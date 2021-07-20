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Новости Агрессия России против Украины
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328 уголовных производств о посягательстве на территориальную целостность Украины и терроризм открыто с начала года, - СБУ

328 уголовных производств о посягательстве на территориальную целостность Украины и терроризм открыто с начала года, - СБУ

По факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание террористических групп или организаций с начала года СБУ открыла 328 уголовных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В этих делах сообщено о подозрении 307 лицам. Большинство из них - по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Среди этих подозрений: бывшему "заместителю министра информации "ДНР" В.Пряхину, пророссийскому блогеру А. Шарию, двум гражданам, причастным к совершению теракта у здания телеканала "112 Украина" в 2019 году.

За этот период было раскрыто еще 3 попытки терактов. Два из них планировались диверсионно-разведывательными группами так называемых "Л/ДНР" возле линии разграничения в районе проведения ООС. Однако намерения ДРГ разоблачили, а взрывные устройства обезвредели. Таким образом удалось предотвратить гибель военнослужащих.

328 уголовных производств о посягательстве на территориальную целостность Украины и терроризм открыто с начала года, - СБУ 01

Чтобы минимизировать террористические и экстремистские проявления, подразделения СБУ вместе с другими правоохранительными органами изъяли из незаконного оборота 137 единиц огнестрельного оружия, почти 72 тыс. боеприпасов и 191,6 кг взрывчатки.

Читайте: Террористы продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперов, - разведка

Другое важное направление - противодействие международному терроризму. С этой целью СБУ запретила въезд в Украину 190 иностранцам, причастным к террористическим и экстремистским организациям. Еще 17 человек были непосредственно задержаны, в том числе гражданин РФ-участника "Исламского движения Узбекистана", которого разыскивал Интерпол, и участник террористической группировки из состава "Исламского государства".

Принудительно возвращены в страны происхождения 45 иностранцев, в частности, трое граждан - в Шри-Ланку, по двое - в РФ и Азербайджан. Все они были сторонниками или участниками международных террористических движений.

За последние полгода вступил в силу 191 обвинительный приговор суда по материалам СБУ.

Речь идет именно о преступлениях, направленных против национальной государственности: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность.

Например, к 12 годам тюрьмы приговорен украинец, самопровозглашенного "премьер-министра" квазиобразования "Республика Подкарпатская Русь". Он агитировал за нарушение конституционного строя и территориальной целостности Украины. А в 2014 году даже искал помощ в проведении подрывной деятельности среди организаций РФ.

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Автор: 

СБУ (20033) терроризм (18692)


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Топ комментарии
+4
Чи відкриють справу проти злочинної діяльності єрмака ?
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20.07.2021 16:02 Ответить
+2
И все эти мацковские певцы - ЗАРОБИТЧАНЕ едут без карантина, без тестов, без прививок ИЗ СТРАНЫ КРАСНОЙ ЗОНЫ ????
Куда смотрит Ляшко ?!!
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20.07.2021 16:09 Ответить
+2
При этом в Украине куча преподов, что постоянно втирают студентам антиукраинскую дичь и им пох.
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20.07.2021 16:10 Ответить
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Чи відкриють справу проти злочинної діяльності єрмака ?
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20.07.2021 16:02 Ответить
Ксения , посмотри куда они министра иностранных дел посадили ????

Зе вообще обалдел ? Министр иностранных дел должен сидеть рядом, а секретарка сзаду

328 уголовных производств о посягательстве на территориальную целостность Украины и терроризм открыто с начала года, - СБУ - Цензор.НЕТ 9116
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20.07.2021 16:12 Ответить
Це тому що уряд у нас фікція.
Країною керують люди, не уповноважені народом - джерелом влади.
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20.07.2021 22:13 Ответить
Як легко демократія поступается узурпації ?
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20.07.2021 22:15 Ответить
Народ не цікавить що відбувається. Отак себе і поводять владні персони, як ми їм дозволяємо.
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20.07.2021 22:19 Ответить
Баканов наверное думает, что его читает только электорат ЗеЛошка. А по скольким делам, которые СБУ направила в суд есть приговоры с реальными сроками? Попривыкали Лоху недоразвитому докладывать, думают все на эту чепуху ведутся.
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20.07.2021 16:02 Ответить
То, что подкарпатского русича десантировали под шконку , где он и будет "премьер-министром" - это замечательно, но вот по розыску и задержанию перебравшихся почему-то к бендеро-фошиздам кокочленцам слабовато. Да и по гавношарию может быть с испанцами работать? Кстати, страна НАТО и это всё, что надо знать о ну очень высокодуховных "русичах" , знают, где жить надо
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20.07.2021 16:04 Ответить
В Одессе просто напасть от руцких исполнителей и украинских певцов - колаборантов
Мумий троль, группа Бандерос , анни Лорак, Йолка и т д
Все в ночных дорогих клубах выступают Ибица и Итака
Украинских почему то не приглашают
СБУ могло бы поинтересоваться деятельностью мацковских промоутеров в Украине , как они нал вывозят без налогов . И что интересно - билеты в Одессе продают в кинотеатрах Родина и Москва - базовых для организации сепаратиста Маркова . Марков за антиукраинскую деятельность был изгнан из Украины ещё при Янека . А теперь Баканов просто наблюдает очередное засилье сепаров и колабарантов в Одессе ????
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20.07.2021 16:07 Ответить
И все эти мацковские певцы - ЗАРОБИТЧАНЕ едут без карантина, без тестов, без прививок ИЗ СТРАНЫ КРАСНОЙ ЗОНЫ ????
Куда смотрит Ляшко ?!!
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20.07.2021 16:09 Ответить
При этом в Украине куча преподов, что постоянно втирают студентам антиукраинскую дичь и им пох.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:10 Ответить
 
 