"Без украинских рабочих рук Чехия не смогла бы жить, экономика просто бы остановилась", - посол Перебийнис

Украинцы составляют едва ли не самое большое национальное меньшинство в Чехии, без них чешской экономике было бы гораздо труднее работать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Без украинских рабочих рук Чехия не смогла бы жить, экономика просто бы остановилась", - заявил посол, которому об этом неоднократно говорили разные люди, от чиновников до руководителей фирм.

Трудовая миграция чешских граждан за границу создала дефицит рабочей силы в разных сферах, что побудило правительство ЧР внести изменения в законодательство по упрощению процедуры оформления разрешения на трудоустройство иностранцев. Были созданы специальные программы по привлечению трудовых мигрантов из других стран, прежде всего из Украины.

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