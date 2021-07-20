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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Контрразведчики СБУ задержали создателя "конституции ЛНР", экс-"депутата" "парламента" "Л/ДНР". ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ в Харьковской области задержали бывшего депутата так называемых парламентов самопровозглашенных "республик".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".

Во время обыска у задержанного были обнаружены "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственными образования. Установлено, что он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик "Л/ДНР"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что руководители псевдогосударственными образованими неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины.

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Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия проводили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Контрразведчики СБУ задержали создателя конституции ЛНР, экс-депутата парламента Л/ДНР 01
Контрразведчики СБУ задержали создателя конституции ЛНР, экс-депутата парламента Л/ДНР 02
Контрразведчики СБУ задержали создателя конституции ЛНР, экс-депутата парламента Л/ДНР 03
Контрразведчики СБУ задержали создателя конституции ЛНР, экс-депутата парламента Л/ДНР 04
Контрразведчики СБУ задержали создателя конституции ЛНР, экс-депутата парламента Л/ДНР 05
Фото: сайт СБУ

контрразведка (496) СБУ (20023)


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Топ комментарии
+43
Почему контрразведчики СБУ не задерживают резидентов ГУР РФ и ФСБ РФ Ермака и Зеленского?
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20.07.2021 12:45 Ответить
+29
на виселицу
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20.07.2021 12:45 Ответить
+24
в таких шортах только лугандонь и ходит
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20.07.2021 12:45 Ответить
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20.07.2021 12:44 Ответить
на виселицу
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20.07.2021 12:45 Ответить
скорее в депутаты ВР
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20.07.2021 13:15 Ответить
в ОП или в советники зеленского
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20.07.2021 19:28 Ответить
иди на х.. придурок
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09.11.2021 15:05 Ответить
Как подгорело у зебобика. Приятно читать.
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10.11.2021 08:25 Ответить
Good job!!!
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20.07.2021 12:44 Ответить
в таких шортах только лугандонь и ходит
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20.07.2021 12:45 Ответить
ето он маскировался под население какаяразница
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20.07.2021 12:58 Ответить
такие шорты как раз продавали в 14 году, видно еще при Украине покупал.
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20.07.2021 18:51 Ответить
Почему контрразведчики СБУ не задерживают резидентов ГУР РФ и ФСБ РФ Ермака и Зеленского?
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20.07.2021 12:45 Ответить
Может Люсю? Так он обычный продажный журналист.
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20.07.2021 12:50 Ответить
Оставьте влажные фантазии при себе и смените методичку!
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20.07.2021 12:51 Ответить
Лоліта кривляється як і ваш кловун.Контррозвідники СБУ затримали екс-"депутата" "народної ради" і "парламенту" "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 7309
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20.07.2021 13:07 Ответить
а когда же задержат Порткова, он же писал Конституцию для Крыма , сидя в Маскве в 2014-2015 г. Все уже забыли, особенно СБУ.
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20.07.2021 16:23 Ответить
І от чого вони курва пруться на цю бандервську Украіну ??
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20.07.2021 12:47 Ответить
а решил теперь в камере заседать ..
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20.07.2021 13:06 Ответить
Сподіваюся що під шконкою
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20.07.2021 13:16 Ответить
а чего они сюда лезут, ну жили бі в своем лугандоне, так нет в Украину прут...
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20.07.2021 12:49 Ответить
а в лугандоне теперь нечем харчеваться
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20.07.2021 19:46 Ответить
Ефремова?
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20.07.2021 12:49 Ответить
лугандонцы и даунбасцы, сраные "республиканцы" !
никто не будет забыт
ничто не будет забыто
никто не сможет забыть!
помните это и оглядывайтесь ,
ибо вас можно вычислить не только по клетчатым шортам , но и
по тому как вы оглядываетесь !
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20.07.2021 12:55 Ответить
Яка шантраписта гидота в смердючих шортах і сандліках. Лугандоніще.
Треба нагодувати лайніщем й загреби у навозній кучі. Щоб не виліз.
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20.07.2021 13:08 Ответить
Дамбас паражняк нігоніт?
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20.07.2021 13:09 Ответить
Височезна стара груша і га-а-арний зашморг-оце достойна нагорода запроданцю за його паскудне життя!
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20.07.2021 13:14 Ответить
в Харьковской области задержали бывшего депутатаИсточник: https://censor.net/ru/n3278109

Не удивительно.
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20.07.2021 13:30 Ответить
Такого государственного деятеля и мордой в асфальт? Теперь не отсудитесь. Его вечером выпустят, а Вам - писец.
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20.07.2021 13:39 Ответить
Якийсь СЮР!В органі вищоі державноі влади краіни сидить російський "кріт", "вартістю" з десяток таких як затриманий і його НІХТО не чіпає.ШимпанЗе не дозволяє?
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20.07.2021 13:49 Ответить
Фигня какая-то.
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20.07.2021 14:08 Ответить
Цікаво, яку компенсацію випише йому наш "найсправедливіший" суд...
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20.07.2021 14:34 Ответить
Ну что, сынку? Помогли тебе твои москали?
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20.07.2021 14:50 Ответить
Он ехал на встречу с Ермаком?
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20.07.2021 14:55 Ответить
А где попытка к бегству?
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20.07.2021 15:05 Ответить
Дадуть умовно.
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20.07.2021 15:49 Ответить
а когда же задержат Порткова, он же писал Конституцию для Крыма , сидя в Маскве в 2014-2015 г. Все уже забыли, особенно СБУ.
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20.07.2021 16:24 Ответить
Наш суд Український присудить йому попередження... .
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20.07.2021 17:57 Ответить
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu

hochu domoy v ua

@hochu_dodomu


Організатор концерту Лорак (Куек) в Одесі обіцяв "воювати за російську мову" і "гнати нациків". Какая разница? (с)

Контррозвідники СБУ затримали творця "конституції ЛНР", екс-"депутата" "парламенту" "Л/ДНР". - Цензор.НЕТ 5243
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20.07.2021 18:20 Ответить
на гиляку покидька!
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20.07.2021 19:48 Ответить
большая вероятность что это не простой "сепар" а сотрудник спецслужб рф. И то что он не побоялся заехать в Украину -- чел просто "на задании".
Это кстати не первая "заменитость" с ОРДЛО выловленная в Украине. Прямая обязанность контрразведки выяснить чем они здесь занимаются ,и что готовят.
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20.07.2021 19:58 Ответить
За последние 20 лет таких писак конституций готовили и готовят в *юрке* (Юр-академия) и *дурке-бандурке* (универ внутренних дел)---харьковский стёбовый сленг в кавычках. Их тут вернее в тех вышах от 50%, скандалы в сети выкладывали и по месту тут тоже с окон общаг тез шансон гульбасит в отрыв кстати. Там Наговицын в перваках. Думаю что даже больше чем половина. Остальные тоже детки ментиков (это у гусаров такое есть в мундире---а не то что сразу подумали)
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20.07.2021 20:50 Ответить
Зелёный фулопан, поменяет его на таксистов
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20.07.2021 20:55 Ответить
 
 