27-летний подозреваемый в причастности к НВФ задержан на одном из блокпостов Луганщины, - штаб ООС
На Луганщине задержали подозреваемого в причастности к незаконным вооруженным формированиям.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"На одном из блокпостов Луганщины гвардейцы из состава Объединенных сил задержали мужчину, который обоснованно подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Во время обязательной проверки документов гвардейцы ограничили передвижение гражданина 1993 года рождения. Его причастность к незаконным вооруженным формированиям была подтверждена проверкой с помощью базы данных", - говорится в сообщении.
27-летнего гражданина задержали и доставили в местный отдел полиции. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
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