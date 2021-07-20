Контрразведчики СБУ задержали создателя "конституции ЛНР", экс-"депутата" "парламента" "Л/ДНР". ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ в Харьковской области задержали бывшего депутата так называемых парламентов самопровозглашенных "республик".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".

Во время обыска у задержанного были обнаружены "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственными образования. Установлено, что он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик "Л/ДНР"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что руководители псевдогосударственными образованими неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины.

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Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия проводили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.











Фото: сайт СБУ