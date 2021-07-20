328 уголовных производств о посягательстве на территориальную целостность Украины и терроризм открыто с начала года, - СБУ

По факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание террористических групп или организаций с начала года СБУ открыла 328 уголовных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В этих делах сообщено о подозрении 307 лицам. Большинство из них - по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Среди этих подозрений: бывшему "заместителю министра информации "ДНР" В.Пряхину, пророссийскому блогеру А. Шарию, двум гражданам, причастным к совершению теракта у здания телеканала "112 Украина" в 2019 году.

За этот период было раскрыто еще 3 попытки терактов. Два из них планировались диверсионно-разведывательными группами так называемых "Л/ДНР" возле линии разграничения в районе проведения ООС. Однако намерения ДРГ разоблачили, а взрывные устройства обезвредели. Таким образом удалось предотвратить гибель военнослужащих.

Чтобы минимизировать террористические и экстремистские проявления, подразделения СБУ вместе с другими правоохранительными органами изъяли из незаконного оборота 137 единиц огнестрельного оружия, почти 72 тыс. боеприпасов и 191,6 кг взрывчатки.

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Другое важное направление - противодействие международному терроризму. С этой целью СБУ запретила въезд в Украину 190 иностранцам, причастным к террористическим и экстремистским организациям. Еще 17 человек были непосредственно задержаны, в том числе гражданин РФ-участника "Исламского движения Узбекистана", которого разыскивал Интерпол, и участник террористической группировки из состава "Исламского государства".

Принудительно возвращены в страны происхождения 45 иностранцев, в частности, трое граждан - в Шри-Ланку, по двое - в РФ и Азербайджан. Все они были сторонниками или участниками международных террористических движений.

За последние полгода вступил в силу 191 обвинительный приговор суда по материалам СБУ.

Речь идет именно о преступлениях, направленных против национальной государственности: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность.

Например, к 12 годам тюрьмы приговорен украинец, самопровозглашенного "премьер-министра" квазиобразования "Республика Подкарпатская Русь". Он агитировал за нарушение конституционного строя и территориальной целостности Украины. А в 2014 году даже искал помощ в проведении подрывной деятельности среди организаций РФ.

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