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Новости Коронавирус и карантин
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Финляндия с 26 июля открывается для вакцинированных от коронавируса украинцев - МИД

Финляндия с 26 июля открывается для вакцинированных от коронавируса украинцев - МИД

С 26 июля Финляндия открывает въезд для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Подробные условия въезда и список признанных вакцин есть на интерактивной карте МИД (спойлер: индийские и китайские там есть)", - написал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания открывается для поездок граждан Украины с 17 июля, - Кулеба

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Ясна-панятна. Потрібні збирачі полуниці чи чого там ще.
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20.07.2021 14:20 Ответить
Какие поездки? У них там Швеция под боком. Это чёрная дыра пандемии. Котел мутаций.
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20.07.2021 14:24 Ответить
Кому вы нужны те кто открыться хочет и открывают границы дают 2 варианта или пцр тест или вакцинация,не вижу пцр тест как вариант у финов,дискриминация так как для части людей не желательно прививаться из за возможного осложнения в связи другими болезнями
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20.07.2021 14:27 Ответить
Словенія яка три дні тому оголосила можливість в'їзду українських туристів за негативним ПЛР-тестом або довідкою про вакцинацію, тепер визнає тільки ПЛР-тести, зроблені в країнах ЄС!
Тести, зроблені в лабораторіях України, не визнаються!
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20.07.2021 15:37 Ответить
 
 