Украина ищет полярников для новой антарктической экспедиции: зарплата до 54 тыс. грн. ИНФОГРАФИКА
Национальный антарктический научный центр начал конкурсный отбор участников 27-й антарктической экспедиции. Для работы на станции "Академик Вернадский" ищут ученых, врача и технических специалистов.
Как сообщается на сайте МОН прием анкет продлится до 3 сентября, передает Цензор.НЕТ.
"В этом году ждем больше заявок на конкурс от кандидатов и кадидаток, ведь, во-первых, осенью прошлого года Правительство существенно увеличило зарплату для наших полярников, в среднем до 54 тыс. грн в месяц, и теперь в Антарктиду можно ехать не только за невероятными впечатлениями, а, во-вторых, именно 27-я экспедиция впервые за последние 20 лет отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе! Напомню, что 7 июля Правительство выделило средства на его покупку, а 14 июля это решение согласовал бюджетный комитет ВРУ, и мы уже запустили все необходимые процедуры для приобретения судна", – отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.
Для зимовки в Антарктике ищут ученых по направлениям: науки о жизни, науки о Земле и физические науки, а также команду жизнеобеспечения – повар, врач, дизелист-электрик, системный механик, системный администратор.
К кандидатам есть общие требования: хорошее состояние здоровья, коммуникабельность и неконфликтность, знание иностранного языка, навыки работы с компьютером, и тому подобное. В то же время нет никаких ограничений по гендерному или другим признакам.
Более подробно о конкурсе и требованиях к кандидатам здесь.
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а вот возраст императорских пингвинов самый подходящий, чтобы не сесть за совращение малолетних.
ожидание
и реальность ))))
...
ЛЕДОКОЛ ... ЛЕДОКОЛ... Бл..ь Карл им не хватает ЛЕДОКОЛА ....
Коли вже передозняк зловлять...
На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров ..." (с)
полярников!