РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11902 посетителя онлайн
Новости
10 747 94

Жених Закариев, на чеченской свадьбе которого устроили стрельбу в воздух: Ничего экстремального не планировалось, старшие просили не доставать оружие, но гость не послушался

Жених Закариев, на чеченской свадьбе которого устроили стрельбу в воздух: Ничего экстремального не планировалось, старшие просили не доставать оружие, но гость не послушался

Жених Магомед Закариев, на чеченской свадьбе которого свидетель устроил стрельбу в воздух на оживленной улице в районе ТРЦ "Ривьера", уверяет, что изначально это не планировалось, а подобная идея пришла в голову гостя спонтанно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Магомед родился и вырос в Одессе. Он выступает за сборную Украины по вольной борьбе. Его отец Ахмед Закариев погиб под Грозным 31 января 2000 года, а семья перебралась в Украину и давно получила украинское гражданство.

Закариев рассказал, что ничего "террористического" и "экстремального" на свадьбе не планировалось. Инициатива "пострелять в воздух" возникла у гостя Кирилла Крамаренко (этнического украинца из Южного) спонтанно.

"Старшие на свадьбе предупреждали его не нарушать закон — не стрелять, не доставать оружие, но он не послушался. Наверное, насмотрелся видео — как на Кавказе празднуют свадьбы, и решил повторить это здесь", — рассказал Магомед Закариев.

Магомед подчеркнул, что в результате этого бездумного поступка свадьба была испорчена — полиция объявила план "Перехват", правоохранители ворвались в зал ресторана "Море" в Фонтанке, где проходил банкет.

"Гостей положили лицами в пол, напугали детей и женщин. Около 80 человек — в том числе меня и моих украинских друзей — увезли в миграционную службу для разбирательства, хотя они не стреляли. Некоторым из них, у кого вид на жительство в нашей стране, грозит депортация, хотя они никогда не нарушали законы Украины. Это все похоже на расправу. Как нам кажется, ввиду назначения нового главы МВД Украины, руководство ГУ Нацполиции в Одесской области стремится таким образом продемонстрировать Киеву жесткую руку, готовую пресечь любые правонарушения", — заявил Магомед.

Больше всего Закариев расстроен тем, что из чеченцев снова пытаются сделать врагов Украины — и на это брошены все силы российской пропаганды: "средства массовой информации" РФ пестрят заголовками о "злобных чеченцах-террористах в Одессе" и что "в Украине небезопасно: на улицах стреляют чеченцы". Интересно, что к этому подключились некоторые народные депутаты — как, например, "слуга народа" Артем Дмитрук из Одессы, который на заседании парламента 15 июля назвал пришедших на свадьбу "участниками ОПГ с циничным отношением к нашим традициям, законам и нормам морали".

"Мы — никакое не ОПГ, я и мои друзья родились, выросли, учились, занимаемся спортом и выступаем за Украину на международных соревнованиях. Я, например, сейчас не попадаю в Токио, но планирую следующую Олимпиаду провести со своей командой", — рассказал Закариев.

Магомед Закариев заявил, что чеченская диаспора не имеет отношения к стрельбе на его свадьбе. А оружие, из которого стрелял Кирилл Крамаренко, официально зарегистрировано.

Читайте также: Стрельба на чеченской свадьбе под Одессой: Автомат легальный, стрелявшему Крамаренко грозит до 7 лет

"В данном инциденте виноват оказался мой гость — Кирилл Крамаренко. Он понесет наказание по закону. А мы, молодежь, извлекли хороший урок из произошедшего", — подытожил Магомед Закариев.

Напомним, 14-го июля в селе Фонтанка, возле ТРЦ "Ривьера", мужчина открыл стрельбу из автомата (скорее всего, охотничьего карабина на базе АК, - Ред.). Рядом одобрительно сигналили и дрифтовали автомобили.

Спустя пару часов полицейский спецназ явился на свадьбу и задержал причастных к стрельбе.

Часть гостей оказались российскими гражданами с разрешением на временное проживание. Их депортируют.

16 июля суд арестовал на 2 месяца свидетеля, устроившего пальбу в Одессе.

