Отходы производства Николаевского глиноземного завода наносят вред людям, растениям и животным, - эколог

Отходы красного шлама Николаевского глиноземного завода содержат токсичные вещества, вызывающие негативные последствия для здоровья людей.

Чем именно опасны данные отходы, рассказала председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Так, данные токсины способны привести к ожогам кожи и слизистых оболочек, головной и мышечной боли, ухудшению памяти, иммунитета, потенции, поражению печени и почек, повышению артериального давления, онемению конечностей.

Также красный шлам загрязняет окружающую среду - в экосистемах повышается уровень содержания тяжелых металлов, из-за чего страдают флора и фауна.

По словам Тимочко, в результате деятельности НГЗ теряются ценные природоохранные территории и земли для ведения сельского хозяйства из-за увеличения размеров санитарно-защитной зоны шламохранилищ, ухудшается санитарно-гигиеническая ситуация в регионе, существует высокий риск возникновения экологически опасной ситуации.

"Попадая в водные объекты и морскую акваторию, имеющийся в шламе щелочь, повреждает внешние покровы рыб, моллюсков, ракообразных, приводит к их гибели или болезни", – добавила эколог.

Ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, а также жизни и здоровья людей.

Согласно официальным данным, площадь территории, загрязненной отходами красного шлама, составляет 57 тысяч кв. км.

Напомним, в конце мая общественная организация "Стоп Шлам" сообщила, что суд обязал Николаевский глиноземный завод возместить моральный вред 1279 ассоциированным членам организации в размере 9,2 млрд гривен.