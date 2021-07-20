Контрразведчики СБУ задержали создателя "конституции ЛНР", экс-"депутата" "парламента" "Л/ДНР". ФОТОрепортаж
Контрразведчики СБУ в Харьковской области задержали бывшего депутата так называемых парламентов самопровозглашенных "республик".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".
Во время обыска у задержанного были обнаружены "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственными образования. Установлено, что он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик "Л/ДНР"", - сказано в сообщении.
Отмечается, что руководители псевдогосударственными образованими неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины.
Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия проводили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.
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помните это и оглядывайтесь ,
ибо вас можно вычислить не только по клетчатым шортам , но и
по тому как вы оглядываетесь !
Треба нагодувати лайніщем й загреби у навозній кучі. Щоб не виліз.
Не удивительно.
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Організатор концерту Лорак (Куек) в Одесі обіцяв "воювати за російську мову" і "гнати нациків". Какая разница? (с)
Это кстати не первая "заменитость" с ОРДЛО выловленная в Украине. Прямая обязанность контрразведки выяснить чем они здесь занимаются ,и что готовят.