Автор: 

Одесса (7921) свадьба (154) стрельба (3267) чеченцы (212)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+33
Все это звучит вроде правильно и похвально...
Но, какого гость НА СВАДЬБУ ПРИШЕЛ С АВТОМАТОМ?!!
И хозяев свадьбы и тех "старших" это почему-то не удивило...
показать весь комментарий
20.07.2021 15:38 Ответить
+32
"Гостей положили лицами в пол, напугали детей и женщин..." - а вы, твари, своими очередями из автомата и сумасшедшими дрифтами на улице средь бела дня всех повеселили ***!!!???
показать весь комментарий
20.07.2021 15:59 Ответить
+27
Депортация, депортация и ещё раз депортация
показать весь комментарий
20.07.2021 15:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кто такие старшые? это типа как смотрящие?
показать весь комментарий
20.07.2021 15:34 Ответить
"Гостей положили лицами в пол, напугали детей и женщин..." - а вы, твари, своими очередями из автомата и сумасшедшими дрифтами на улице средь бела дня всех повеселили ***!!!???
показать весь комментарий
20.07.2021 15:59 Ответить
Жених Закариев, на чеченской свадьбе которого устроили стрельбу в воздух: Ничего экстремального не планировалось, старшие просили не доставать оружие, но гость не послушался - Цензор.НЕТ 976
показать весь комментарий
20.07.2021 16:01 Ответить
это типа старейшины.
не удивлен, что ты это не до понял.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:08 Ответить
старшi нe завжди старiйшини. цe i просто старшi тeбe. твiй батько або дiд старшi тeбe. алe можуть нe входити до старiйшин алe можуть сказати нe стрiляти. чи нe так?
показать весь комментарий
20.07.2021 16:46 Ответить
а что ты не видел в Украине в багажники человека с оружием имея на него раздрешение? ты прям удавлен до глубины души?
показать весь комментарий
20.07.2021 21:24 Ответить
...старший.... научний.... сотрудник - "десятку" нарисует, не отличишь от настоящей!"
показать весь комментарий
21.07.2021 14:41 Ответить
Депортация, депортация и ещё раз депортация
показать весь комментарий
20.07.2021 15:37 Ответить
И что?
показать весь комментарий
20.07.2021 21:29 Ответить
понаехало сюда "прелестей" рускава мира .. не стреляется им у себя не орде ..
показать весь комментарий
20.07.2021 15:37 Ответить
Так трогательно извиняется, что хочется извиниться в ответ, но нет
показать весь комментарий
20.07.2021 15:38 Ответить
Понять и простить?!
показать весь комментарий
20.07.2021 15:39 Ответить
Уже пошла отмазка чеченов, ходоки пошли по большим кабинетам, предлагают баснословные суммы. Все, как всегда в стране, где нет ни совести, ни права, ни законов.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:41 Ответить
вай вай не уже ли нет?
показать весь комментарий
20.07.2021 21:28 Ответить
не планировалось..а автомат (хоть и зарегистрированный) как-то сам оказался в руках гостя...
от которого теперь открестились...он же испортил свадьбу..депортируют друзей и... сядет...
показать весь комментарий
20.07.2021 15:38 Ответить
Хрен кто их тронет...Там все схвачено и повязано.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:40 Ответить
ну чего-то ж страдает... жених )))
показать весь комментарий
20.07.2021 15:41 Ответить
так старшие приказали....
показать весь комментарий
20.07.2021 15:43 Ответить
Жених Закариев, на чеченской свадьбе которого устроили стрельбу в воздух: Ничего экстремального не планировалось, старшие просили не доставать оружие, но гость не послушался - Цензор.НЕТ 1228
показать весь комментарий
20.07.2021 15:52 Ответить
ДОБИКУВАЛИСЬ АБРЕКИ.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:35 Ответить
а что случилось , конец света наступил ?!
показать весь комментарий
20.07.2021 22:10 Ответить
Та понятно шо никто не их тронет, но лавэ с чехов, у которых руснявые паспорта - мусора 100% собъют, и лавэ немалое.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:23 Ответить
Все это звучит вроде правильно и похвально...
Но, какого гость НА СВАДЬБУ ПРИШЕЛ С АВТОМАТОМ?!!
И хозяев свадьбы и тех "старших" это почему-то не удивило...
