Жених Закариев, на чеченской свадьбе которого устроили стрельбу в воздух: Ничего экстремального не планировалось, старшие просили не доставать оружие, но гость не послушался

Жених Магомед Закариев, на чеченской свадьбе которого свидетель устроил стрельбу в воздух на оживленной улице в районе ТРЦ "Ривьера", уверяет, что изначально это не планировалось, а подобная идея пришла в голову гостя спонтанно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Магомед родился и вырос в Одессе. Он выступает за сборную Украины по вольной борьбе. Его отец Ахмед Закариев погиб под Грозным 31 января 2000 года, а семья перебралась в Украину и давно получила украинское гражданство.

Закариев рассказал, что ничего "террористического" и "экстремального" на свадьбе не планировалось. Инициатива "пострелять в воздух" возникла у гостя Кирилла Крамаренко (этнического украинца из Южного) спонтанно.

"Старшие на свадьбе предупреждали его не нарушать закон — не стрелять, не доставать оружие, но он не послушался. Наверное, насмотрелся видео — как на Кавказе празднуют свадьбы, и решил повторить это здесь", — рассказал Магомед Закариев.

Магомед подчеркнул, что в результате этого бездумного поступка свадьба была испорчена — полиция объявила план "Перехват", правоохранители ворвались в зал ресторана "Море" в Фонтанке, где проходил банкет.

"Гостей положили лицами в пол, напугали детей и женщин. Около 80 человек — в том числе меня и моих украинских друзей — увезли в миграционную службу для разбирательства, хотя они не стреляли. Некоторым из них, у кого вид на жительство в нашей стране, грозит депортация, хотя они никогда не нарушали законы Украины. Это все похоже на расправу. Как нам кажется, ввиду назначения нового главы МВД Украины, руководство ГУ Нацполиции в Одесской области стремится таким образом продемонстрировать Киеву жесткую руку, готовую пресечь любые правонарушения", — заявил Магомед.

Больше всего Закариев расстроен тем, что из чеченцев снова пытаются сделать врагов Украины — и на это брошены все силы российской пропаганды: "средства массовой информации" РФ пестрят заголовками о "злобных чеченцах-террористах в Одессе" и что "в Украине небезопасно: на улицах стреляют чеченцы". Интересно, что к этому подключились некоторые народные депутаты — как, например, "слуга народа" Артем Дмитрук из Одессы, который на заседании парламента 15 июля назвал пришедших на свадьбу "участниками ОПГ с циничным отношением к нашим традициям, законам и нормам морали".

"Мы — никакое не ОПГ, я и мои друзья родились, выросли, учились, занимаемся спортом и выступаем за Украину на международных соревнованиях. Я, например, сейчас не попадаю в Токио, но планирую следующую Олимпиаду провести со своей командой", — рассказал Закариев.

Магомед Закариев заявил, что чеченская диаспора не имеет отношения к стрельбе на его свадьбе. А оружие, из которого стрелял Кирилл Крамаренко, официально зарегистрировано.

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"В данном инциденте виноват оказался мой гость — Кирилл Крамаренко. Он понесет наказание по закону. А мы, молодежь, извлекли хороший урок из произошедшего", — подытожил Магомед Закариев.

Напомним, 14-го июля в селе Фонтанка, возле ТРЦ "Ривьера", мужчина открыл стрельбу из автомата (скорее всего, охотничьего карабина на базе АК, - Ред.). Рядом одобрительно сигналили и дрифтовали автомобили.

Спустя пару часов полицейский спецназ явился на свадьбу и задержал причастных к стрельбе.

Часть гостей оказались российскими гражданами с разрешением на временное проживание. Их депортируют.

16 июля суд арестовал на 2 месяца свидетеля, устроившего пальбу в Одессе.