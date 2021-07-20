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"Без украинских рабочих рук Чехия не смогла бы жить, экономика просто бы остановилась", - посол Перебийнис

Украинцы составляют едва ли не самое большое национальное меньшинство в Чехии, без них чешской экономике было бы гораздо труднее работать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Без украинских рабочих рук Чехия не смогла бы жить, экономика просто бы остановилась", - заявил посол, которому об этом неоднократно говорили разные люди, от чиновников до руководителей фирм.

Трудовая миграция чешских граждан за границу создала дефицит рабочей силы в разных сферах, что побудило правительство ЧР внести изменения в законодательство по упрощению процедуры оформления разрешения на трудоустройство иностранцев. Были созданы специальные программы по привлечению трудовых мигрантов из других стран, прежде всего из Украины.

Также читайте: Численность украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается. Это связано не с выездом из страны, а с получением ими гражданства, - посол

Автор: 

работа (602) Чехия (1741) заробитчане (587) Перебийнис Евгений (75)


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Топ комментарии
+6
А якби ці люди працювали в Україні (за нормальну конкурентну платню), то економіка України не пасла б задніх.
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20.07.2021 13:53 Ответить
+4
"Без украинских рабочих рук Чехия не смогла бы жить))

.А от Україна живе .!! Ще й створює умови , щоб якомога більше українських робочих рук , їхали спасали економіку Чехії і Польщі ..
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20.07.2021 14:01 Ответить
+3
Если бы эти люди голосовали нормально, то у нас было бы не хуже
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20.07.2021 14:44 Ответить
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А якби ці люди працювали в Україні (за нормальну конкурентну платню), то економіка України не пасла б задніх.
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20.07.2021 13:53 Ответить
Если бы эти люди голосовали нормально, то у нас было бы не хуже
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20.07.2021 14:44 Ответить
А у нас с украинскими руками, образованным трудолюбивым народом экономика остановилась..
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20.07.2021 15:22 Ответить
"Были созданы специальные программы по привлечению трудовых мигрантов из других стран, прежде всего из Украины" В свою очередь Украина, кроме как предложить своим гражданам работать на великом строительстве за 6000 грн (менее 200 евро) ничего сделать не смогла. Кого будут привлекать когда большинство работоспособного населения выедут? Индусов?
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20.07.2021 13:54 Ответить
у нас в садике у уборщицы 7к зарплата.
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20.07.2021 13:57 Ответить
Крутой у вас садик))
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20.07.2021 14:52 Ответить
Це звичайна зп. Майже мінімалка.
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21.07.2021 13:02 Ответить
Ты бы так переживал за них здесь, так не ехали бы туда
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20.07.2021 13:54 Ответить
И чем этот тип гордиться?
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20.07.2021 13:57 Ответить
они же приехали в чехию из-за него неужели не ясно
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20.07.2021 14:02 Ответить
Просто для Украины это печалька, а для посла это какое-то достижение.
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20.07.2021 14:10 Ответить
Было б чем гордиться...
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20.07.2021 14:00 Ответить
Відосами-гундосами ситий не будеш, на хліб не намажеш.

В Україні станом на 1 травня 2021 року https://www.slovoidilo.ua/2021/05/06/infografika/suspilstvo/zaborhovanist-zarplaty-yak-zminylasya-sytuacziya-rehionax-pochatku-roku заборгованість з виплати заробітної плати співробітникам підприємств і компаній зросла на 5,4% у порівнянні з 1 квітня 2021 року - до 3 мільярдів 567 млн гривень.
Про це http://www.ukrstat.gov.ua/ повідомляє Державна служба статистики.
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20.07.2021 14:01 Ответить
"Без украинских рабочих рук Чехия не смогла бы жить))

.А от Україна живе .!! Ще й створює умови , щоб якомога більше українських робочих рук , їхали спасали економіку Чехії і Польщі ..
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20.07.2021 14:01 Ответить
А У НАС ХЕРАМИ ЭКОНОМИКУ ПОДНИМАЮТ....
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20.07.2021 14:04 Ответить
Обирають владу папріколу (акакаяразніца), а потім тікають батрачити за бугор. Хто ж вам дохтур?
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20.07.2021 14:06 Ответить
Не, там другой расклад...
"Без украинских рабочих рук Чехия не смогла бы жить, экономика просто бы остановилась", - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 4785
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20.07.2021 14:55 Ответить
а наши жлобы не могут дать людям достойную заработную плату, как паразиты пытаются эксплуатировать людей в лучшем случае за еду.
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20.07.2021 14:17 Ответить
Откуда украинскому предпринимателю брать деньги на чешскую зарплату?! Если у нас нет дешевых кредитов, нет нормального налогообложения, нет адекватных законов, нет спроса как в чехии и тд. Давай условия для бизнеса как в чехии, получиш чешскую зп
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20.07.2021 14:48 Ответить
та ладно прибедняться, просто жлобы, поэтому и не развиваются.
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20.07.2021 14:57 Ответить
Так если ты не жлоб занимайся легальным бизнесом в Украине, плати чешскую зарплату с официальным оформлением и отпусками. Тогда посмотрим как долго протянеш.
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20.07.2021 17:00 Ответить
Начиная с Азарова все премьер-министры сдерживали и продолжают сдерживать рост заработной платы. Поднятие з/п ведет к развитию ВНУТРЕННЕГО рынка потребления, а у нас только сырье продаем за границу.

Есть простой для сравнения пример, это дальнобойщики. В ЕС наши водилы ездят по гораздо лучшим дорогам, на более современных (а значит более дорогих) тягачах, за рулем МАКСИМУМ 7 часов в сутки и обязательно 48 часов непрерывного отдыха за неделю. А зарплаты минимум в ШЕСТЬ РАЗ больше, чем в Украине, на старом тягаче, по 12 часов за баранкой, по плохим дорогам, на которых массовое несоблюдение ПДД!!!

Ж Л О Б С Т В О ! ! !

А почему в Нафтогазе огромные зарплаты платят только топам ( практически все они евреи), но не платят нашим газовикам так же, как платят в той же Норвегии???
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20.07.2021 20:11 Ответить
Украинцы работящая, толерантная и спокойная нация, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Не требуют в Чехии сделать украинскую мову вторым государственным языком, не делают народные республики и не кричат Зелешмонька введи войска.
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20.07.2021 14:45 Ответить
государство-гастарбайтер.
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20.07.2021 14:47 Ответить
Это ты про поляков, чехов или румын?
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20.07.2021 14:49 Ответить
Вот ни разу польских, чешских или румынских *заробитчан* здесь не видел.
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20.07.2021 14:53 Ответить
Заботливый посол. Заботится об экономике Чехии.
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20.07.2021 14:57 Ответить
На самом деле единственное преимущество украинских гастарбайтеров над местными чешскими рабочими это то что первым можно на порядок меньше платить и больше эксплуатировать.
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20.07.2021 15:12 Ответить
Фирмы напрямую на работу не берут, у них договора с агентурами(украинскими) , а те конечно платят землякам в лучшем случае половину того что им платит фирма. А также поселяют в своих квартирах по 10 человек в трёх комнатах, и сдирают по 4 000 за койку.
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20.07.2021 20:43 Ответить
 
 