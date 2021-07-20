РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11902 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 787 2

27-летний подозреваемый в причастности к НВФ задержан на одном из блокпостов Луганщины, - штаб ООС

27-летний подозреваемый в причастности к НВФ задержан на одном из блокпостов Луганщины, - штаб ООС

На Луганщине задержали подозреваемого в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"На одном из блокпостов Луганщины гвардейцы из состава Объединенных сил задержали мужчину, который обоснованно подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Во время обязательной проверки документов гвардейцы ограничили передвижение гражданина 1993 года рождения. Его причастность к незаконным вооруженным формированиям была подтверждена проверкой с помощью базы данных", - говорится в сообщении.

27-летнего гражданина задержали и доставили в местный отдел полиции. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Читайте: "Вы охраняете безопасность Европы", - посол Дании Миккельсен посетил зону ООС. ФОТОрепортаж

Автор: 

задержание (6690) Донбасс (26957) наемники рф (2092) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6510)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще один кусок дерьма прибило в к хвашиздам в Украину! В лугандоне никак не живется?
показать весь комментарий
20.07.2021 16:29 Ответить
Поехал в Украину пособие по безработице получать.
показать весь комментарий
20.07.2021 17:46 Ответить
 
 