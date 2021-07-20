Кулеба об оккупации территорий Грузии и Украины: "Действия России везде одинаковы, работает одна и та же схема"
Во время оккупации территорий Грузии и Украины у России "работает одна и та же схема".
Об этом Кулеба сообщил во время прямой трансляции в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Так, комментируя вчерашний визит на линию соприкосновения Грузии с оккупированной Абхазией, глава МИД заявил: "В который раз убеждаешься, что действия России везде одинаковы. Неформальная поддержка по принципу "нас там нет", как это было во время войны между Грузией и Абхазскими властями в начале 90-х. Потому попытка ввести своих миротворцев, в грузинском случае это удалось, потом начинается паспортизация, русификация и бордиризация (укрепление границ между оккупированными территориями и Грузией). Все это мы хорошо знаем на нашем примере".
По словам Кулебы, у россиян "работает одна и та же схема", поэтому противодействовать российским оккупационным намерениям нужно вместе.
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мабуть, був слідопитом
ЗЕ ВООБЩЕ ОБОРЗЕЛ ????
И может надо напомнить, что приглашенные ЕС эксперты по гуманитарному праву на территории вооруженных конфликтов отказались подтвердить режим оккупации Абхазии и Южной Осетии?
А может напомнить причину, по которой армянская диаспора в Абхазии в первые дни принявшая строгий нейтралитет, в конце концов ввязалась в войну причем против Грузии, и более того, рассматривала армян ставших на сторону Грузии как предателей нации.
И может напомнить, что право народов на самоопределение не увязывается с этническими чистками? И может стоит напомнить, что у албанского этноса есть собственное государство, под названием Албания, а вот у абхазского этноса - не было, ибо их земля хотелками Сталина была превращена в колонию Грузии.
По поводу экспертов - ссылку - кто, кого, когда приглашал, и какой официально выпущенный органами власти ЕС документ основывается на этих выводах. По поводу армян, так у них столетиями были споры и конфликты с грузинами и азербайджанцами - это старая история. Но какое отношение к оккупации территорий Грузии РФ имеют армяне, а тем более, как их участие коррелирует с дикой этнической резней в Косово?
Насчет права народа на самоопределение - в случае с Косово речь идет о праве на жизнь на данной территории, а не просто о праве на самоопределение. В Косово было нарушено право людей жить, их просто убивали. Грузины же не уничтожали массово абхазцев до нападения РФ, а вопрос о самоопределении нужно было решать не военным путем с участием соседней страны-агрессора. На примерах ОРДЛО и Крыма мы видим, как РФ нарушает упомянутое тобой правило - у русского и украинского народа уже были свои государства, а на примере народа Ичкерии можно видеть как РФ попрало это самое право народа на самоопределение, хотя в Ичкерии до прихода туда армии РФ не было никаких этнических чисток.
Так что сравнение операции НАТО по спасению жизни косовских албанцев и операции РФ по уничтожению мирного населения Ичкерии, Грузии, Украины и захвату их территорий - мимо кассы.
Кстати, Крым чей?
Ссылку на экспертов сейчас не дам: было это лет десять назад, когда после жалоб от абхазских и южноосетинских представителей на Женевских консультациях, ЕС, как сопредседатель данного процесса самостоятельно пригласил экспертов для правовой оценки правомерности применения термина "оккупированная территория". Но тут интересный момент. Статус консультаций не обязывает стороны, тем более сопредседателей, юридически оформлять результаты, а тем более экспертные заключения. Так что мнение экспертов само собой, а заявления политиков - само собой.
Ичкерию как пример не я привел. Ну и тогда сразу вопрос: почему про здесь мы говорим что РФ попрала их право на самоопределение, а вот про аналогичную ситуацию Абхазия вс Грузия - молчок.
Ну и насчет полного контроля... РФ только с четвертой попытки сумела поставить действительно "своего" в руководство Абхазии. Ничего не получалось, пришлось пойти на организацию местного "майдана". И все равно - хватило только на пять лет.
И насчет армян. После того как идиоты из "Мхедриони" устроили погром в армянском селе, армяне сменили нейтралитет в войне на участие на стороне абхазов. Уверен, что и у грузин, и у абхазов есть много томов уголовных дел по преступлениям на этнической основе в ходе военного конфликта.
Может быть потому, что грузины не сравнивали с землей Сухуми, как это сделали русские с Грозным?