"Слуга народа" хочет изменить Регламент Рады, чтобы усложнить процедуру подачи постановлений об отмене принятых ранее законов. Это позорная практика, - Корниенко

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает крайней степенью позора сбор внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановлений оппозиции об отмене, принятых ранее законов.

Об этом он рассказал в интервью журналистам перед началом внеочередного заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что касается сегодняшнего заседания, то это крайняя степень позора, в которую оппозиция пытается погрузить парламент. Потому что тяжело найти более позорной истории, чем политическое мошенничество, когда методом постановлений нарушают Регламент", - сказал Корниенко.

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По его словам, монобольшинство регистрирует законопроект, авторами которого являются руководители фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и сам Корниенко, касающийся изменений в Регламент.

"Он будет определять следующую процедуру: чтобы внести подобное постановление (об отмене принятого закона. – Ред.) нужно будет собрать коллег из половины наличных в парламенте фракций, должно быть не менее 45 депутатов. Пожалуйста, собрали 45 депутатов из не менее чем трех фракций – внесли постановление. Потому что, когда каждый депутат будет блокировать каждую важную реформу такими постановлениями – это будет просто издевательством над украинским народом", - объяснил первый замглавы фракции "СН"

Напомним, 20 июля проходит внеочередное пленарное заседание парламента по требованию президента Украины Владимира Зеленского. В повестке дня - рассмотрение 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства и трансформации "Укроборонпрома".