Без членства Ассоциированного трио в ЕС невозможно обеспечить полноценную безопасность Европы, - Кулеба
Гарантировать полноценную безопасность в Европе можно лишь после того, как в ЕС вступят страны Ассоциированного трио. Речь идет об Украине, Грузии и Молдове.
Об этом в видеообращении заявил министраиностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, все больше стран в ЕС тоже начинают думать в рамках этой парадигмы.
"Речь идет о безопасности региона, о безопасности Европы. Мы абсолютно убеждены, что без членства наших трех стран в Европейском союзе обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно", - сказал Кулеба.
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Николай #489899
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