показать весь комментарий
20.07.2021 15:38 Ответить
а у них у всех по калашу в багажнике всегда с собой возят на всякий случай мало ли что это простые украинцы как рабы не имеют право волыну носить с собой
показать весь комментарий
20.07.2021 15:43 Ответить
не удивило потому что человек не первый год ездит с ним это его оружие ему дали раздрешение ! 300 гостей все не золотые!
показать весь комментарий
20.07.2021 21:31 Ответить
Зверьки...хозяева типа....откуда у овцейобов калаши?
показать весь комментарий
20.07.2021 15:39 Ответить
Таких вообще изолировать нужно. Им не место в нормальном обществе. Привыкли бесчинствовать у себя дома.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:42 Ответить
тот хер, который якобы стрелял, он ващето наш, не чуркоган. Он принял ислам, ему надрезали конец или чо там они мутят, кароче залетный хлопиц
показать весь комментарий
20.07.2021 15:44 Ответить
конец на холодец
показать весь комментарий
21.07.2021 10:22 Ответить
Стаття написана так,щоб пожаліти.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:47 Ответить
Жених Магомед Закариев, на чеченской свадьбе которого свидетель устроил стрельбу в воздух на оживленной улице в районе ТРЦ "Ривьера", уверяет, что изначально это не планировалось, а подобная идея пришла в голову гостя спонтанно, и сразу же начали автоматы выпадать из багажника.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:48 Ответить
ну теперь будете головой думать, как стрелять и дрифтить в мирных украинских городах! Слава КОРДу!!!
показать весь комментарий
20.07.2021 15:50 Ответить
Что вы забыли в Украине? Путин и Кадыров оккупировали ваши земли на Кавказе,едьте туда,создавайте сопротивление, боритесь за свободу своей земли.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:52 Ответить
Больше половины чеченцев живет почему-то не на своей земле, которую "они так любят" (на словах), а в цивилизованных странах, законы и обычаи которых они попирают; среди людей (коренного населения), которых они презирают и за чей счет паразитируют.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:44 Ответить
Тупин мы живем где хотим , и ты нечего не изменишь , Путин ***** , у парня отец погиб там против Росси, а ты иди на донбас и не сиди тут , рас такой потиров лютый !
показать весь комментарий
20.07.2021 21:42 Ответить
С чего ты взял что "погиб там против России"? Это нигде не указано. Может он наоборот в ОМОНе служил.
показать весь комментарий
21.07.2021 09:16 Ответить
Жених Закариев, на чеченской свадьбе которого устроили стрельбу в воздух: Ничего экстремального не планировалось, старшие просили не доставать оружие, но гость не послушался - Цензор.НЕТ 4546
показать весь комментарий
20.07.2021 15:53 Ответить
Як кажуть на форумі лаптямі засмерділо(((
показать весь комментарий
20.07.2021 15:55 Ответить
на який буй, вам на весіллі зброя?
показать весь комментарий
20.07.2021 15:56 Ответить
ВСЕ ЧОГОСЬ БОЯТЬСЯ ГЕРОЇ ГІР.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:39 Ответить
Не хорошо получилось. Но задавать вопрос: зачем свободному человеку оружие - тоже нелепо
показать весь комментарий
20.07.2021 15:57 Ответить
"просили не доставать".. а не таскать оружие с собой никогда не просили?
показать весь комментарий
20.07.2021 15:59 Ответить
Ты новости читай это его оружие которое ему выдали на него раздрешение !
показать весь комментарий
20.07.2021 21:44 Ответить
Из автомата стрелял наш мудак, но движение на дороге кто перекрыл и выделывался на машине?
показать весь комментарий
20.07.2021 15:59 Ответить
Что-то на видео не заметно что кто-то был против, так еще и форсаж устраивали блокировали движение
показать весь комментарий
20.07.2021 16:04 Ответить
Вроде как есть такая примета - если после зачатия выстрелить, то родится мальчик!
показать весь комментарий
20.07.2021 16:05 Ответить
Как сообщает УНИАН, Крамаренко стал членом исламского этнического сообщества и принял с братом мусульманство, после окончания южненской общеобразовательной школы №1.

