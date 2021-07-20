Финляндия с 26 июля открывается для вакцинированных от коронавируса украинцев - МИД

С 26 июля Финляндия открывает въезд для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Подробные условия въезда и список признанных вакцин есть на интерактивной карте МИД (спойлер: индийские и китайские там есть)", - написал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля, - Кулеба