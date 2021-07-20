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"Батькивщина" обжалует в КС законы о реформе ВККС, ВСП и "Укроборонпрома", - нардеп Соболев

"Батькивщина" будет обращаться в Конституционный Суд после подписания президентом законов о работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП) и реформе "Укроборонпрома".

Об этом рассказал в интервью журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Как только эти законопроекты будут подписаны президентом, тогда появляется возможность подачи в Конституционный Суд. Безусловно, мы это сделаем", - сказал он и озвучил две причины: нарушение процедуры принятия решения и нарушение Конституции.

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Кроме того, по словам Соболева, во время рассмотрения законов был нарушен и Регламент Верховной Рады.

Нардеп напомнил, что сегодняшнее внеочередное заседание созвала не оппозиция, а президент Владимир Зеленский.

Он назвал сегодняшнее внеочередное заседание никчемным, так как на нем не присутствовало необходимое количество парламентариев, в частности из фракции "Слуга народа".

"Мы не созывали внеочередное заседание, не ставили свои подписи. Это президент созвал внеочередное заседание, а его депутаты это заседание проигнорировали. Более того, обратите внимание на повестку дня заседания. Разве она была о наведении порядка, например, в тарифной политике?" - подчеркнул политик.

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Отвечая на вопрос журналистов, почему сегодня в сессионном зале не присутствовали авторы постановлений от "Батькивщины" он заявил: "Потому что пришли те наши депутаты, которые докладывали, которые работают в профильных комитетах".

Автор: 

ВР (29284) Зеленский Владимир (20849) КС (2248) Соболев Сергей (802) Укроборонпром (1239) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (14) Высший совет правосудия (568) ВККСУ (501)


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Топ комментарии
+10
"Батьківщина" оскаржить у КС проєкти законів про реформу ВККС, ВРП та "Укроборонпрому", - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 5343
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20.07.2021 16:23 Ответить
+8
А еще баба Тюля обратится в КС, почему она еще не премьер-министр.
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20.07.2021 16:25 Ответить
+8
Ну, от нарешті БЮТ скинули маски.
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20.07.2021 16:27 Ответить
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20.07.2021 16:15 Ответить
Зачем?)
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20.07.2021 16:22 Ответить
"Батьківщина" оскаржить у КС проєкти законів про реформу ВККС, ВРП та "Укроборонпрому", - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 5343
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20.07.2021 16:23 Ответить
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20.07.2021 17:02 Ответить
Какаяразница!
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20.07.2021 16:24 Ответить
А еще баба Тюля обратится в КС, почему она еще не премьер-министр.
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20.07.2021 16:25 Ответить
Ну, от нарешті БЮТ скинули маски.
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20.07.2021 16:27 Ответить
Серога бабке уже ничего не светит...тикай от нее...
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20.07.2021 16:33 Ответить
цим горе політикам верховноЇ ради більше не бачити,довго вони прикидались!
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20.07.2021 16:35 Ответить
Юлька спасает своих хорошо прикормленных судей-коррупционеров. Ворон ворону глаз не выклюет.
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20.07.2021 16:38 Ответить
Батькивщина может влиться в ОПЖС и никто ничего не заметит. Будут ходить дружно голосовать за про-российские проекты.
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20.07.2021 16:47 Ответить
скоро воне с жужей придется банки с огорода выкапывать на старости лет... живаго в розыске, директоров в оборонке выгонят, судей тоже... не такую старость вона себе представляла)
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20.07.2021 16:50 Ответить
Недарма ж у Біблії написано : "Дерево пізнаєте за його плодами..." Маски вже давно були зняті, ці "панове" і ця косата "пані" вже давно себе викрили! Треба бути або геть сліпим, або "в долясі"(бути родичем, сватом, братом, акробатом когось із цієї БЮТ-і шобли), або геть зазомбованим популістичним лайном, або вибачте повним д@вбой@бом - щоб не бачити чиї інтереси відстоюють ці політичні гієни, в одній звязці з жопоригами(згадайте епічний провал джюліної "ширки" з янучарськими ригами, які "развєлі как катят" за словами покійного "диригента" ригів чечетова, і сакраментальне виття джюлі:"усьопрапало!")
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20.07.2021 17:00 Ответить
В Печерском? Если да, то за результат я спокоен.
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20.07.2021 17:11 Ответить
Фактически БЮТ сейчас является единственной народной партией Украины.
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20.07.2021 17:58 Ответить
якого саме народа?
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20.07.2021 18:51 Ответить
Избранного
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20.07.2021 20:33 Ответить
Давай-давай, Батьківщина, топи себе!
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20.07.2021 18:23 Ответить
Так і знав, що в коменти під цієї новини збіжиться бидло для колективного завивання "***********************************". Звичайно, під дахом цензорів "Цензора". А мене, швидше за все, визнають порушником правил і забанять
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20.07.2021 18:46 Ответить
Деградация принципов. Ради чего вся эта возня, Соболев, если Запад поддержал изменения и перезапуск. Ради регламента или нагадить, если во власть не берут?
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20.07.2021 19:05 Ответить
А шо ж такое?Такие "патироты",аж страшно,но ни за что не голосуют,не участвуют,не отвечают.Бесполезный баласт.
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20.07.2021 19:26 Ответить
когда там уже объединится кодло ВОНы с кодлом мертвячука?
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20.07.2021 21:54 Ответить
Баба Яга опять против.
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21.07.2021 00:19 Ответить
А ЗаЖОПу тоже в доле, как всегда?
Жулька и ЗаЖОПу,- две стороны одной медали!
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21.07.2021 05:12 Ответить
 
 