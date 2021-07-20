27-летний подозреваемый в причастности к НВФ задержан на одном из блокпостов Луганщины, - штаб ООС

На Луганщине задержали подозреваемого в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"На одном из блокпостов Луганщины гвардейцы из состава Объединенных сил задержали мужчину, который обоснованно подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Во время обязательной проверки документов гвардейцы ограничили передвижение гражданина 1993 года рождения. Его причастность к незаконным вооруженным формированиям была подтверждена проверкой с помощью базы данных", - говорится в сообщении.

27-летнего гражданина задержали и доставили в местный отдел полиции. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

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