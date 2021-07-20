РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5009 посетителей онлайн
Новости
4 662 36

Лукашенко предлагает сократить число дипломатов в Европе: Оставьте одного посла и помощника, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. ВИДЕО

Захвативший власть в стране "президент" Беларуси Александр Лукашенко поручил премьер-министру Роману Головченко и главе президентской администрации Игорю Сергеенко серьезно пересмотреть вопрос комплектования кадрами белорусских диппредставительств в Европе. Он сказал это на совещании по приоритетам внешней политики.

"Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, ну она не просто отсутствует, она во вред государству", - цитирует Лукашенко российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

Для примера он предложил оставлять в стране одного посла и помощника, если больше не требуется: "ну, оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают". Как только сотрудничество с этой страной будет развиваться, в миссию можно добавить дипломатов, считает Лукшашенко.

Он напомнил, что недавно обсуждлась возможность оптимизировать белорусские загранучреждения, но процесс шел недостаточно интенсивно.

"Чего мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? - спросил он и призвал сосредоточиться на дипломатической работе в странах, где хотят улучшать отношения с Минском.

"Сегодня как никогда важна работа там, где нас ждут, где создан серьезный задел. Кстати, в отличие от сытой и уютной Европы, заблудших среди наших дипломатов в этих странах, на которые мы ориентируемся сейчас, вообще единицы. Потому что там люди заняты настоящим делом, показывают результат, а не бегают по митингам и не постятся в деструктивных социальных сетях", - отметил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пусть начинают с себя. Если им нужна будет помощь - мы окажем, но не безвозмездно", - Лукашенко о наплыве мигрантов в Литву

Автор: 

Беларусь (7920) дипломатия (1463) Европа (1916) Лукашенко Александр (3618) дипломаты (639)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Однокомнатную снимите, что-бы не стучали друг на друга.
показать весь комментарий
20.07.2021 14:44 Ответить
+17
пусть живут в комнате для ожидания на вокзале..
показать весь комментарий
20.07.2021 14:45 Ответить
+10
Предлагаю лучшую схему: снимать со скидочкой, по-братски, угол в холле посольства Раисы. Экономно, креативно и всегда в курсе событий
показать весь комментарий
20.07.2021 14:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Однокомнатную снимите, что-бы не стучали друг на друга.
показать весь комментарий
20.07.2021 14:44 Ответить
пусть живут в комнате для ожидания на вокзале..
показать весь комментарий
20.07.2021 14:45 Ответить
может достаточно коробки от холодильника?
показать весь комментарий
20.07.2021 15:37 Ответить
Беларусском?
показать весь комментарий
20.07.2021 15:51 Ответить
Лука жжет, но есть в его мести доля правды, на мой взгляд, ни послы, ни посольсва сегодня вообще никому не нужны /кроме как кубло и логова для шпионов/. В век интернета и цифровых технологий, все можно делать удаленно /дешевле и куда эффективнее/ и наконец поконцить с особой кастой чванных и зажравшихся господ - дипломатами и послами!
показать весь комментарий
20.07.2021 14:48 Ответить
Предлагаю лучшую схему: снимать со скидочкой, по-братски, угол в холле посольства Раисы. Экономно, креативно и всегда в курсе событий
показать весь комментарий
20.07.2021 14:48 Ответить
Это дело. Сразу видно масштаб политика.
показать весь комментарий
20.07.2021 14:49 Ответить
Ну так все правильно! Своїх Лука за межі Білорусі скоро взагалі випускать перестане, в Білорусь ніхто їздить не буде , бо "бізнес" закриють і щоб у заложники не потрапить Вистачить і двох чоловік!
показать весь комментарий
20.07.2021 14:53 Ответить
Ты нам просто завидуешь..)
показать весь комментарий
20.07.2021 15:15 Ответить
Свиня в хліву так само дикому кабану говорила! Поки "піку" під ліву ногу не всадили!
показать весь комментарий
20.07.2021 15:37 Ответить
Хлопці, чому ви постійно сваритесь? Ви ж нормальні. Пропоную помиритися і забути минуле, ок?
показать весь комментарий
20.07.2021 16:10 Ответить
А що у мене спільного з ГБшним провокатором? Я йому давно вже пропоную зробить простіше - забуть мене і не реагувать на мої коментарі, як я зробив стосовно нього Однак він вже без мене не може - все "лізе без мила в жопу"!
показать весь комментарий
20.07.2021 16:19 Ответить
От бачиш? Я цього "псевдобілоруса" ігнорую і йому не пишу принципово , а він всовує носа в мій коментар , адресований зовсім іншій людині і старається "свої п"ять копійок" впхнуть"! То хто ж з ким "свариться"?!!!
https://censor.net/ru/user/490190

и шо? плюнет молодой талантливый человек на свою страну, в социальной ответственности которой нынешний гарант в бытность свою клоуном сильно сомневался. а другие страны его примут с радостью, особенно соседняя
https://censor.net/ru/comments/locate/3278271/0192143b-23aa-717c-aa83-45822cf749f4 https://censor.net/ru/user/420666

Ти про Білорусь? Лука он уже міжнародними скандалами грозився за те що, Україна продовжила час перебування своїй території білоруських айтішнків, які відмовилися повертаться додому!
https://censor.net/ru/comments/locate/3278271/0192143b-23a8-708e-97be-5dbc7ddf0f5b https://censor.net/ru/user/473702

