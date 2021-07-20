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Без членства Ассоциированного трио в ЕС невозможно обеспечить полноценную безопасность Европы, - Кулеба

Без членства Ассоциированного трио в ЕС невозможно обеспечить полноценную безопасность Европы, - Кулеба

Гарантировать полноценную безопасность в Европе можно лишь после того, как в ЕС вступят страны Ассоциированного трио. Речь идет об Украине, Грузии и Молдове.

Об этом в видеообращении заявил министраиностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, все больше стран в ЕС тоже начинают думать в рамках этой парадигмы.

"Речь идет о безопасности региона, о безопасности Европы. Мы абсолютно убеждены, что без членства наших трех стран в Европейском союзе обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба об оккупации территорий Грузии и Украины: "Действия России везде одинаковы, работает одна и та же схема"

Автор: 

безопасность (1116) евроинтеграция (2124) Европа (1916) Кулеба Дмитрий (2880)


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Начинают думать? Точно? А то мы уже 8 лет думаем как вступить!
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20.07.2021 14:10 Ответить
Ні, ні, Сонечко, ваша команда іде в кєтай.
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20.07.2021 14:10 Ответить
Какое ассоциированное трио, если уже зе-нечисть через говорящую жопу Люську Арестович озвучивает тезисы о повороте нашей страны к китайским узкоглазым братьям.
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20.07.2021 14:16 Ответить
А в ЄС про це знають?
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20.07.2021 15:51 Ответить
Вагнеровцев слили. Цемаха, из-за которого погиб один спецназовец, а ранено было двое отдали обратно России, чтобы Голландия ничего не узнала. Китай поддержали в их геноциде тюркоязычного населения в пику США и ЕС. Российских участников украинского АТО постоянно сдаём обратно России как бандитов, и многое другое, что в стране не знают. Мы стоим на правильном пути для вступления в НАТО.
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20.07.2021 18:14 Ответить
 
 