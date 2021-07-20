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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты забирают у фермеров в Крыму права на землю: Нам обещали, что положение не ухудшится, а теперь нас лишают земли

Оккупанты забирают у фермеров в Крыму права на землю: Нам обещали, что положение не ухудшится, а теперь нас лишают земли

Почти 200 украинских фермеров из владельцев превратились в "пользователей" своих участков. Люди годами обрабатывали свои участки, а теперь им говорят, что они - "государственные".

С 2019 года украинских фермеров в оккупированном Крыму начали лишать права собственности на землю, которую они обрабатывали в течение нескольких десятилетий. Российские оккупанты объясняют, что ранее им отдали землю в собственность якобы из-за "технической ошибки" при переоформлении документов. Поэтому теперь они из владельцев превратились в "пользователей" своих участков. Об этом говорится в материале BBC, передает Цензор.НЕТ.

"То, что происходит, я могу описать не иначе как шок. О том, что моя земля - на самом деле не моя, я узнал совершенно случайно, как и большинство крымских фермеров. Просто заказал выписку в "ЕГРН" (Едином государственном реестре недвижимости - ред.), а там - такое", - рассказывает владелец фермы в Бахчисарайском районе Михаил Горьковенко.

Своего права на землю Горьковенко пришлось добиваться через суд. В итоге оформить свои 4 гектара Михаилу удалось лишь в 1998 году.

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Оккупанты забирают у фермеров в Крыму права на землю: Нам обещали, что положение не ухудшится, а теперь нас лишают земли 01

Михаил Горьковенко

В Украине отсутствовала юридическая практика передачи земли в собственность, объясняет фермер. Землю передавали с правом постоянного бессрочного пользования. Тогда украинские чиновники объясняли фермерам, что принципиальной разницы между этими двумя категориями нет, и все фермеры имели на руках государственные акты на землю с формулировкой о бессрочном пользовании.

После оккупации Крыма Россией местные "чиновники" предупредили фермеров, что такую формулировку в российском законодательстве уже не используют. Им предложили выбор: взять землю в аренду на 49 лет или оформить право собственности. И большинство фермеров решили оформить право на собственность.

"Процедура была несложной. Я написал заявление, собрал пакет документов, ко мне приезжала комиссия, и уже в начале 2017 года я имел на руках бумагу, где черным по белому написано: собственность", - рассказывает Горьковенко.

В этом "документе" указан адрес, кадастровый номер участка и его назначение.

Следующие три года украинский фермер вместе со своей семьей продолжал возделывать землю, выращивать и продавать персики. О том, что его право собственности на участок аннулировано, он узнал совершенно случайно. Горьковенко рассказал его односельчанин Виктор Косов, с которым он работал еще в колхозе "Украина".

Фермер Виктор Косов хотел переписать свой участок на дочь и выяснил, что собственником его земли является "Республика Крым", а за ним закреплено право постоянного бессрочного пользования. Виктору Косову 81 год и у семьи Косова могут возникнуть проблемы с наследованием участка. Юристы, с которыми консультировалась его дочь, сообщили, что право постоянного бессрочного пользования землей не предусматривает права передачи его по наследству. Таким образом, в случае смерти Виктора Косова его семья потеряет земельный участок, который она обрабатывала более 20 лет.

Оккупанты забирают у фермеров в Крыму права на землю: Нам обещали, что положение не ухудшится, а теперь нас лишают земли 02

Виктор Косов

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"Нам никто ничего не объяснял толком. Сказали, что то, что в Украине было бессрочным пользованием, в России - собственность", - рассказывает 81-летний фермер. 

Юрист Вадим Зарипов отмечает, что такие изменения права собственности могут вноситься только с сообщением человеку, с его участием и, зачастую, в судебном порядке, где государственный орган должен доказать, что для таких изменений есть основания.

Крымский общественник Олег Кочеров говорит, что с проблемой аннулирования права собственности на землю в Крыму столкнулись от 150 до 200 фермеров. Эту же цифру озвучили изданию трое опрошенных фермеров. Большинство из них уже имели на руках документы, которые подтверждают, что земля является их собственностью.

"Когда люди обращались в "Госкомреестр", им говорили, что при оформлении права собственности произошла техническая ошибка, и на самом деле оформить землю в собственность они не имеют права. Почему не имеют? Какая ошибка? Этого никто не объясняет", - говорит активист.

Кочеров помог группе крымских фермеров записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину, которое опубликовали на YouTube накануне "Прямой линии".

