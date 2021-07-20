Кулеба об оккупации территорий Грузии и Украины: "Действия России везде одинаковы, работает одна и та же схема"

Во время оккупации территорий Грузии и Украины у России "работает одна и та же схема".

Об этом Кулеба сообщил во время прямой трансляции в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, комментируя вчерашний визит на линию соприкосновения Грузии с оккупированной Абхазией, глава МИД заявил: "В который раз убеждаешься, что действия России везде одинаковы. Неформальная поддержка по принципу "нас там нет", как это было во время войны между Грузией и Абхазскими властями в начале 90-х. Потому попытка ввести своих миротворцев, в грузинском случае это удалось, потом начинается паспортизация, русификация и бордиризация (укрепление границ между оккупированными территориями и Грузией). Все это мы хорошо знаем на нашем примере".

По словам Кулебы, у россиян "работает одна и та же схема", поэтому противодействовать российским оккупационным намерениям нужно вместе.

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