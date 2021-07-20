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Новости Коронавирус и карантин
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Реальное число умерших в результате пандемии COVID-19 в Индии может исчисляться миллионами, а не тысячами, - исследование Центра глобального развития

Реальное число умерших в результате пандемии COVID-19 в Индии может исчисляться миллионами, а не тысячами, - исследование Центра глобального развития

Реальное число летальных исходов среди инфицированных COVID-19 в Индии в десятки раз превышает официальные данные и может составлять около 5 млн.

Об этом свидетельствуют данные исследования Центра глобального развития, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Индии число случаев смерти вследствие заражения COVID-19 по состоянию на конец июня 2021 года, согласно официальным данным, составляет 400 тыс. В реальности все, конечно же, катастрофически хуже. (...) К сожалению, очевидно, что (скончались. - Ред.) слишком много людей, могли умереть скорее миллионы, чем сотни тысяч", - говорится в докладе центра.

Согласно данным исследователей, первая волна коронавируса "была более летальной, чем считается", в ходе нее могли скончаться 2 млн человек. Этот показатель в докладе называют избыточной смертностью, он указывает на дополнительные летальные исходы с момента наступления пандемии. В первый период второй волны заражений COVID-19 избыточная смертность составила 1,4 млн случаев. Таким образом, реальный показатель общей избыточной смертности может составлять около 3,5 млн. Об этом, как говорится в докладе, свидетельствуют данные государственной регистрации актов гражданского состояния.

В докладе отмечается, что согласно результатам обследования домашних хозяйств на основе пирамиды потребления, за период с начала пандемии по июнь 2021 года в Индии насчитывается еще больше дополнительных летальных исходов - 4,9 млн.

"Мы хотим подчеркнуть, что мы не оцениваем смерти, вызванные заболеванием COVID. (...) Мы сфокусированы на смертности от всех причин и оцениваем дополнительную смертность с наступления пандемии по сравнению с допандемическими показателями, учитывая сезонные корректировки", - поясняют авторы исследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тысячам людей в Индии ввели вместо вакцины от COVID-19 физраствор

Отмечается, что не все дополнительные смерти могли произойти из-за коронавируса, однако, велика вероятность, что COVID-19 стал причиной значительной доли летальных исходов.

Ранее в июле агентство Associated Press сообщало, что более половины официальных случаев смерти вследствие заражения COVID-19 произошли в Индии за последние два месяца. Это в большей степени связано с распространением более заразного штамма "дельта", который подорвал в Индии функционирование всей системы здравоохранения.

Автор: 

Индия (423) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Как-то сдала квартиру студентам из Индии, будущим врачам. Так они не знали, что такое постельное белье, как пользоваться стиральной машинкой и что квартиру нужно убирать. Мыть полы - это вообще для них было за гранью понимания, в землянках что ли жили? Мусор выбрасывали из окна и долго не верили, когда я им объяснила, что так нельзя делать.
Недолго они у меня прожили, сами съехали - соседи "воспитательную работу провели". С тех пор ни за что не сдам квартиру индусам, это дикари. Даже якобы будущие врачи.
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20.07.2021 15:26 Ответить
+5
не расист, но белых, которые становятся на колени перед ниГГерами я бы бил палкой по спине
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20.07.2021 15:27 Ответить
+3
Да кто их считает тех индусов? Скинули тело в Ганг да и дело с концом. Крокодилы и комоды свое дело знают
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20.07.2021 15:21 Ответить
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Да кто их считает тех индусов? Скинули тело в Ганг да и дело с концом. Крокодилы и комоды свое дело знают
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20.07.2021 15:21 Ответить
Навіщо ви так, расист чи що! Кожна людина має право на життя і на повагу до неї! ну звісно крім пі.дороССіян зебілів та сепарів!
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20.07.2021 15:24 Ответить
не расист, но белых, которые становятся на колени перед ниГГерами я бы бил палкой по спине
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20.07.2021 15:27 Ответить
вы это - им наверное нравиться - так шо не делайте им счастье))
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20.07.2021 15:29 Ответить
стремный народ (народы) религий куча....буддизм мусульманство и прочие культы разные касты по сути система людей живущих как в концлагере.. в своем бараке касте...
голодают воды не хватает лет 40 а плодятся как воши... стесняются целоваться на улице забросать могут камнями и забить палками до смерти нормалек в Индии антисанитария К ЖИЗНИ И СМЕРТИ ОТНОШЕНИЕ КАК К МУХЕ летала а тут бамц и уже валяется... голодают коровы бродят по всей Индии но СВЯТЫЕ... их низзя трогать..... а по вопросу новости таки да полтора миллиарда!!!!! населения высчитанных по усредненной статистике при том что в джунглях есть районы- где нет властей и какого либо учета родился умер а регистрации ноль.. так к тому что населения может уже все 2 млрд ЛЮДЕЙ...в Индии настругали..какие то пару сонет миллионов это вообще пар испарилось было или нет не важно кто там считать будет...
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20.07.2021 15:41 Ответить
ну різна ж є білі, то вони тільки візуально білі а в душі чернильники, у нас також є в Україні наче й Українець, а поспілкуєшся кац.ап - кац.апом
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20.07.2021 15:35 Ответить
Кацапы то отдельная история. Хоть они и не становятся перед неграми на колени, зато становятся на колени перед чеченцами
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20.07.2021 15:40 Ответить
Как-то сдала квартиру студентам из Индии, будущим врачам. Так они не знали, что такое постельное белье, как пользоваться стиральной машинкой и что квартиру нужно убирать. Мыть полы - это вообще для них было за гранью понимания, в землянках что ли жили? Мусор выбрасывали из окна и долго не верили, когда я им объяснила, что так нельзя делать.
Недолго они у меня прожили, сами съехали - соседи "воспитательную работу провели". С тех пор ни за что не сдам квартиру индусам, это дикари. Даже якобы будущие врачи.
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20.07.2021 15:26 Ответить
там разные касты есть. У вас жили низшие по ходу . А есть типа элита.