Жених Закариев, на чеченской свадьбе которого устроили стрельбу в воздух: Ничего экстремального не планировалось, старшие просили не доставать оружие, но гость не послушался - Цензор.НЕТ 7374
показать весь комментарий
20.07.2021 16:07 Ответить
А, так это контуженное еще и выкрест. Представляю, какая каша у него в голове. Он и так, судя по его роже, интеллектом не изуродован, а тут еще ислам. Такой запросто пояс шахида оденет и с криком "Аллах акбар!" понесется неверных мочить.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:17 Ответить
На футболке по арабски написано "Свобода". Свобода от кого?

Жених Закариев, на чеченской свадьбе которого устроили стрельбу в воздух: Ничего экстремального не планировалось, старшие просили не доставать оружие, но гость не послушался - Цензор.НЕТ 2329
показать весь комментарий
20.07.2021 16:35 Ответить
От ума, по всей видимости.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:35 Ответить
від тягнибока!)))
показать весь комментарий
20.07.2021 17:47 Ответить
от мозгов осободился чувак.
показать весь комментарий
20.07.2021 18:25 Ответить
и что я тебе щас тысячи фоток накидаю где Этнических так стоя , и что это даст ! когда им выдавали раздрешение надо было там думать !
показать весь комментарий
20.07.2021 21:45 Ответить
А каким таким "чудесным" образом в машине оказался автомат??? Даже если это карабин охотничий. Что он там делал? Зачем они его с собой везли? Просто так? Нет. Скорее всего, хотели пострелять в ресторане. То есть все эти оправдания о том, что никто ничего ТАКОГО не планировал - ложь. Просто дурачок местный не выдержал и решил пострелять раньше времени.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:12 Ответить
А КОРД КРАСАВА, НЕ ПОДИВИВСЬ ЩО ПРИДУРКУВАТІ ІЗ АВТОМАТАМИ НА ВЕСІЛІ, І БУБОНАМИ В ПІДЛОГУ І ПОЖРАТЬ НЕДАЛИ, О ВАХ ВАХ.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:45 Ответить
по памяти .
По камням струится Терек , плещет мутный вал
Злой чечен ползет на берег , точит свой кинжал .
Но отец твой - старый воин , закален в бою .
Спи , малютка , будь покоен . Баюшки - баю .
М. Лермонтов .Колыбельная
показать весь комментарий
20.07.2021 16:13 Ответить
"Казачья колыбельная" называется.
показать весь комментарий
20.07.2021 18:26 Ответить
да так Москалей пугали , и если бы там были бы не чеченцы не так интересно было бы !
показать весь комментарий
20.07.2021 21:52 Ответить
Херня это все, от первого до последнего слова.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:14 Ответить
Ще й друзів диких сюди навезли. Всіх депортувати включно з новоспеченим членом ісламського товариства. Звісно як відсидять в Україні.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:18 Ответить
Чувак специально принял ислам, что бы на свадьбе пострелять, а тут такой облом получился
показать весь комментарий
20.07.2021 16:44 Ответить
Пускай дикое дитя горного аула скажет, а на перекрытие и дрифт посреди оживленной одесской дороги разрешение старшие давали?
Жених Закариев, на чеченской свадьбе которого устроили стрельбу в воздух: Ничего экстремального не планировалось, старшие просили не доставать оружие, но гость не послушался - Цензор.НЕТ 9875
показать весь комментарий
20.07.2021 16:46 Ответить
нет это молодёжь а ваши прям ангелы , хронику преступности почитай поймёшь где ты находишься !
показать весь комментарий
20.07.2021 21:54 Ответить
Я нахожусь в СВОЕЙ СТРАНЕ, а ты что здесь делаешь, если тебя не устраивает хроника преступлений? Какая молодежь? Что за глупые отговорки? Это вполне сформировавшиеся совершеннолетние личности, которые должны уважать не только законы страны в которой они живут, не взирая на национальность, а и ЛЮДЕЙ которые их окружают. Конкретно в этой ситуации попирание закона Украины и причинение неудобства и неуважение к окружающим людям. Всех ушлепков, которые стреляют посреди оживленной улицы в городе, всех, которые перекрывают дороги и дрифтуют, тем самым показываю свое превосходство и неуважение к посторонним людям нужно наказывать по закону, не взирая на национальность нарушителя. Неужели не согласен, или определенным народам можно, они же молодежь?
показать весь комментарий
21.07.2021 08:28 Ответить
Нет, не согласен, тут должно быть только одно - к овцам.
показать весь комментарий
20.07.2021 17:32 Ответить
ну почему не слышно, чтобы в чечне кто-либо не из аборигенов бегал с автоматами, даже на свадьбе??? тут явный перекос, мне спортивные достижения этих гРаждан с поломанными ушами тутэчки и назуй не нужны, меня общественная безопасность интересует - пусть у себя на родине и борются и стреляют. Ну дальше пестня про чемодан... вокзал...
показать весь комментарий
20.07.2021 17:57 Ответить
Старших надо слушаться. Они мудрее.
показать весь комментарий
20.07.2021 18:00 Ответить
Сказали бы уже: а кто это? Мы его и не знаем
показать весь комментарий
20.07.2021 18:15 Ответить
такого не скажут мы не вы !
показать весь комментарий
20.07.2021 21:56 Ответить
короче нихрена этим горцам не будет))) занесли денег и все спустят на тормозах. гребаная эта страна
показать весь комментарий
20.07.2021 18:22 Ответить
в общем, выставили вперед Кирилла Крамаренко. Типа, прикрой, братан. А дурачок и рад стараться. Теперь еще сидеть будет за них. И что-то есть сомнения, судя по видео, что стрелял Крамаренко, там вроде другой чувак. И раздвоиться Крамаренко не мог. Дрифтил кто-то другой. Нужно еще брата Крамаренко подключить. Он тоже принял ислам.
показать весь комментарий
20.07.2021 18:29 Ответить
жених оправдывается как ребенок и даже не понимает что произошло. или дурачка включает.
показать весь комментарий
20.07.2021 19:05 Ответить
он вам обьясняет что бы до вас дошло , жених на свадьбе вообще скрывается и сидит отдельно !
показать весь комментарий
20.07.2021 21:57 Ответить
Н.а.х.у.й назад в горы этих животных !
показать весь комментарий
20.07.2021 20:22 Ответить
До этих муслимов не доходит,что их приютила православная Держава и надобно соблюдать ее Законы,а не законы гор...
показать весь комментарий
21.07.2021 11:33 Ответить
Редкий случай, когда хочется похвалить действия полиции.
показать весь комментарий
21.07.2021 12:47 Ответить
 
 