В видеообращении приняли участие восемь фермеров. Среди них был и Михаил Горьковенко. Все эти фермеры пытаются восстановить аннулированное право собственности на участки.

"Нам власть обещала, что (после оккупации. - Ред.) в худшую сторону положение крымчан не изменится, а теперь нас совсем лишают земли", - сказал в обращении один из присутствующих фермеров.

Они надеялись, что президент России сможет помочь в решении их проблем. Ответа на видеообращение из Москвы так и не было.

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И все же одному из фермеров, Валерию Давыдкову, удалось выиграть дело в суде. Он дошел до Верховного суда, который неожиданно принял решение в его пользу. Впрочем, даже имея на руках судебное решение, он так и не смог восстановить право собственности. Местные "чиновники", говорит Давыдков, просто саботировали это решение.

"Но когда мы принесли в "Госкомреестр" решение суда, они на нас посмотрели и сказали: хорошо, мы признаем, что вынесли незаконное решение, извините. Но регистрировать мы все равно ничего не будем", - рассказывает Давыдков.

Автор: 

земля (1950) Крым (26425) путин владимир (31551) россия (96157) фермер (188)


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Топ комментарии
+70
Радійте, бо цю землю б забрали солдати НАТО.
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20.07.2021 13:45 Ответить
+35
цікаво, а скільки з цих фермерів в 14 році мовчазно спостерігали за окупацією, або навіть волали "расєя, расєя!"
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20.07.2021 13:46 Ответить
+29
Оккупанты забирают у фермеров в Крыму права на землю: Нам обещали, что после оккупации положение не ухудшится, а теперь нас лишают земли - Цензор.НЕТ 2627
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20.07.2021 13:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
хуже не будит! Зато хоть поржом! (с)
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20.07.2021 13:45 Ответить
Радійте, бо цю землю б забрали солдати НАТО.
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20.07.2021 13:45 Ответить
Оккупанты забирают у фермеров в Крыму права на землю: Нам обещали, что после оккупации положение не ухудшится, а теперь нас лишают земли - Цензор.НЕТ 2627
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20.07.2021 13:55 Ответить
))) ай я яй .. никогда такого не было и вот опять.. а могли бы поинтересоваться в какую задницу лезут .. в сочи под олимпиаду забирали не только землю а дома рушили ускоренно и упрощенно.. так что если пополнили стадо путинских баранов стойлового содержания то пусть ведут себя смирно
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20.07.2021 15:34 Ответить
цікаво, а скільки з цих фермерів в 14 році мовчазно спостерігали за окупацією, або навіть волали "расєя, расєя!"
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20.07.2021 13:46 Ответить
"путьен ввіді" і ввх ввьел !
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20.07.2021 14:15 Ответить
"Мальчік с пєрсікамі!"
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20.07.2021 14:21 Ответить
і бабушкі з курагой)))
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20.07.2021 15:37 Ответить
Скорее всего никто из них не волал. Дело в том, что эти фермеры, в основной массе по национальности или украинцы или татары, а кацапы на юге работать не умеют.
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20.07.2021 16:03 Ответить
ты так сказал, будто кацапы на севере умеют работать.
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20.07.2021 16:29 Ответить
Я про сельское хозяйство на юге. Не умеют выращивать виноград, персики, арбузы, дыня.
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20.07.2021 20:16 Ответить
Зато камней с неба валом!
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20.07.2021 13:46 Ответить
Кошки и собаки, кода метят территорию считают это своим участком, люди не сильно далеко ушли от них, не в курсе как глисты делят задницу, но принцып везде тот же, никто из претендентов на самом деле не владеет тем, что думает, что ему принадлежит "по праву"!
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20.07.2021 13:46 Ответить
Ну а как вы хотели? Звали Путин введи, получайте. За столько лет можно было напартизанить в Крыму чтоб русские боялись на улицу выйти.
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20.07.2021 13:48 Ответить
А как же референдум в 98% ?
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20.07.2021 13:49 Ответить
ну так обещали помогать в 14м а потом ДЕНЕГ НЕТ НО ВЫ ДЕЖИТЕСЬ, а теперь заберут личное.... а потом и жизни лишат. нет человека нет проблеммы.
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20.07.2021 13:49 Ответить
депортируют бомжевать в херсон) во смешно будет)
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20.07.2021 14:35 Ответить
За то теперь, крымчане, на личной шкуре прочувствуют всю толерантность раиськиного правосудия и справедливости.
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20.07.2021 15:36 Ответить
Так это же просто замечательно!
На родину, в Расеюшку то налегке, без чужой земли, оно проще добираться. Лапти переобул, балалайку за плечи повесил и пооооошол крестьянин. На х....тор. В Мордовский район.
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20.07.2021 13:49 Ответить
Зато без биндер и хвошизд не топчет родимую землю-матушку.
