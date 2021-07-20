Двум сотрудникам СБУ, которые напали на пограничный наряд, сообщили о подозрении
Двум сотрудникам Службы безопасности Украины, которые могут быть причастны к нападению на украинских пограничников в Сумской области, объявили о подозрении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Гордон.
Сотрудникам СБУ объявили о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой (ч. 3 ст. 262 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 2 ст. 345).
Также в ГБР отметили, что 20 июля сотрудникам СБУ планируют избрать меру пресечения.
Напомним, в ночь на 18 июля на участке украино-российской государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.
Также стало известно, что нападавшие скрылись на территории Украины.
Позже в СБУ сообщили, что к нападению на пограничников на границе с РФ причастны сотрудники СБУ. Их задержали.
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Так что, проехали...
Край суровый сюром весь объят!
СБУшники напали на пограничников, отобрали оружие, выкинули его в бурьяны и были задержаны.
Это уже не водка.....
Еще и кошмарит защитников границ Украины?
и пограничники нападающих опознали. Беспроигрышное дело для рейтинга. Или не?
А третій дебіл - СБУшник начальник який відмічяв своє підвищення, чому цей упир не іде до тюрми ?