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Двум сотрудникам СБУ, которые напали на пограничный наряд, сообщили о подозрении

Двум сотрудникам СБУ, которые напали на пограничный наряд, сообщили о подозрении

Двум сотрудникам Службы безопасности Украины, которые могут быть причастны к нападению на украинских пограничников в Сумской области, объявили о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Гордон.

Сотрудникам СБУ объявили о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой (ч. 3 ст. 262 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 2 ст. 345).

Также в ГБР отметили, что 20 июля сотрудникам СБУ планируют избрать меру пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудникам СБУ, напавшим на пограничников в Сумской области, грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на 18 июля на участке украино-российской государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

Также стало известно, что нападавшие скрылись на территории Украины.

Позже в СБУ сообщили, что к нападению на пограничников на границе с РФ причастны сотрудники СБУ. Их задержали.

Также читайте: ГБР открыло дело по факту признания судьями Верховного Суда противоправным указа Зеленского по Тупицкому

пограничники (1583) СБУ (20033) Сумская область (3319) ГБР (3045)


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Топ комментарии
+11
Что должен сделать "лейтенант" Бакланов . как "честный офицер2?!
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20.07.2021 15:41 Ответить
+11
Він не офіцер, він Вавин друг.
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20.07.2021 15:44 Ответить
+11
Прикордонникам по ордену! Якщо б це були руськи диверсанті, їм теж була б підозра? Як вони могли дозволити себе роззброїти? Проффесіонали!
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20.07.2021 15:45 Ответить
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Что должен сделать "лейтенант" Бакланов . как "честный офицер2?!
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20.07.2021 15:41 Ответить
затрелиться
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20.07.2021 15:43 Ответить
уйти в отставку это не для пацанов
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20.07.2021 15:44 Ответить
это удел лохов....Перекроют новым зашкваром ЗеПлесени.
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20.07.2021 15:45 Ответить
или искупать кота в пиве
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20.07.2021 15:46 Ответить
тогда в абсенте.
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20.07.2021 15:47 Ответить
Фродо, Вы не любите котов? Ой я просто не умею их готовить..)))
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20.07.2021 15:52 Ответить
Застрелицца!
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20.07.2021 15:43 Ответить
Він не офіцер, він Вавин друг.
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20.07.2021 15:44 Ответить
Это того Вовы . что говорил что не будет кумовства и по дружбе на должности назначать?!....Ню...ню....
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20.07.2021 15:46 Ответить
Кумовства не буде, бо ці чєли дітей не хрестять.
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20.07.2021 15:50 Ответить
самокастрироваться
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20.07.2021 15:56 Ответить
Застрелиться, пойти в отставку и т.д. это для слабаков. Бакланов видосик запилит...
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20.07.2021 16:34 Ответить
в том-то и дело, что он не офицер, да и не честен.
Так что, проехали...
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20.07.2021 18:08 Ответить
Прикордонникам по ордену! Якщо б це були руськи диверсанті, їм теж була б підозра? Як вони могли дозволити себе роззброїти? Проффесіонали!
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20.07.2021 15:45 Ответить
хорошо, хоть не ссильничали погранцов, только автоматы забрали
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20.07.2021 15:46 Ответить
Если бы во время возни пограничники применили оржие и подстрелили сбушника- контрабандиста, то получили бы пожизненое. Покранцы это понимали и стерпели.
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20.07.2021 18:59 Ответить
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20.07.2021 20:14 Ответить
бабло за коридор не поделили
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20.07.2021 15:46 Ответить
Святкували день народження кажуть робітнички зеленого СБУ, там було не двоє- більше,але кажуть ті дуже високо сидять та мають з,язки на горі,тому їх прикрили оці двоє.
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20.07.2021 15:46 Ответить
Может быть многие со мной не согласятся но я бы наоборот СБУшникам медаль дал а пограничников с позором уволил! Первых за то что будучи безоружными сумели разоружить и нейтрализовать представителей элитных войск а вторых за то что будучи вооруженными и при исполнении позволили так себя унизить.. кому нужны такие вояки?
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20.07.2021 15:47 Ответить