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20.07.2021 13:51 Ответить
Родімая їх зємля-матушка в москальських ***...х.
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20.07.2021 14:20 Ответить
Мечты сбываются. Гы.
Оккупанты забирают у фермеров в Крыму права на землю: Нам обещали, что после оккупации положение не ухудшится, а теперь нас лишают земли - Цензор.НЕТ 5741
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20.07.2021 13:52 Ответить
Зачем им земля? Ведь есть же родная говень да еще и камни с неба
Предлагаю вместо возмущений сплясать с веселым матроиском, а в конце можна и челобитную сЦарю написать в стиле "Уважемый Х..ло пишут вам холопы ..."
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20.07.2021 13:52 Ответить
Это беда не только крымчан.Пригожины забирают лучшую землю повсюду в московском улусе,где она приносит прибыль.Независимо ,кому она принадлежит.Такое на Белгородчине ,Курщине,Брянщине, вплоть до озера Ханка.Зигователи и пикнуть не успеют,как станут бомжами.Так колорадникам и надо!!Проспались?
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20.07.2021 13:55 Ответить
а кто ж на той земле будет работать? рабы, крепостные, корейцы-китайцы?
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20.07.2021 16:13 Ответить
там будет военная база, продукты привозные, население нах. не будут цапы работать на земле
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20.07.2021 16:32 Ответить
Бігли на рехверендум аж перечіпались.Оккупанты забирают у фермеров в Крыму права на землю: Нам обещали, что после оккупации положение не ухудшится, а теперь нас лишают земли - Цензор.НЕТ 6973
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20.07.2021 13:55 Ответить
як там казав ***** ... обманули дурака на четире кулака! ...
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20.07.2021 13:55 Ответить
Просили карлика ввести,вот он и ввел вам по самые помидоры. Расслабляйтесь и получайте удовольствие
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20.07.2021 13:56 Ответить
Нема віри окупантам. Вони захоплюють чужі землі для того, щоб зробити їх своєю власністю. Місцевим жителям не варто на щось добре розраховувати, якщо вони активно не будуть підтримувати окупаційну владу. Та і в цьому разі їм мало що світить. Бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте.
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20.07.2021 13:57 Ответить
да че,,,бывает,,,,набутылочный образ жизни,,он такой,,,тюрей пахнет
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20.07.2021 13:58 Ответить
лохам всегда так говорят...
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20.07.2021 14:04 Ответить
Вони не українські фермери. Українські фермери до х-ла не звертаються по допомогу.
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20.07.2021 14:07 Ответить
Тымчасово коллаборанствующие фэрмэры.
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20.07.2021 20:23 Ответить
Ну штовы ватнеги... хатели расею? - Палучите ! --- Зато без биндер и хвошизд не топчет родимую землю-матушку. Мальтчикав нихто ни распинаит...и телячей мовы нихто не слышит! Чиво хатели -- таво и палучили! Сёрбайте да ни абляпайтеся !
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20.07.2021 14:09 Ответить
Стопудово !
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20.07.2021 14:17 Ответить
Выход один - все на площадь и плясать Яблочко!.
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20.07.2021 14:17 Ответить
"Любят тех, кто собирается предавать, но ненавидят уже предавших" https://aforisimo.ru/autor/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9/ Антигон Третий
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20.07.2021 14:22 Ответить
Могут взять камни с гор бесплатно
ну или пусть за землю им камнями выдадут
главное что в говени родной умереть пока ещё разрешают
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20.07.2021 14:24 Ответить
горы тоже уже национализировали
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20.07.2021 14:43 Ответить
От разнылись... Сейчас еще в оплату за аренду впаяют нехилую сумму, даже с учетом пользования во времена Украины, что не только последние трусы отдашь, а и детей в рабство кадыровцам.
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20.07.2021 14:27 Ответить
А ми тут при чому?
Хто вам паспорт с курицей давав, до того двігайте претензії.
Нах.
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20.07.2021 14:29 Ответить
Рабам земля не треба!
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20.07.2021 14:29 Ответить
Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі - Цензор.НЕТ 5461
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20.07.2021 14:35 Ответить
К пуйлу відеозвернення про допомогу , от дебіли
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20.07.2021 14:37 Ответить
А навіщо їм земля? Води ж немає. Земля без води-пустеля.
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20.07.2021 14:52 Ответить
А вы не путайте туризм и эмиграцию! как в том анекдоте! ДО свадьбы вам многое что обещают, а потом - от мертвого осла уши!
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20.07.2021 14:56 Ответить
Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі - Цензор.НЕТ 9040
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20.07.2021 15:01 Ответить


Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі - Цензор.НЕТ 2191
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20.07.2021 15:03 Ответить
Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі - Цензор.НЕТ 941
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20.07.2021 15:02 Ответить
Цікаво про долю персонажів,що морячок з кобзоном,знаю...
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20.07.2021 18:35 Ответить
Ну скоріше за все там половина масовіков-затєйніков була завезених від кацапів, це на той випадок якщо мєсная вата сама нє пойдьот в пляс і її нада буєт зажєч
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20.07.2021 22:03 Ответить
Крысюки сосiть ...лупу
Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі - Цензор.НЕТ 1544
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20.07.2021 15:28 Ответить
противно даже лайкать
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20.07.2021 16:08 Ответить
а ведь землю эту могли забрать госдэп и солдаты НАТО.....
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20.07.2021 15:31 Ответить
При Госдепі та в усіх країнах НАТО приватна власність "священна" і повністю захищена законами. Зокрема від рейдерства та безоплатної конфіскації "в інтересах держави".
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20.07.2021 16:35 Ответить
Крим це добре, але банда зелених без окупації землю деребанить
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20.07.2021 15:43 Ответить
Землю будуть міняти,.. на камні с неба.)))))))))
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20.07.2021 15:53 Ответить
Должны радоваться , что еще не крепостные . Украина им не довподоби
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20.07.2021 15:53 Ответить
Уже "крєпостниє". Виходить "по життю" що "крєпостниє" та "руськіє" це синоніми.
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20.07.2021 16:38 Ответить
здоров'я ювілярам!))
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20.07.2021 16:02 Ответить
Зачем фермерам в оккупированном Крыму права на землю, все равно воды нет и ничего без воды, там не будет расти. Поэтому, пусть радуются, что не надо ничего делать и пусть ждут камней с неба. Скоро они голыми руками будут давить русский мир
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20.07.2021 16:10 Ответить
Ні. Не зараз. Лише після того як передушать усіх українців та кримських татар... І вже тоді почнуть як пацюки в бочці жерти один одного...
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20.07.2021 16:42 Ответить
"Нам влада обіцяла, що (після анексії. - Ред.) у гірший бік становище кримчан не зміниться, а тепер нас зовсім позбавляють землі", - сказав у зверненні один з присутніх фермерів. Джерело: https://censor.net/ua/n3278132

Так "влада" не конкретизувала "кримчан", яким не стане гірше)
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20.07.2021 16:24 Ответить
Да пусть забирают на здоровье…а я-то думал! Царь знает, что делает!
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20.07.2021 16:29 Ответить
Своих родимых соток нет, зато есть самая большая в мире страна. Гордость от этого важнее каких то там "куркульских" замашек. Протрезвление горький процесс.
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20.07.2021 16:42 Ответить
да и ***** на вас, зато на расии умрете суки
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20.07.2021 17:09 Ответить
лохов кинули, ничего нового.
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20.07.2021 17:23 Ответить
Хотіли Расєю, жеріт
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20.07.2021 18:35 Ответить
Они надеялись, что президент России сможет помочь в решении их проблем. Ответа на видеообращение из Москвы так и не было.

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20.07.2021 19:09 Ответить
Ой,а че это вы побледневши,нешто не пивши,а может и не евши?
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20.07.2021 19:32 Ответить
"А шо такоє? Шо ні так?" Хтось же хотів "умірєть на уРодінє"? Отримуйте і не обляпайтеся
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20.07.2021 20:22 Ответить
на то он и "пользователь" чтоб им попользоваться, как презервативом ...
а в 2014 -м на рейхферендум наверно бежал, аж ноги ломались,
чтоб жить , при маскалях, да "пабахатаму"
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20.07.2021 20:33 Ответить
там ***** в сибири земельку раздает, счастливого пути.
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20.07.2021 21:39 Ответить
 
 