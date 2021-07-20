Реальное число умерших в результате пандемии COVID-19 в Индии может исчисляться миллионами, а не тысячами, - исследование Центра глобального развития
Реальное число летальных исходов среди инфицированных COVID-19 в Индии в десятки раз превышает официальные данные и может составлять около 5 млн.
Об этом свидетельствуют данные исследования Центра глобального развития, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В Индии число случаев смерти вследствие заражения COVID-19 по состоянию на конец июня 2021 года, согласно официальным данным, составляет 400 тыс. В реальности все, конечно же, катастрофически хуже. (...) К сожалению, очевидно, что (скончались. - Ред.) слишком много людей, могли умереть скорее миллионы, чем сотни тысяч", - говорится в докладе центра.
Согласно данным исследователей, первая волна коронавируса "была более летальной, чем считается", в ходе нее могли скончаться 2 млн человек. Этот показатель в докладе называют избыточной смертностью, он указывает на дополнительные летальные исходы с момента наступления пандемии. В первый период второй волны заражений COVID-19 избыточная смертность составила 1,4 млн случаев. Таким образом, реальный показатель общей избыточной смертности может составлять около 3,5 млн. Об этом, как говорится в докладе, свидетельствуют данные государственной регистрации актов гражданского состояния.
В докладе отмечается, что согласно результатам обследования домашних хозяйств на основе пирамиды потребления, за период с начала пандемии по июнь 2021 года в Индии насчитывается еще больше дополнительных летальных исходов - 4,9 млн.
"Мы хотим подчеркнуть, что мы не оцениваем смерти, вызванные заболеванием COVID. (...) Мы сфокусированы на смертности от всех причин и оцениваем дополнительную смертность с наступления пандемии по сравнению с допандемическими показателями, учитывая сезонные корректировки", - поясняют авторы исследования.
Отмечается, что не все дополнительные смерти могли произойти из-за коронавируса, однако, велика вероятность, что COVID-19 стал причиной значительной доли летальных исходов.
Ранее в июле агентство Associated Press сообщало, что более половины официальных случаев смерти вследствие заражения COVID-19 произошли в Индии за последние два месяца. Это в большей степени связано с распространением более заразного штамма "дельта", который подорвал в Индии функционирование всей системы здравоохранения.
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голодают воды не хватает лет 40 а плодятся как воши... стесняются целоваться на улице забросать могут камнями и забить палками до смерти нормалек в Индии антисанитария К ЖИЗНИ И СМЕРТИ ОТНОШЕНИЕ КАК К МУХЕ летала а тут бамц и уже валяется... голодают коровы бродят по всей Индии но СВЯТЫЕ... их низзя трогать..... а по вопросу новости таки да полтора миллиарда!!!!! населения высчитанных по усредненной статистике при том что в джунглях есть районы- где нет властей и какого либо учета родился умер а регистрации ноль.. так к тому что населения может уже все 2 млрд ЛЮДЕЙ...в Индии настругали..какие то пару сонет миллионов это вообще пар испарилось было или нет не важно кто там считать будет...
Недолго они у меня прожили, сами съехали - соседи "воспитательную работу провели". С тех пор ни за что не сдам квартиру индусам, это дикари. Даже якобы будущие врачи.
Хотя мое мнение совпадает с вашим - с ними что-то ненормально
Пособирали...спалили...и все...
Та что вам там говорить?!