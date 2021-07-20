Лукашенко предлагает сократить число дипломатов в Европе: Оставьте одного посла и помощника, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. ВИДЕО
Захвативший власть в стране "президент" Беларуси Александр Лукашенко поручил премьер-министру Роману Головченко и главе президентской администрации Игорю Сергеенко серьезно пересмотреть вопрос комплектования кадрами белорусских диппредставительств в Европе. Он сказал это на совещании по приоритетам внешней политики.
"Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, ну она не просто отсутствует, она во вред государству", - цитирует Лукашенко российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.
Для примера он предложил оставлять в стране одного посла и помощника, если больше не требуется: "ну, оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают". Как только сотрудничество с этой страной будет развиваться, в миссию можно добавить дипломатов, считает Лукшашенко.
Он напомнил, что недавно обсуждлась возможность оптимизировать белорусские загранучреждения, но процесс шел недостаточно интенсивно.
"Чего мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? - спросил он и призвал сосредоточиться на дипломатической работе в странах, где хотят улучшать отношения с Минском.
"Сегодня как никогда важна работа там, где нас ждут, где создан серьезный задел. Кстати, в отличие от сытой и уютной Европы, заблудших среди наших дипломатов в этих странах, на которые мы ориентируемся сейчас, вообще единицы. Потому что там люди заняты настоящим делом, показывают результат, а не бегают по митингам и не постятся в деструктивных социальных сетях", - отметил Лукашенко.
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https://censor.net/ru/user/490190
и шо? плюнет молодой талантливый человек на свою страну, в социальной ответственности которой нынешний гарант в бытность свою клоуном сильно сомневался. а другие страны его примут с радостью, особенно соседняя
https://censor.net/ru/comments/locate/3278271/0192143b-23aa-717c-aa83-45822cf749f4 https://censor.net/ru/user/420666
Ти про Білорусь? Лука он уже міжнародними скандалами грозився за те що, Україна продовжила час перебування своїй території білоруських айтішнків, які відмовилися повертаться додому!
https://censor.net/ru/comments/locate/3278271/0192143b-23a8-708e-97be-5dbc7ddf0f5b https://censor.net/ru/user/473702
Ты гонишь.....ну каким лука и Беларусь к этой статье? Не эти же беларусы тебя заставляли портянки стирать до дембеля..:...уймись позорище ))
https://censor.net/ru/comments/locate/3278271/0192143b-23a8-708e-97be-5dbc7eba10c8А тепер "включаємо логіку":
1)Айтішники білоруські в Україні за контрактом працюють? Працюють..:
2) Україна продовжила їм дозвіл на проживання? Продовжила ..:
3) Лука грозився міжнародним скандалом стосовно цього Україні? Грозився..:
4) Білорусь - сусідня з Україною країна? Сусідня..:
Питання: "В чому я неправий? https://censor.net/ru/user/490190 не назвав у своєму коментарі точно країну куди може виїхать "молодой талантливій человек" Я висловив свою версію А цей придурок "Майкл Бом номерний" "дибки встав" і виставив себе дурнем!
- каких вы знаете послов?
- как каких?! Посол Советского Союза...Чрезвычайный посол....Пряный посол....и....
и...посол на йух
О как! Оказывается, и такие бывают! Бульбенфюрер уверенно движется к альцгеймеру, деменции и паркинсону. Поднажми, утырок.
с
Украины даром проедают валюту , потом заработанную гражданами страны ?
Интересно , что делают они кроме отдыха на Сейшелах , Багамах , Бали и Лазурном Берега Франции (вопрос).
Справка для ботов -
Признаки Украинского патриота:
0.. Дом в США, Великобритании или в крайнем случае в Испании;
1.Счета в долларах на Мальдивах , Бали, Соломоновых Островах;
2. Яхта ценой не менее 3 млн. в офшоре,
3. Вид на жительство в Европе или в крайнем случае в Швейцарии или Панаме;
4. Удостоверение иностранной спецслужбы,
5. Отсутствие желания заниматься проблемами Украины.
6. Обещать много и все сразу ;
7.Дети с английским гражданством в Оксфордах.
R.S> остров где-то в Тихом Океане.