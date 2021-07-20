"Без украинских рабочих рук Чехия не смогла бы жить, экономика просто бы остановилась", - посол Перебийнис
Украинцы составляют едва ли не самое большое национальное меньшинство в Чехии, без них чешской экономике было бы гораздо труднее работать.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.
"Без украинских рабочих рук Чехия не смогла бы жить, экономика просто бы остановилась", - заявил посол, которому об этом неоднократно говорили разные люди, от чиновников до руководителей фирм.
Трудовая миграция чешских граждан за границу создала дефицит рабочей силы в разных сферах, что побудило правительство ЧР внести изменения в законодательство по упрощению процедуры оформления разрешения на трудоустройство иностранцев. Были созданы специальные программы по привлечению трудовых мигрантов из других стран, прежде всего из Украины.
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В Україні станом на 1 травня 2021 року https://www.slovoidilo.ua/2021/05/06/infografika/suspilstvo/zaborhovanist-zarplaty-yak-zminylasya-sytuacziya-rehionax-pochatku-roku заборгованість з виплати заробітної плати співробітникам підприємств і компаній зросла на 5,4% у порівнянні з 1 квітня 2021 року - до 3 мільярдів 567 млн гривень.
Про це http://www.ukrstat.gov.ua/ повідомляє Державна служба статистики.
.А от Україна живе .!! Ще й створює умови , щоб якомога більше українських робочих рук , їхали спасали економіку Чехії і Польщі ..
Есть простой для сравнения пример, это дальнобойщики. В ЕС наши водилы ездят по гораздо лучшим дорогам, на более современных (а значит более дорогих) тягачах, за рулем МАКСИМУМ 7 часов в сутки и обязательно 48 часов непрерывного отдыха за неделю. А зарплаты минимум в ШЕСТЬ РАЗ больше, чем в Украине, на старом тягаче, по 12 часов за баранкой, по плохим дорогам, на которых массовое несоблюдение ПДД!!!
Ж Л О Б С Т В О ! ! !
А почему в Нафтогазе огромные зарплаты платят только топам ( практически все они евреи), но не платят нашим газовикам так же, как платят в той же Норвегии???