форме "citius, fortius, altius" был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году (с упоминанием авторства Дидона) и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года.
Теперь к этому высказыванию добавили новое слово - "Вместе". Поэтому, девиз сейчас выглядит так: "Citius, Altius, Fortius - Communis" или "Быстрее, выше, сильнее - вместе".
Комитет поддержал это решение единогласно.
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Але у спорті це абсурд! Тобто, тепер легкоатлетів змусять бігти, як баранів, отарою, і боже збав комусь вирватися вперед, - адже цим він образить аутсайдерів. А це нєтолєрантно.
У комуняк всі гасла, зрештою, закінчуються одним, - "Бєжать вмєстє! Равнєніє налєво! Отстающіх прістрєлім!"
Якщо вони такі прогресисти, чому й досі існує дискримінація між чоловіками і жінками в спорті? Було б цікаво подивитися спільні чоловічо-жіночі поєдинки у футболі, боксі. І якщо тут ще якось можна виправдовувати існуючий розподіл фізичною різницею між статями, то чому досі немає об'єднаного чемпіонату з шахів? Невже жінки поступаються інтелектом перед чоловіками? До речі, у загальному рейтингу ФІДЕ серед сотні найкращих шахістів світу лише одна жінка, - Юдіт Полгар. Вона займає на цей час 36 позицію. Якщо вже так свербить рівноправ'я, то давайте вже рівноправ'я у всьому. Ніяких квот і поблажок!