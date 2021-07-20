Почти миллион украинцев стали гражданами РФ с 2016 по 2020 год, - замглавы администрации Путина Козак

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, сколько украинцев за последнее время получили российские паспорта. По его словам, с 2016 по 2020 год почти миллион украинцев стали гражданами Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины", - заявил Козак в интервью французскому изданию "Политик Интернасьональ".

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