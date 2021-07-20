Убийство Олешко (Сармата): Матюшин приговорен к 11 годам тюрьмы, остальных - оправдали

Суд Бердянска вынес приговор по делу об убийстве добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко (Сармат).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Матюшин, который частично признал вину, получил 11 лет лишения свободы. Однако суд засчитал ему время отбывания под стражей с 2018 года. Также суд удовлетворил гражданский иск жены убитого Виталия Олешко. Так, Матюшин должен уплатить 700 тыс. гривен морального ущерба, а также выплачивать дочери убитого 1241 гривну ежемесячно до достижения ее совершеннолетия.

Других вероятных организаторов Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюк и вероятных соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина - суд оправдал из-за якобы недостаточности доказательств.

Кроме Матюшина, к трем годам и одному месяца лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов осудили Виктора Власюка, которого следствие называло организатором банды и координатором убийства Олешко. Также суд добавил ему часть неотбытого наказания за хулиганство и добавил время отбывания наказания со дня задержания в 2019 году.

Как объяснил прокурор по делу, в ближайшее время Власюк может оказаться на свободе, поскольку со дня его задержания прошло 2 года, а на срок о неотбытом наказании за хулиганство еще распространялся "закон Савченко".

Кроме убийства Олешко, оружия, наркотиков, в деле был эпизод по разбойного нападения на семью днепровских судей Поплавских в 2018-м. По данным следствия, Власюк привлек, но сам не участвовал, Мовчана, Зеленкина, Кузнецова и Смирнова проникнуть в дом судей и забрать 1,5 миллиона гривен и имущество на сумму около 2 миллионов гривен. По этому эпизоду всех оправдали из-за недоказанности преступления.

Адвокаты потерпевших и прокуратура будут обжаловать приговор.

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Как сообщалось, 9 июня побратимы убитого ветерана Виталия Олешко объявили голодовку под стенами Офиса Президента. Требований у протестующих два. Первое: вернуть обратно в СИЗО тех фигурантов по делу Сармата, кого выпустили под домашний арест, и обеспечить контроль над ходом судебного разбирательства. Второе: обратить внимание на судей, принимавших такое решение. С момента голодовки их поддерживали правозащитники и неравндушные, в чатсности Олег Сенцов и Александр Ярмола.

22 июня в связи с приемом иностранных делегаций объявивших голодовку пытались уговорить уйти на несколько часов из-под Офиса Президента, однако они заявили, что будут стоять на своем до конца. 24 июня ветеранам удалось пообщаться с Президентом.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

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Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

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