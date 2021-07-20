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Новости Судебная реформа
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"Слуга народа" хочет изменить Регламент Рады, чтобы усложнить процедуру подачи постановлений об отмене принятых ранее законов. Это позорная практика, - Корниенко

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает крайней степенью позора сбор внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановлений оппозиции об отмене, принятых ранее законов.

Об этом он рассказал в интервью журналистам перед началом внеочередного заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что касается сегодняшнего заседания, то это крайняя степень позора, в которую оппозиция пытается погрузить парламент. Потому что тяжело найти более позорной истории, чем политическое мошенничество, когда методом постановлений нарушают Регламент", - сказал Корниенко.

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По его словам, монобольшинство регистрирует законопроект, авторами которого являются руководители фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и сам Корниенко, касающийся изменений в Регламент.

"Он будет определять следующую процедуру: чтобы внести подобное постановление (об отмене принятого закона. – Ред.) нужно будет собрать коллег из половины наличных в парламенте фракций, должно быть не менее 45 депутатов. Пожалуйста, собрали 45 депутатов из не менее чем трех фракций – внесли постановление. Потому что, когда каждый депутат будет блокировать каждую важную реформу такими постановлениями – это будет просто издевательством над украинским народом", - объяснил первый замглавы фракции "СН"

Напомним, 20 июля проходит внеочередное пленарное заседание парламента по требованию президента Украины Владимира Зеленского. В повестке дня - рассмотрение 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства и трансформации "Укроборонпрома".

Автор: 

ВР (29284) регламент (226) судебная реформа (1802) внеочередное заседание (262) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+7
Корабельний сосун щось бовкнув про політічєскоє мошєннєчіство. Бабун -да, бабун -да.))
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20.07.2021 14:17 Ответить
+5
"Слуга народа" хочет изменить Регламент Рады, чтобы усложнить процедуру подачи постановлений об отмене принятых ранее законов. Это позорная практика, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9536
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20.07.2021 14:14 Ответить
+4
Сколько же после этих тварей надо будет отменять....
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20.07.2021 14:18 Ответить
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"Слуга народа" хочет изменить Регламент Рады, чтобы усложнить процедуру подачи постановлений об отмене принятых ранее законов. Это позорная практика, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9536
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20.07.2021 14:14 Ответить
***********, что ты себе напридумала? Или ты как кацапы - с шутками про выкопаное черное море? Сами придумали сами посмеялись
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20.07.2021 14:15 Ответить
охлади траханье, недоимперец
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20.07.2021 14:17 Ответить
Это вы очколизы порошенковские - всякую хню постите, смуту в общество вносите, ну точно как кацапня - такие же дауны не далекие, тоже везде свои шуточки недалекие придумывают и тешатся.
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20.07.2021 14:24 Ответить
"смуту в общество вносите" (с)
вот и заговорило рузькое раболепническое нутро шмыря-андрюшы
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20.07.2021 14:26 Ответить
Як на мене - цей гумор значно витоньшений, ніж квартальне членограйство.
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20.07.2021 14:23 Ответить
и 19 гривен за доставку
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20.07.2021 14:17 Ответить
Корабельний сосун щось бовкнув про політічєскоє мошєннєчіство. Бабун -да, бабун -да.))
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20.07.2021 14:17 Ответить
Сколько же после этих тварей надо будет отменять....
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20.07.2021 14:18 Ответить
пакетом отменить и дело с концом
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20.07.2021 14:19 Ответить
Усіх в пакет і в Дніпро!
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20.07.2021 14:20 Ответить
Лучше на баржу и под Новороссийск....Днепр и так грязный.
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20.07.2021 14:21 Ответить
Навіщо? Вибрать гарне місце під Києвом Накопать ям В кожну яму по "блазеняті" і по мішку вапна А зверху посадить яблуні з грушами Вже перевірений на практиці метод
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20.07.2021 14:26 Ответить
Расцвєталі яблоні і груші
Попльілі зебіли по Дніпру....)))
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20.07.2021 14:34 Ответить
Вологі мрії? Хай щастить (не потрапити до тих, хто попливуть)!
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20.07.2021 14:55 Ответить
Вот только я не понял, а зачем так далеко везти?
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20.07.2021 14:58 Ответить
 
 