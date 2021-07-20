Во время ДТП с маршруткой в Запорожье пострадало 13 человек, - Нацполиция. ФОТО

В Запорожье произошло ДТП с участием общественного транспорта, в результате пострадали 13 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Ceed, 1995 года рождения при осуществлении поворота на регулируемом перекрестке улиц О.Говорухи и Магара, допустил столкновение с маршрутным такси Volkswagen Crafter. В момент столкновения в маршрутке находилось десять пассажиров, а в салоне автомобиля - двое. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки, 1988 года рождения, пассажиры автобуса и легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего за медицинской помощью обратились 13 граждан, среди которых двое несовершеннолетних детей", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По информации медиков, мальчик 5 лет получил закрытую травму грудной клетки, рану языка, парень 13 лет получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лба. Пострадавшие госпитализированы.

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