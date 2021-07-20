Почти миллион украинцев стали гражданами РФ с 2016 по 2020 год, - замглавы администрации Путина Козак
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, сколько украинцев за последнее время получили российские паспорта. По его словам, с 2016 по 2020 год почти миллион украинцев стали гражданами Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
"За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины", - заявил Козак в интервью французскому изданию "Политик Интернасьональ".
Топ комментарии
+30 Randall Flag #387882
показать весь комментарий20.07.2021 16:20 Ответить Ссылка
+28 Oljik
показать весь комментарий20.07.2021 16:20 Ответить Ссылка
+25 Шрек Баблокат
показать весь комментарий20.07.2021 16:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но это даже хорошо, там одни пенсы и едут получать Раша паспорт, быстрее экономику бензоколонки добьют
тётка развесив уши слушает эту потвору, упуская из виду тот факт, что эта тварь, почему-то, живёт в Украине, а не в своей горячёлюбимой расее
всё будет Украина!
А порівняно з населенням Криму та ОРДіЛО, яких примушують брати "паспорти" з куркою?
Схоже, що ані *****, ані його кізяку хвалитися нема чим. І знову йдуть пропагандистські накиди з видаванням бажаного за існуюче...
Только пусть уезжают в рашку насовсем.
Логічним тепер, при Зєлі, було б скасувати цим малоросам громадянство України посилаючись на набуття ними громадянстьва країни-агресора, а не обговорювати та приймати закон про подвійне громадянстьво...
думаю что Украина за ними и не заплачет...лишь бы они убрались на новуюродину, а не скиглили требуя к себе внимания здесь...призывая ***** сюда... наказать страну, которую они предали...
Вы хрюкаете что Сибирь не заселена, мы вам выдадим этот миллион!
Громадянами Московії стало виключно бидло і люмпени. Жертви фашистської радянської епохи. Гниди і непотріб.
А що варто робити з непотребом?
Правильно - позбавлятись.
Це в основному заробітчани які працюють в Росії. Виїжджає з України по українському паспорту, а в'їжджає в Росію по російському. І їм байдуже політика і пропаганда. Для них головне можливість заробляти та забезпечувати свої сім'ї. Багато з них будували Кримський міст.
"Нехіло" так ото виходить.