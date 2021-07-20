РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5543 посетителя онлайн
Новости
7 302 31

Украина ищет полярников для новой антарктической экспедиции: зарплата до 54 тыс. грн. ИНФОГРАФИКА

Украина ищет полярников для новой антарктической экспедиции: зарплата до 54 тыс. грн. ИНФОГРАФИКА

Национальный антарктический научный центр начал конкурсный отбор участников 27-й антарктической экспедиции. Для работы на станции "Академик Вернадский" ищут ученых, врача и технических специалистов.

Как сообщается на сайте МОН прием анкет продлится до 3 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году ждем больше заявок на конкурс от кандидатов и кадидаток, ведь, во-первых, осенью прошлого года Правительство существенно увеличило зарплату для наших полярников, в среднем до 54 тыс. грн в месяц, и теперь в Антарктиду можно ехать не только за невероятными впечатлениями, а, во-вторых, именно 27-я экспедиция впервые за последние 20 лет отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе! Напомню, что 7 июля Правительство выделило средства на его покупку, а 14 июля это решение согласовал бюджетный комитет ВРУ, и мы уже запустили все необходимые процедуры для приобретения судна", – отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций. ИНФОГРАФИКА

Для зимовки в Антарктике ищут ученых по направлениям: науки о жизни, науки о Земле и физические науки, а также команду жизнеобеспечения – повар, врач, дизелист-электрик, системный механик, системный администратор.

К кандидатам есть общие требования: хорошее состояние здоровья, коммуникабельность и неконфликтность, знание иностранного языка, навыки работы с компьютером, и тому подобное. В то же время нет никаких ограничений по гендерному или другим признакам.

Более подробно о конкурсе и требованиях к кандидатам здесь.

Украина ищет полярников для новой антарктической экспедиции: зарплата до 54 тыс. грн 01

Автор: 

Антарктида (106) конкурс (1143) Минобразования (1739) полярники (39) Дикий Евгений (32)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Берите Киву. И молодой и ученая степень есть и самообслуживанием владеет в совершенстве... Без отрыва от работы...
показать весь комментарий
20.07.2021 12:56 Ответить
+7
це вказана зарплата "ДО" 54 тис грн, тобто це може бути і 8 тис. і 12 тис., ау, яка мінімалка там? Бо голова єкспедиції може і отримає ДО 54 тис, а обслуговуючий персонал мабуть як раз таки задалеко ДО 54
показать весь комментарий
20.07.2021 12:56 Ответить
+5
Украина ищет полярников для новой антарктической экспедиции: зарплата до 54 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1407
ожидание
и реальность ))))
Украина ищет полярников для новой антарктической экспедиции: зарплата до 54 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1860

...
показать весь комментарий
20.07.2021 12:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ехххх…бросить всьо і уехать нах в Антарктиду)
показать весь комментарий
20.07.2021 12:33 Ответить
на ПМЖ.
показать весь комментарий
20.07.2021 12:54 Ответить
Вони не приймають…
показать весь комментарий
20.07.2021 12:58 Ответить
пінгвіни .. )
показать весь комментарий
20.07.2021 12:58 Ответить
так надо справку о вакцинации предъявлять.
показать весь комментарий
20.07.2021 13:06 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2021 13:25 Ответить
На волю! В пампаси! (Це недалеко від Антарктиди).
показать весь комментарий
20.07.2021 14:20 Ответить
С нынешним правительством я бы ближайшие пару лет так бы не рисковал и уж тем более не велся на обещания. А учитывая умственные способности электората, лучше вообще забыть эту затею если не хочешь провести остаток своей жизни среди пингвинов...
показать весь комментарий
20.07.2021 12:35 Ответить
А какой там возраст женского контингента ?
Может, пойти работать массажистом ?
показать весь комментарий
20.07.2021 12:35 Ответить
Один вже працював поваром...

