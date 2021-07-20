"Батькивщина" обжалует в КС законы о реформе ВККС, ВСП и "Укроборонпрома", - нардеп Соболев

"Батькивщина" будет обращаться в Конституционный Суд после подписания президентом законов о работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП) и реформе "Укроборонпрома".

Об этом рассказал в интервью журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Как только эти законопроекты будут подписаны президентом, тогда появляется возможность подачи в Конституционный Суд. Безусловно, мы это сделаем", - сказал он и озвучил две причины: нарушение процедуры принятия решения и нарушение Конституции.

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Кроме того, по словам Соболева, во время рассмотрения законов был нарушен и Регламент Верховной Рады.

Нардеп напомнил, что сегодняшнее внеочередное заседание созвала не оппозиция, а президент Владимир Зеленский.

Он назвал сегодняшнее внеочередное заседание никчемным, так как на нем не присутствовало необходимое количество парламентариев, в частности из фракции "Слуга народа".

"Мы не созывали внеочередное заседание, не ставили свои подписи. Это президент созвал внеочередное заседание, а его депутаты это заседание проигнорировали. Более того, обратите внимание на повестку дня заседания. Разве она была о наведении порядка, например, в тарифной политике?" - подчеркнул политик.

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Отвечая на вопрос журналистов, почему сегодня в сессионном зале не присутствовали авторы постановлений от "Батькивщины" он заявил: "Потому что пришли те наши депутаты, которые докладывали, которые работают в профильных комитетах".