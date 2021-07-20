Посольства США и Франции почтили память Шеремета: Надеемся, что дело будет раскрыто и виновники преступления наказаны

Посольства США и Франции почтили память Шеремета и призвали к справедливому расследованию его убийства.

Посольство Франции выразило надежду на то, что дело будет раскрыто и виновники преступления наказаны, передает Цензор.НЕТ.

"20 июля 2021 года - пять лет со дня убийства журналиста издания "Украинская правда" Павла Шеремета. Франция отдает дань памяти погибшему и надеется, что дело будет раскрыто и виновники преступления наказаны. Искренние соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении французского посольства.

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Посольство США в Украине призвало защищать права и свободы журналистов, а также продолжать обеспечивать справедливость для семей и близких тех, кого мы потеряли.

"Сегодня мы чтим память журналиста Павла Шеремета, убитого пять лет назад в Киеве. Мы все должны защищать права и свободы журналистов, а также продолжать обеспечивать справедливость для семей и близких тех, кого мы потеряли", - указало посольство в Twitter.





Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.