https://zaxid.net/******************************************************************************************
показать весь комментарий
20.07.2021 12:39 Ответить
Возраст женского контингента достаточно молодой, возможно даже несовершеннолетний. Средняя продолжительность жизни белых медведей 25-30 лет...
показать весь комментарий
20.07.2021 12:42 Ответить
откуда в Антарктиде медведи?!
а вот возраст императорских пингвинов самый подходящий, чтобы не сесть за совращение малолетних.
показать весь комментарий
20.07.2021 12:59 Ответить
Дід ти переплутав полюса
показать весь комментарий
20.07.2021 13:20 Ответить
Одно радует что когда эти полюса перепутаешь, током не шандарахнет!
показать весь комментарий
20.07.2021 13:23 Ответить
Украина ищет полярников для новой антарктической экспедиции: зарплата до 54 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1407
ожидание
и реальность ))))
Украина ищет полярников для новой антарктической экспедиции: зарплата до 54 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1860

...
показать весь комментарий
20.07.2021 12:43 Ответить
Фанаты и другие умственно ущербные избиратели кривобивневского поца, который ещё три года тому назад имитировал игру пиписькой на рояле и делал себе в штаны по крупному от звонка из канцелярии одного академика и ХЕРоя Параши Рамзана, скажите, а вот Зеленский не полярник? Может его того, туда, на годик отправить?
показать весь комментарий
20.07.2021 12:36 Ответить
Схоже на анекдот - 54 тисячі за роботу в Антарктиді. Та в тій же самій ДПЗКУ водій голови правління отримує мабуть більше.
показать весь комментарий
20.07.2021 12:36 Ответить
раду забирайте всю с собой!)))
показать весь комментарий
20.07.2021 12:37 Ответить
Берите Киву. И молодой и ученая степень есть и самообслуживанием владеет в совершенстве... Без отрыва от работы...
показать весь комментарий
20.07.2021 12:56 Ответить
И хорошо отмороженный...
показать весь комментарий
20.07.2021 15:16 Ответить
це вказана зарплата "ДО" 54 тис грн, тобто це може бути і 8 тис. і 12 тис., ау, яка мінімалка там? Бо голова єкспедиції може і отримає ДО 54 тис, а обслуговуючий персонал мабуть як раз таки задалеко ДО 54
показать весь комментарий
20.07.2021 12:56 Ответить
54 тыс. у капитана нового ледокола. остальным - 3-5.
показать весь комментарий
20.07.2021 13:04 Ответить
а, во-вторых, именно 27-я экспедиция впервые за последние 20 лет отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе! Напомню, что 7 июля Правительство выделило средства на его покупку, а 14 июля это решение согласовал бюджетный комитет ВРУ, и мы уже запустили все необходимые процедуры для приобретения судна", - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий. Источник: https://censor.net/ru/n3278105
ЛЕДОКОЛ ... ЛЕДОКОЛ... Бл..ь Карл им не хватает ЛЕДОКОЛА ....

Коли вже передозняк зловлять...
показать весь комментарий
20.07.2021 13:03 Ответить
Всю власть туда отправить вместе с депутатами-насовсем..
показать весь комментарий
20.07.2021 13:12 Ответить
54 000 грн... - тю, та краще пiти штанцi протирати на бiльшiй зарплатнi у ВР...
показать весь комментарий
20.07.2021 13:18 Ответить
У ВР не заробляють, а роблять і крадуть гроші
показать весь комментарий
20.07.2021 13:23 Ответить
...а чому би зарплантю не вважати таким собi засобом на карманнi витрати?
показать весь комментарий
20.07.2021 13:28 Ответить
карманнi = кишеньковi
показать весь комментарий
20.07.2021 15:04 Ответить
Поезжай в Антарктику без лишних слов - там сейчас как раз в разгаре осень .
На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров ..." (с)
показать весь комментарий
20.07.2021 13:40 Ответить
зраду туда на работу закинуть надо...
показать весь комментарий
20.07.2021 13:52 Ответить
зебилы - позвоните Папанину он вам выдельт
полярников!
показать весь комментарий
20.07.2021 18:04 Ответить
 
 