Хотя мое мнение совпадает с вашим - с ними что-то ненормально
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20.07.2021 15:27 Ответить
Вам еще повезло, а могло в квартире быть примерно так:
Реальное число умерших в результате пандемии COVID-19 в Индии может исчисляться миллионами, а не тысячами, - исследование Центра глобального развития - Цензор.НЕТ 6674
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20.07.2021 15:28 Ответить
индусы не носили масок и не соблюдали никаких дистанций. Результат налицо
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20.07.2021 15:26 Ответить
Дадада, трупы на улицах валяются и никто их не убирает.
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20.07.2021 15:26 Ответить
Вот с чем с чем а с трупами там полный порядок...
Пособирали...спалили...и все...
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20.07.2021 15:30 Ответить
низшие касты - вообще в статистику не считают - до сих пор люди другого сорта ,да и много их
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20.07.2021 15:31 Ответить
Придумали идиотам новую религию, они и бегают на каждом углу с рекомендациями воз (новое писание). Сейчас как в средневековье, если ты отрицаешь правильность написания писания (по сути - всю панику), то тебя нужно отлучить от святого престола (карантины, невозможность свободно *именно свободно* себя вести)...хорошо что на кострах еще не сжигают, но это пока...хотя за маску уже могут и убить .
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20.07.2021 15:39 Ответить
И ты предлагаешь отвергнуть средневековые рекомендации ВОЗ, а лечиться заговором и подорожником!
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21.07.2021 07:35 Ответить
Ты посмотри во что это все превратилось? Корпорации гребут бабло, страны закрыты, слабые экономики уничтожают, от вакцин пользы НОЛЬ, уничтожают все системы здравоохранения по другим направлениям, под этот "шумок" идет колосальный откат бабла по непонятным структурам, это же бабло берут у непонятных организаций под % - очередной лохотрон! На 200 000 город умерло 4 человека за год от непонятно чего...от грипа умирало 5-6 в год!
Та что вам там говорить?!
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21.07.2021 19:28 Ответить
Израиль и Британия с помощью вакцин смогла защитить население, даже когда проник туда дельта штамм и заболнваемость растет, смертность там непропорционально мала. А в Украине в 2021 за январь-апрель умерло на 57 тыс больше людей, чем в 2020. Это реальные размеры эпидемии.
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22.07.2021 06:53 Ответить
Ложь, наглая ложь, статистика и статистика от ВОЗ и ЦГР.
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20.07.2021 15:45 Ответить
По моему индусов от антисанитарии больше умирает, чем от Ковида. Они же в Ганге где трупный пепел в воду бросают тут же рядом рот полоскают и зубы чистят.
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20.07.2021 16:08 Ответить
триллионами
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22.07.2021 15:17 Ответить
 
 