Подполковнику ВСУ, подозреваемому в подделке накладных на продукты на 900 тыс. грн, сообщено о подозрении, - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю командира воинской части по тылу Вооруженных Сил Украины, который нанес бюджету ущерб почти 900 000 гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

"В течение января-февраля 2019 подполковник Вооруженных Сил Украины завышал объемы предоставляемых предприятием услуг по снабжению продуктов для воинской части.

Он составил и издал расходные накладные в рамках договора на поставку продуктов питания на общую сумму 898 000 842 гривны, которые на самом деле в воинскую часть не поступали.

По предварительной информации, военный получал за это "откаты" от представителя предприятия", - отмечается в сообщении.

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В пресс-службе ГБР отметили: "Подполковника ВСУ подозревают в использовании им своего служебного положения вопреки интересам службы, что нанесло тяжкие последствия государственным интересам, а также в выдаче им заведомо ложных официальных документов и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Процессуальное руководство осуществляет Белоцерковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере, оперативное сопровождение - СБУ".

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