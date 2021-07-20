Мониторинговая миссия ООН: Призываем органы власти обеспечить ответственность за смерть Шеремета

В Мониторинговой миссии Организации объединенных наций по правам человека призвали украинскую власть обеспечить ответственность за смерть журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу миссии.

"В этот день пять лет назад в результате взрыва автомобиля был убит известный журналист Павел Шеремет. Исполнители преступления установили и активировали взрывное устройство, когда Павел Шеремет ехал в центре Киева.

Предполагаемые исполнители были установлены и им сообщили о подозрении в 2019 году, однако приговор до сих пор не вынесен. Один из них остается под домашним арестом, тогда как другим арест сняли. Судебные слушания часто сопровождались протестами сторонников подозреваемых, которые утверждали недостаточность доказательств для доказательства их вины.

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Насилие и убийства журналистов должны прекратиться. Мы призываем органы власти обеспечить ответственность за смерть Павла Шеремета с соблюдением гарантий эффективного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения для всех сторон процесса", - говорится в сообщении.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

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Таким образом, Кузьменко и Антоненко остаются под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Третья подозреваемая, Яна Дугарь, находится под залогом.