Вот про наградить и думали ребята, бухая на нашей границе. Только так витиевато получилось, что каждый хотел награду первым получить.
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20.07.2021 15:56 Ответить
других нет, в моем городе куча непотреба- пьянь, воровань,наркота пошли по контракту родину защищать, живу в пригороде все про всех знают
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20.07.2021 15:58 Ответить
Так и есть.. даже по официальным не боевые потери ВСУ на Донбассе превышают боевые https://censor.net/ru/news/3169149/neboevye_poteri_vseh_silovyh_struktur_na_donbasse_za_5_let_prevyshayut_boevye_3379_protiv_3031_matios то есть в Иловайске, Дебальцево и ДАПе и тд погибло меньше чем от суицидом и самострелов и тд.. меня возможно сейчас опять забанят но мне кажется это все фуфло что украинской армии разгромить сепаратистов не дали несметные полчища российских войск и на самом деле ей этого не дала сделать водка.
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20.07.2021 16:06 Ответить
по официальным данным*
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20.07.2021 16:07 Ответить
" а пограничников с позором уволил!" Уволить срочника - как расскажи секрет????
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20.07.2021 16:15 Ответить
Я не знал что это срочники, думал контрактники.. но все равно это жесткий зашквар как ни крути.
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20.07.2021 16:19 Ответить
Зашквар в том и состоит, что срочники охраняют, служить не кому, а срочнику у которого забрали оружие росту 150 см. а весу если 35 будет, то хорошо. Про это нападавшие знали, поэтому не боялись.
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20.07.2021 16:21 Ответить
Там вроде бы только один срочником был.. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/19/7301008/ рост и вес имел бы значение 800 лет назад когда люди на мечах дрались а в 21 веке будь ты хоть в два раза меньший приведенных тобою габаритов с автоматом при условии что ты не боишься его применять ты и Майка Тайсона легко одолеешь.
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20.07.2021 16:30 Ответить
а кто вам сказал, что у эсбэушников табельного оружия не было?
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20.07.2021 18:10 Ответить
Так уже сообщите в своих разборках кто жаба, а кто гадюка. При чем тут погранцы и себенаушники. Хоть бы одну бабу при этих гомосековских разборках задержали для приличия.
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20.07.2021 15:48 Ответить
Это была плановая проверка нерушимости госграницы.
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20.07.2021 15:50 Ответить
Какая нах.. СБУ,какая нах.. проверка - нападение пьяной банды с отягчающими обстоятельствами! Погранцы должны их упрятать по полной, иначе точно йух им цена!!!
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20.07.2021 16:11 Ответить
Сотрудники СБУ на отдыхе разоружили пограничников на службе. ну у нас и страна.... вопрос и к погранцам тоже, как они умудрились отдать автоматы, если было понятно, что офицеры навеселе и явно себя не контролируют?
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20.07.2021 15:50 Ответить
Вы чо сбу шники на отдыхе - страшная сила. Один Боинг сбил другой Донецк захватил..Если что это сарказм))
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20.07.2021 15:57 Ответить
Это вопрос к патриотам, что не хотят идти в контрактники, и границу вынуждены срочники охранять. Готов исправить ситуацию? Но славы, наград., зарплат и обеспечения как в ООС не будет, готов?
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20.07.2021 16:19 Ответить
старший лейтенант ДПСУ получает 13000 источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47852168 . В армии столько же, если не меньше. Источник: https://kontraktnik.com.ua/groshove-zabezpechennja/ . Надбавки в ООС за вполне определенные риски, которых у погранцов нет. не надо писать неправду.
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20.07.2021 16:38 Ответить
Т.е. риска на границе с РФ нет, И генерал Момот и полковник Пикус погибли, так как не было риска??? Сколько в ВСУ погибло генералов и полковников на передовой????? Так что не нужно ля-ля. В ООС запретили набирать - туда хотят все, а на Западе и на Востоке границу охранять не кому только рабами-срочниками. Раз нормально платят и без риска - где вагон желающих патриотов????????
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20.07.2021 17:09 Ответить
Утрата оружия по собственной глупости - уголовное преступление, независимо срочник или контрактник. Тем более, что срочник там один был. К сожалению, в ВСУ до сих пор гибнут военнослужащие через день разных возрастов, вероисповеданий и званий. У пограничников такого нет и это хорошо. Но не повод отдавать оружие крепко подгулявшим офицерам не при исполнении из другой системы. Из-за якобы маленькой зарплаты или еще чего-то...
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20.07.2021 22:55 Ответить
А двум сотрудникам ФСБ РФ Зеленскому и Ермаку чего не вручили подозрения? Или типа до конца каденции Зеленского у них иммунитет: все знают, но арестовывать нельзя?
