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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба об оккупации территорий Грузии и Украины: "Действия России везде одинаковы, работает одна и та же схема"

Кулеба об оккупации территорий Грузии и Украины:

Во время оккупации территорий Грузии и Украины у России "работает одна и та же схема".

Об этом Кулеба сообщил во время прямой трансляции в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, комментируя вчерашний визит на линию соприкосновения Грузии с оккупированной Абхазией, глава МИД заявил: "В который раз убеждаешься, что действия России везде одинаковы. Неформальная поддержка по принципу "нас там нет", как это было во время войны между Грузией и Абхазскими властями в начале 90-х. Потому попытка ввести своих миротворцев, в грузинском случае это удалось, потом начинается паспортизация, русификация и бордиризация (укрепление границ между оккупированными территориями и Грузией). Все это мы хорошо знаем на нашем примере".

По словам Кулебы, у россиян "работает одна и та же схема", поэтому противодействовать российским оккупационным намерениям нужно вместе.

Читайте: У Украины есть конкретные идеи, как помешать РФ превратить Черное море в свое "внутреннее озеро", - Кулеба

Автор: 

Абхазия (375) Грузия (4504) оккупация (10193) россия (96157) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Кто-то объяснит украинским налогоплательщиков , почему министр иностранных дел Украины сидит на переговорах вдали от президента . А рядом сидит секретарша?

ЗЕ ВООБЩЕ ОБОРЗЕЛ ????

Кулеба об оккупации территорий Грузии и Украины: "Действия России везде одинаковы, работает одна и та же схема" - Цензор.НЕТ 9279
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20.07.2021 12:34 Ответить
+5
Грузия дипотношения разорвала
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20.07.2021 12:34 Ответить
+4
А может с Молдовы, Югославии или с Финляндии? Вот этот вот рашистский прием отсылать к Косово уже всем давно приелся. Потому что в тысячный раз повторять, что отделению Косово предшествовали зверские этнические чистки и что Косово, в отличие от территорий Молдовы, Грузии и Украины никто не аннексировал - бессмыслено. Вы живете в параллельной реальности, поэтому отсылки к логике исторических процессов вам по барабану.
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20.07.2021 12:44 Ответить
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вражаюча спостережливість!
мабуть, був слідопитом
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20.07.2021 12:33 Ответить
Грузия дипотношения разорвала
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20.07.2021 12:34 Ответить
Кто-то объяснит украинским налогоплательщиков , почему министр иностранных дел Украины сидит на переговорах вдали от президента . А рядом сидит секретарша?

ЗЕ ВООБЩЕ ОБОРЗЕЛ ????

Кулеба об оккупации территорий Грузии и Украины: "Действия России везде одинаковы, работает одна и та же схема" - Цензор.НЕТ 9279
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20.07.2021 12:34 Ответить
за канонами лібертіанства поряд із сувереном сидить фаворитка
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20.07.2021 12:39 Ответить
А фаворитка у Єрмака вова? Чи навпаки? Лєрос розповів про цю солодку парочку, а от хто із них хто не сказав ...Й головне , щоб він про них не говорив - чувака просто не помічають , вільно ходить на засідання ВР , плямує їх на кналах опозиції. Єдина кара від ОПУ - його пускають тільки канали опозиції...
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20.07.2021 12:52 Ответить
забавно что Санду хватает мозгов самой проводить встречу, а вот бубосе еще четыре мужика надо чтоб хоть понять о чем речь.
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20.07.2021 12:56 Ответить
А может с Молдовы, Югославии или с Финляндии? Вот этот вот рашистский прием отсылать к Косово уже всем давно приелся. Потому что в тысячный раз повторять, что отделению Косово предшествовали зверские этнические чистки и что Косово, в отличие от территорий Молдовы, Грузии и Украины никто не аннексировал - бессмыслено. Вы живете в параллельной реальности, поэтому отсылки к логике исторических процессов вам по барабану.
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20.07.2021 12:44 Ответить
А кто-то аннексировал территорию Молдовы или Грузии?

И может надо напомнить, что приглашенные ЕС эксперты по гуманитарному праву на территории вооруженных конфликтов отказались подтвердить режим оккупации Абхазии и Южной Осетии?
А может напомнить причину, по которой армянская диаспора в Абхазии в первые дни принявшая строгий нейтралитет, в конце концов ввязалась в войну причем против Грузии, и более того, рассматривала армян ставших на сторону Грузии как предателей нации.
И может напомнить, что право народов на самоопределение не увязывается с этническими чистками? И может стоит напомнить, что у албанского этноса есть собственное государство, под названием Албания, а вот у абхазского этноса - не было, ибо их земля хотелками Сталина была превращена в колонию Грузии.
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20.07.2021 16:34 Ответить
Да, де-факто - оккупировала РФ, откусив территорию Грузии и превратив ее в анклавы под названием Абхазия и Южная Осетия, никем не признанные марионеточные "государства", у Молдовы - восточную область, превратив ее в т.н. "ПМР", аннексировала украинский Крым и оккупировала ОРДЛО, во всех случаях на сворованных у соседей территориях находятся военные подразделения РФ и ничего не решающее местное "правительство" под полным контролем Кремля. Странно, что для тебя это новость.

