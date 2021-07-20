Оккупанты забирают у фермеров в Крыму права на землю: Нам обещали, что положение не ухудшится, а теперь нас лишают земли

Почти 200 украинских фермеров из владельцев превратились в "пользователей" своих участков. Люди годами обрабатывали свои участки, а теперь им говорят, что они - "государственные".

С 2019 года украинских фермеров в оккупированном Крыму начали лишать права собственности на землю, которую они обрабатывали в течение нескольких десятилетий. Российские оккупанты объясняют, что ранее им отдали землю в собственность якобы из-за "технической ошибки" при переоформлении документов. Поэтому теперь они из владельцев превратились в "пользователей" своих участков. Об этом говорится в материале BBC, передает Цензор.НЕТ.

"То, что происходит, я могу описать не иначе как шок. О том, что моя земля - на самом деле не моя, я узнал совершенно случайно, как и большинство крымских фермеров. Просто заказал выписку в "ЕГРН" (Едином государственном реестре недвижимости - ред.), а там - такое", - рассказывает владелец фермы в Бахчисарайском районе Михаил Горьковенко.

Своего права на землю Горьковенко пришлось добиваться через суд. В итоге оформить свои 4 гектара Михаилу удалось лишь в 1998 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По фактам уничтожения оккупантами экологии Крыма открыто 10 уголовных производств, - прокуратура АРК

Михаил Горьковенко

В Украине отсутствовала юридическая практика передачи земли в собственность, объясняет фермер. Землю передавали с правом постоянного бессрочного пользования. Тогда украинские чиновники объясняли фермерам, что принципиальной разницы между этими двумя категориями нет, и все фермеры имели на руках государственные акты на землю с формулировкой о бессрочном пользовании.

После оккупации Крыма Россией местные "чиновники" предупредили фермеров, что такую формулировку в российском законодательстве уже не используют. Им предложили выбор: взять землю в аренду на 49 лет или оформить право собственности. И большинство фермеров решили оформить право на собственность.

"Процедура была несложной. Я написал заявление, собрал пакет документов, ко мне приезжала комиссия, и уже в начале 2017 года я имел на руках бумагу, где черным по белому написано: собственность", - рассказывает Горьковенко.

В этом "документе" указан адрес, кадастровый номер участка и его назначение.

Следующие три года украинский фермер вместе со своей семьей продолжал возделывать землю, выращивать и продавать персики. О том, что его право собственности на участок аннулировано, он узнал совершенно случайно. Горьковенко рассказал его односельчанин Виктор Косов, с которым он работал еще в колхозе "Украина".

Фермер Виктор Косов хотел переписать свой участок на дочь и выяснил, что собственником его земли является "Республика Крым", а за ним закреплено право постоянного бессрочного пользования. Виктору Косову 81 год и у семьи Косова могут возникнуть проблемы с наследованием участка. Юристы, с которыми консультировалась его дочь, сообщили, что право постоянного бессрочного пользования землей не предусматривает права передачи его по наследству. Таким образом, в случае смерти Виктора Косова его семья потеряет земельный участок, который она обрабатывала более 20 лет.

Виктор Косов

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Черкасской области фермеры напали на пришедших с внеплановой проверкой инспекторов труда. ФОТОрепортаж

"Нам никто ничего не объяснял толком. Сказали, что то, что в Украине было бессрочным пользованием, в России - собственность", - рассказывает 81-летний фермер.

Юрист Вадим Зарипов отмечает, что такие изменения права собственности могут вноситься только с сообщением человеку, с его участием и, зачастую, в судебном порядке, где государственный орган должен доказать, что для таких изменений есть основания.

Крымский общественник Олег Кочеров говорит, что с проблемой аннулирования права собственности на землю в Крыму столкнулись от 150 до 200 фермеров. Эту же цифру озвучили изданию трое опрошенных фермеров. Большинство из них уже имели на руках документы, которые подтверждают, что земля является их собственностью.

"Когда люди обращались в "Госкомреестр", им говорили, что при оформлении права собственности произошла техническая ошибка, и на самом деле оформить землю в собственность они не имеют права. Почему не имеют? Какая ошибка? Этого никто не объясняет", - говорит активист.

Кочеров помог группе крымских фермеров записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину, которое опубликовали на YouTube накануне "Прямой линии".

В видеообращении приняли участие восемь фермеров. Среди них был и Михаил Горьковенко. Все эти фермеры пытаются восстановить аннулированное право собственности на участки.

"Нам власть обещала, что (после оккупации. - Ред.) в худшую сторону положение крымчан не изменится, а теперь нас совсем лишают земли", - сказал в обращении один из присутствующих фермеров.

Они надеялись, что президент России сможет помочь в решении их проблем. Ответа на видеообращение из Москвы так и не было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина действительно имела общее прошлое с РФ, но ее будущее находится в Европе. Россия себя дискредитировала, мы не можем ей верить, - Кулеба. ВИДЕО

И все же одному из фермеров, Валерию Давыдкову, удалось выиграть дело в суде. Он дошел до Верховного суда, который неожиданно принял решение в его пользу. Впрочем, даже имея на руках судебное решение, он так и не смог восстановить право собственности. Местные "чиновники", говорит Давыдков, просто саботировали это решение.

"Но когда мы принесли в "Госкомреестр" решение суда, они на нас посмотрели и сказали: хорошо, мы признаем, что вынесли незаконное решение, извините. Но регистрировать мы все равно ничего не будем", - рассказывает Давыдков.