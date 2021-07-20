За рубежом работают от 3 до 5 миллионов украинцев, - директор Института демографии Либанова
По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ, за рубежом работает от трех до пяти миллионов украинцев.
Об этом в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" сказала директор института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Как минимум 3 млн, как максимум 5 млн человек", - сказала Либанова.
Она отметила, что главным фактором миграции является неравенство между странами. Люди, которые принимают решение уехать, уверены, что там им будет лучше и это касается не только заработной платы.
"Если бы все измерялось только деньгами, то можно было бы эту проблему решить", - отметила Либанова.
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Если бы этот директор института не гадала а обратилась в погранслужбу, то поняла всю недостоверность и бесполезность своих исследований....
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Такими темпами скоро перепись будем проводить перекличкой.
На сегодня без денег ты ни кто, не поесть, не попить, не одетая и не вылечится. А если ты без денег, не любой друг свои кровные дарить не будет, если не уверен что ты заработаешь, и все таки будешь иметь возможность вернуть долг