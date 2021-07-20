Грузия отменила судимость двум украинским яхтсменам, которых обвиняли в незаконном пересечении границы, - Кулеба. ВИДЕО

Двух украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, приговоренных ранее в Грузии к 4 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы, освободили и даже отменили судимость.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД рассказал, что Украина вела с Грузией непростые переговоры и взаимодействие "на грани с борьбой" за их освобождение.

"Очень важно: людей освободили, даже отменив их судимость. Это значит, что они могут просто забыть эти месяцы в грузинской тюрьме, как страшный сон, дальше жить нормальной полноценной жизнью и к ним нет никаких претензий", - добавил Кулеба.

Как сообщалось, 14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил Дьяченко и Хомича к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы.

Перед визитом Зеленского яхтсменов освободили.

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