По поводу экспертов - ссылку - кто, кого, когда приглашал, и какой официально выпущенный органами власти ЕС документ основывается на этих выводах. По поводу армян, так у них столетиями были споры и конфликты с грузинами и азербайджанцами - это старая история. Но какое отношение к оккупации территорий Грузии РФ имеют армяне, а тем более, как их участие коррелирует с дикой этнической резней в Косово?

Насчет права народа на самоопределение - в случае с Косово речь идет о праве на жизнь на данной территории, а не просто о праве на самоопределение. В Косово было нарушено право людей жить, их просто убивали. Грузины же не уничтожали массово абхазцев до нападения РФ, а вопрос о самоопределении нужно было решать не военным путем с участием соседней страны-агрессора. На примерах ОРДЛО и Крыма мы видим, как РФ нарушает упомянутое тобой правило - у русского и украинского народа уже были свои государства, а на примере народа Ичкерии можно видеть как РФ попрало это самое право народа на самоопределение, хотя в Ичкерии до прихода туда армии РФ не было никаких этнических чисток.

Так что сравнение операции НАТО по спасению жизни косовских албанцев и операции РФ по уничтожению мирного населения Ичкерии, Грузии, Украины и захвату их территорий - мимо кассы.

Кстати, Крым чей?
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20.07.2021 18:47 Ответить
А чей еще может быть Крым, кроме как украинский? Да есть факт аннексии Крыма и есть общемировая позиция по непризнанию насильственного изменения государственной границы Украины и принадлежности данного полуострова.
Ссылку на экспертов сейчас не дам: было это лет десять назад, когда после жалоб от абхазских и южноосетинских представителей на Женевских консультациях, ЕС, как сопредседатель данного процесса самостоятельно пригласил экспертов для правовой оценки правомерности применения термина "оккупированная территория". Но тут интересный момент. Статус консультаций не обязывает стороны, тем более сопредседателей, юридически оформлять результаты, а тем более экспертные заключения. Так что мнение экспертов само собой, а заявления политиков - само собой.

Ичкерию как пример не я привел. Ну и тогда сразу вопрос: почему про здесь мы говорим что РФ попрала их право на самоопределение, а вот про аналогичную ситуацию Абхазия вс Грузия - молчок.
Ну и насчет полного контроля... РФ только с четвертой попытки сумела поставить действительно "своего" в руководство Абхазии. Ничего не получалось, пришлось пойти на организацию местного "майдана". И все равно - хватило только на пять лет.

И насчет армян. После того как идиоты из "Мхедриони" устроили погром в армянском селе, армяне сменили нейтралитет в войне на участие на стороне абхазов. Уверен, что и у грузин, и у абхазов есть много томов уголовных дел по преступлениям на этнической основе в ходе военного конфликта.
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20.07.2021 19:18 Ответить
Ну и тогда сразу вопрос: почему про здесь мы говорим что РФ попрала их право на самоопределение, а вот про аналогичную ситуацию Абхазия вс Грузия - молчок.



Может быть потому, что грузины не сравнивали с землей Сухуми, как это сделали русские с Грозным?
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20.07.2021 19:29 Ответить
Кстати, ті стідливо не упомянул осетинов, у которых вроде как есть республика в составе РФ, но они тоже по твоей логике получили право самоопределиться, только почему-то за счет территорий Грузии, а не выйдя из состава РФ.
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20.07.2021 19:22 Ответить
Там раздавали американские паспорта?
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20.07.2021 12:56 Ответить
Кулеба что же Ви не рассказали Ермаку, как называть разграничение зону разграничения у купированной Абхазии , что ЭТО НЕ ГРАНИЦА АБХАЗИИ ? Господи Кулеба, коли ТИ!!!! скажет правду про Єрмака , адже коли все стане очевидним усім, тобі геть не буде місця у дипломатії
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20.07.2021 12:44 Ответить
Досягнення Криворізького Найвеличнішого Геополітика **********:
Кулеба об оккупации территорий Грузии и Украины: "Действия России везде одинаковы, работает одна и та же схема" - Цензор.НЕТ 2860
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20.07.2021 12:45 Ответить
Схема не менялась с 1917 года....
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20.07.2021 12:56 Ответить
Кулеба про окупацію територій Грузії та України: "Дії Росії скрізь однакові, працює одна і та сама схема" - Цензор.НЕТ 6545
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20.07.2021 13:19 Ответить
Всё верно говорит Кулеба! Но мне больше интересно другое. Почему после оккупации Приднестровья и Абхазии не были введены лютые санкции против рашки ? Ведь если бы их ввели ещё тогда, то в 2014-м пуйло и не сунулось бы в Украину.
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20.07.2021 13:40 Ответить
Там,куди вдерлась козлоордомордія-кров,сльози,поруха,прокляття,смерть і ненависть.Коли вже здохне отеє піратське утворення під назвою РФ?!
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20.07.2021 13:42 Ответить
Беда в том что схема до сих пор работает безотказно.
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20.07.2021 13:54 Ответить
 
 