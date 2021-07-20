Без членства Ассоциированного трио в ЕС невозможно обеспечить полноценную безопасность Европы, - Кулеба

Гарантировать полноценную безопасность в Европе можно лишь после того, как в ЕС вступят страны Ассоциированного трио. Речь идет об Украине, Грузии и Молдове.

Об этом в видеообращении заявил министраиностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, все больше стран в ЕС тоже начинают думать в рамках этой парадигмы.

"Речь идет о безопасности региона, о безопасности Европы. Мы абсолютно убеждены, что без членства наших трех стран в Европейском союзе обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно", - сказал Кулеба.

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