Ты гонишь.....ну каким лука и Беларусь к этой статье? Не эти же беларусы тебя заставляли портянки стирать до дембеля..:...уймись позорище ))
https://censor.net/ru/comments/locate/3278271/0192143b-23a8-708e-97be-5dbc7eba10c8А тепер "включаємо логіку":
1)Айтішники білоруські в Україні за контрактом працюють? Працюють..:
2) Україна продовжила їм дозвіл на проживання? Продовжила ..:
3) Лука грозився міжнародним скандалом стосовно цього Україні? Грозився..:

4) Білорусь - сусідня з Україною країна? Сусідня..:
Питання: "В чому я неправий? https://censor.net/ru/user/490190 не назвав у своєму коментарі точно країну куди може виїхать "молодой талантливій человек" Я висловив свою версію А цей придурок "Майкл Бом номерний" "дибки встав" і виставив себе дурнем!

показать весь комментарий
21.07.2021 06:51 Ответить
А зачем квартиру? Можно шалаш на лето. А зимой пущай домой возвращаются. А то расходы на коммуналку в ЕС высокие...
показать весь комментарий
20.07.2021 14:53 Ответить
Полумеры-фигня ! Давай уже чтоб рашистские дипломаты представляли интересы бульбофюрера и уволь всех дипломатов кроме зимбабве и лугандонии !
показать весь комментарий
20.07.2021 14:54 Ответить
Крэпкый Картошэк самоизолироваться на время массовых зачисток решил))...втихую фомками и ломами по горбяшкам терпилам свои погулять..))
показать весь комментарий
20.07.2021 14:54 Ответить
Усатый, лучше полностью железным занавесом огородится, и деньги вообще не придется тратить на послов и дипломатов
показать весь комментарий
20.07.2021 14:55 Ответить
Как там в бородатом анекдоте:
- каких вы знаете послов?
- как каких?! Посол Советского Союза...Чрезвычайный посол....Пряный посол....и....
и...посол на йух
показать весь комментарий
20.07.2021 15:06 Ответить
Что он мучается? Продайте бульбофюреру сервис "Дия" за акции!!!.....Беларуськалия. И пусть бульбодипломаты работают удаленно, дык прям из Беларуси.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:04 Ответить
и сидеть на воде и бульбе в дип почте привезённых
показать весь комментарий
20.07.2021 15:04 Ответить
Как в сказке: Как одно жадное до власти мурло целую страну загробит
показать весь комментарий
20.07.2021 15:06 Ответить
"...и не постятся в деструктивных социальных сетях".

О как! Оказывается, и такие бывают! Бульбенфюрер уверенно движется к альцгеймеру, деменции и паркинсону. Поднажми, утырок.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:06 Ответить
Нє... Там точно вавка в голові і дуже серйозна...
показать весь комментарий
20.07.2021 15:20 Ответить
Це вавка у вовки? Заздріть білорусам і далі. Що не кажи, а в них справжній президент, і народ його вибрав. А дипломатам нічого робити на заході, краще в азії і африці.
показать весь комментарий
20.07.2021 17:07 Ответить
Так дуй до таракана, продавай майно і їдь в РБ. Чого ти тут мучися?
показать весь комментарий
20.07.2021 17:22 Ответить
Федеральным округам России не положено иметь собственных дипломатов.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:24 Ответить
А зачем российскому улусу - Белоруссии послы? Может еще и каждая деревня посла заведет?
показать весь комментарий
20.07.2021 15:28 Ответить
Не дают ему покоя сытость и уютность. Мечтает,видимо, о сытости.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:43 Ответить
Это же сколько д а р м о е д о в
с
Украины даром проедают валюту , потом заработанную гражданами страны ?
Интересно , что делают они кроме отдыха на Сейшелах , Багамах , Бали и Лазурном Берега Франции (вопрос).
Справка для ботов -

Признаки Украинского патриота:
0.. Дом в США, Великобритании или в крайнем случае в Испании;
1.Счета в долларах на Мальдивах , Бали, Соломоновых Островах;
2. Яхта ценой не менее 3 млн. в офшоре,
3. Вид на жительство в Европе или в крайнем случае в Швейцарии или Панаме;
4. Удостоверение иностранной спецслужбы,
5. Отсутствие желания заниматься проблемами Украины.
6. Обещать много и все сразу ;
7.Дети с английским гражданством в Оксфордах.
R.S> остров где-то в Тихом Океане.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:54 Ответить
Геть збіднів бацька. Скоро й на цигарки грошей хватать не буде,ну як в українських пенсіонерів.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:00 Ответить
Да что там квартира... На тротуаре пусть работают, а живут в палатке в парке. Неча бомжам беларусским щёки надувать и усами шевелить☝️
показать весь комментарий
20.07.2021 16:06 Ответить
Шурік наївся гнилої картоплі і його несе і несе.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:12 Ответить
Пущай и дрючат друг друга, что б на жен и шлюх не тратить валюту.
показать весь комментарий
20.07.2021 20:28 Ответить
Что вы тиражируете этого идиота. Пусть белорусы ему шариками помашут. Нет у них духа быть свободными. Жалкие потомки, великих предков.
показать весь комментарий
20.07.2021 22:26 Ответить
сразу снимайте однушку
показать весь комментарий
20.07.2021 23:08 Ответить
 
 