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20.07.2021 15:53 Ответить
Что-то я не врубаюсь:"Двум сотрудникам Службы безопасности Украины"? А третий уже "отмазался" чи шо?
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20.07.2021 15:54 Ответить
Сразу в сознанку, кто первый - тот свидетель.
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20.07.2021 16:19 Ответить
Шапито на гастролях. Это - цирк. Похоже, нас пытаются втянуть в эту репризу.
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20.07.2021 15:59 Ответить
Ну им жеж трэба чимсь займатися!
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20.07.2021 16:01 Ответить
На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый сюром весь объят!
СБУшники напали на пограничников, отобрали оружие, выкинули его в бурьяны и были задержаны.
Это уже не водка.....
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20.07.2021 16:01 Ответить
Меня терзают смутные сомненья (с). Хто зможе пояснити, що ж то за таке місце на кордоні, куди щоб побухати приперлося аж 5 сбушників? Чим це місце відрізняється від інших місць того ж кордону? Може вони не бухати, а "кришувати" приїхали і нарвались на прикордонників, котрі їм карти спутали?
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20.07.2021 16:41 Ответить
Так и говорят,что крышевали контрабанду, а пьянку выдумали ,чтобы не полетели головы повыше,там замешаны видать не пятеро,а вся верхушка СБУ.вряд ли на такое пошли бы рядовые сотрудники,эти были уверены что их прикроют.Так и вышло.Может погранцы на них нарвались в самый не удобный момент, не знаю где как, а у нас в одесской обл СБУ - сепары еще те.И не стоит так уж паскудить погранцов,видела я фото этих ребят,там не лица- месиво, вряд ли они просто так отдали оружие, двое против 5 , да еще видать сбушники ксивами махали,запугивали.
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20.07.2021 16:56 Ответить
Да , одесские СБУШНИКИ - точно сепары , бо в упор не видели все годы как приднестровские контрабандисты ставали хозяевами дунайских плавней
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20.07.2021 17:00 Ответить
Т.е. СБУ не только крышует наркоту и занимается вымогательством у ITшников?
Еще и кошмарит защитников границ Украины?
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20.07.2021 17:24 Ответить
СБУ кошмарит тех,кто им мешает крышевать и вымогать,в данном случае помешали пограничники.
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20.07.2021 18:04 Ответить
Если во время возни пограничники применили оружие и подстрелили сбушника-контробандиста, то получили пожизненое. Погранцы это понимали, поэтому стерпели.
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20.07.2021 19:48 Ответить
Бакланы Баканова обакланились.
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20.07.2021 19:53 Ответить
просто питец...уже в открытую наезжают на погранцов как крыша для контрабанцы. Все давно знают что трехбуквенные ее курируют. А баканов и дальше на месте..73 % гражданам хоть на голову гадь-утрутся и дальше по приколу все. Жалко что среди этого биостада только 10% реально украинцев, патриотов, готовых что то делать для страны.
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20.07.2021 20:06 Ответить
Ждём брифинга Монастырского, Баканова и Зеленского. Тут же доказательства 100%,
и пограничники нападающих опознали. Беспроигрышное дело для рейтинга. Или не? Двом співробітникам СБУ, які напали на прикордонний наряд, повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 1818Двом співробітникам СБУ, які напали на прикордонний наряд, повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 3644
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20.07.2021 20:06 Ответить
Уже столько туману погнали. То пограничники на них напали в пол второго ночи. СБУшники себе мирно отдыхали на границе. Так что дело далеко не беспроигрышное. Интересно как они на автомобилях оказались в одном месте на границе в пол-второго ночи.
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20.07.2021 20:27 Ответить
Двум сотрудникам Службы безопасности Украины, которые могут быть причастны к нападению на украинских пограничников в Сумской области, объявили о подозрении. Источник: https://censor.net/ru/n3278179

А третій дебіл - СБУшник начальник який відмічяв своє підвищення, чому цей упир не іде до тюрми ?
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20.07.2021 20:33 Ответить
Ці СБУшники більше сєпари ніж українці
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20.07.2021 20:34 Ответить
Шановне панство! Цей "конфлікт" тільки завдяки тому і стався що у складі цоьго пограннаряду були строковики або молоді контрактники. Був би там "старий контрактнік" із сусідньго селища, або боронь Боже офіцер, все би мирно закінчилося загальною пияткою, або шелестом зелених купюр. А хлопці молодці, за що і були відпизжені мудаками в пінджаках. Мудаків - на нари, хлопців після видужання - у відпустку!
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21.07.2021 08:10 Ответить
 
 