За рубежом работают от 3 до 5 миллионов украинцев, - директор Института демографии Либанова

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ, за рубежом работает от трех до пяти миллионов украинцев.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" сказала директор института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Как минимум 3 млн, как максимум 5 млн человек", - сказала Либанова.

Она отметила, что главным фактором миграции является неравенство между странами. Люди, которые принимают решение уехать, уверены, что там им будет лучше и это касается не только заработной платы.

"Если бы все измерялось только деньгами, то можно было бы эту проблему решить", - отметила Либанова.

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