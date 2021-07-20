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Грузия отменила судимость двум украинским яхтсменам, которых обвиняли в незаконном пересечении границы, - Кулеба. ВИДЕО

Двух украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, приговоренных ранее в Грузии к 4 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы, освободили и даже отменили судимость.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД рассказал, что Украина вела с Грузией непростые переговоры и взаимодействие "на грани с борьбой" за их освобождение.

"Очень важно: людей освободили, даже отменив их судимость. Это значит, что они могут просто забыть эти месяцы в грузинской тюрьме, как страшный сон, дальше жить нормальной полноценной жизнью и к ним нет никаких претензий", - добавил Кулеба.

Как сообщалось, 14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил Дьяченко и Хомича к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы.

Перед визитом Зеленского яхтсменов освободили.

Читайте: Кулеба об оккупации территорий Грузии и Украины: "Действия России везде одинаковы, работает одна и та же схема"

Автор: 

Грузия (4504) освобождение (567) яхта (75) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
А че за тех клоунов столько переживаний?
Ниче шо они заходили в порта оккупированой Абхазии? За что, собственно, и сидят.
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20.07.2021 12:53 Ответить
+4
Рівень впливу та участі у міжнородному житті Україні міністра МЗС - найбільше стидобище до 30-річчя ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ !
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20.07.2021 12:55 Ответить
+2
Це жест доброї волі, чи завдяки найвеличнішому?
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20.07.2021 12:59 Ответить
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А че за тех клоунов столько переживаний?
Ниче шо они заходили в порта оккупированой Абхазии? За что, собственно, и сидят.
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20.07.2021 12:53 Ответить
Рівень впливу та участі у міжнородному житті Україні міністра МЗС - найбільше стидобище до 30-річчя ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ !
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20.07.2021 12:55 Ответить
Ага, до него такого наподписывали на международном уровне, что и рад бы может подписать что то во вред стране, но все как можно было уже навредить давно подписано до него.
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20.07.2021 13:01 Ответить
Порошенко? Нє?))
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20.07.2021 13:03 Ответить
Шо не?
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20.07.2021 13:06 Ответить
Це жест доброї волі, чи завдяки найвеличнішому?
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20.07.2021 12:59 Ответить
Цю подію приурочили до історичного візиту Найвеличнішого в країну, де він має прибуткову нерухомість і святкують закінчення сезону зйомок Сватів.
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20.07.2021 13:05 Ответить
Тут Зеленому надо отдать должное. Команда на разрешения взлета борта №1 прошла именно после того, как доложили об освобождении наших граждан. Кстати их арест- это дикость первобытнообщинная. Два яхтсмена случайно пересекли границу- и на 4 года. В любой цивилизованной стране разобрались и отпустили с миром. А тут 4 года.
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20.07.2021 13:05 Ответить
а коли ж в Україні повернуть кримінальну відповідальність хоча би на ЗУМИСНЕ порушення державного кордону??? А НЕНАВМИСНЕ - як у цих яхтсменів - нехай би і залишалось адміністративним і нетяжким...
Грузини - он, навіть прохід яхти територіальними водами, коли самі яхтсмени не знали, що порушують - до буцегарні засудили...

ЗІ: цю статтю декриміналізували в ході портновської реформи судів та кодексів в 2011-му році!
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20.07.2021 13:12 Ответить
опять дешевый пиар.
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20.07.2021 13:12 Ответить
Открыьлла ранние новости по их задержанию.
10 февраля 2021 года: МИД делает все возможное по освобождению яхтсменом, которые НЕЗАКОННО пересекли границу Грузии.
Хочу услышать от нашей власти, от МИД, от арестовина с кучмою, а самое главное у зеленского: где наши освобождённые пленные, где те сыны и мужья о которых кричат матери и жены.
Кого ты, падла гнилостная, освободил? Ты же кричали, что все будут на свободе, урод.
А что самое печальное, люди забывают о обещаниях недоумка, то что у нас война и люди гибнут в подвалах недореспублик.
А тут, освободили хз кого и аплодисменты найвеличнешому.
Смерти нельзя желать никому, но я верю что настанет день и это зекодло будет висеть на тех миллиардах деревьев, которые посадил зеурод.
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20.07.2021 14:05 Ответить
 
 