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За рубежом работают от 3 до 5 миллионов украинцев, - директор Института демографии Либанова

За рубежом работают от 3 до 5 миллионов украинцев, - директор Института демографии Либанова

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ, за рубежом работает от трех до пяти миллионов украинцев.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" сказала директор института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Как минимум 3 млн, как максимум 5 млн человек", - сказала Либанова.

Она отметила, что главным фактором миграции является неравенство между странами. Люди, которые принимают решение уехать, уверены, что там им будет лучше и это касается не только заработной платы.

"Если бы все измерялось только деньгами, то можно было бы эту проблему решить", - отметила Либанова.

Также читайте: Любченко о миграции украинцев: Фразу "хочу уехать" мы должны заменить на "хочу вернуться"

Либанова Элла (40) трудовая миграция (247) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+6
Чтобы победить комуналку нужно просто перестать платить!!!
За кордоном працюють від 3 до 5 мільйонів українців, - директорка Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 2677
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20.07.2021 16:40 Ответить
+4
И по этому они должны заплатить налог на заробитки, когда вернуться в Украину. Зеленский в вас верит, ребята. Не подведите Владимира Александровича!!!
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20.07.2021 16:34 Ответить
+4
После грядущего повышения комуналки их станет еще больше.
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20.07.2021 16:39 Ответить
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И по этому они должны заплатить налог на заробитки, когда вернуться в Украину. Зеленский в вас верит, ребята. Не подведите Владимира Александровича!!!
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20.07.2021 16:34 Ответить
Чому менеджер на фірмі Рошен, яка продає продукцію за світовими цінами, отримує зарплатню, як польська бабця-прибиральниця, яка тут в Польщі власним автомобілем приїздить на роботу мити підлогу?
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20.07.2021 16:41 Ответить
бабця прибиральніца на власном автомобілє, Міко, а ти юмаріст, аднака
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20.07.2021 16:44 Ответить
Прибиральниця за місяць заробляє більше, ніж вартість цього автомобіля.
https://m.olx.pl/d/oferta/fiat-stilo-1-6-dynamic-CID5-IDKDqwd.html
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20.07.2021 16:54 Ответить
Шото тачки там больно дешевые, пусть уборщица у нас купит тачилу, даже за те же злотые)))
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20.07.2021 16:56 Ответить
Бо вона голосувала за Зєльонського. А бабка-прибиральниця ні... 😁
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20.07.2021 16:45 Ответить
Менеджер з Рошену проголосувала за зільонского? Да тай ей, курвє, і нада!!!! Прідатєльніца 😡😡😡.
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20.07.2021 16:47 Ответить
Потому, что только так зарабатываются состояния в Украине - цены капиталистические , рабсила социалистическая и жопу свою прикрыл, орудуя в нашей недолугой политике. Поэтому народ и продолжит сваливать, вне зависимости от президента и недореформ, как это и делают последние 29 лет
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20.07.2021 16:46 Ответить
якщо нeмає з краiною договору по "подвiйному оподаткуванню"
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20.07.2021 16:53 Ответить
С Польшей есть такой договор, но если ты только работаешь официально, и в налоговой получил пессель
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21.07.2021 08:53 Ответить
Если бы все измерялось только деньгами, то можно было бы эту проблему решить", - отметила Либанова.Источник: https://censor.net/ru/n3278194 - 😁 Так вже рішили-поставили нарідного призедента, закінчили епоху злиднів, зменшили тарифи... Чого ще не хватає мудрому нарідові, окрім грошей!??))
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20.07.2021 16:39 Ответить
После грядущего повышения комуналки их станет еще больше.
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20.07.2021 16:39 Ответить
Чтобы победить комуналку нужно просто перестать платить!!!
За кордоном працюють від 3 до 5 мільйонів українців, - директорка Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 2677
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20.07.2021 16:40 Ответить
А чтобы вода стала горячей, ее надо нагреть.
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20.07.2021 16:42 Ответить
"Как минимум 3 млн, как максимум 5 млн человек"

Если бы этот директор института не гадала а обратилась в погранслужбу, то поняла всю недостоверность и бесполезность своих исследований....
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20.07.2021 16:42 Ответить
Рошен, вакансии.
Мерчендайзер
10 000 - 12 000 грн
Рошен-Харьков · Харьков
Полная занятость, готовы взять студента. Высшее образование.
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⬆️Ось розгадка.
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20.07.2021 16:45 Ответить
Гордый электорат никогда не возьмет деньги, заработанные на крови!!!!
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20.07.2021 16:46 Ответить
И даже не купит билет на концерт 95 квартала ? )))
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20.07.2021 16:54 Ответить
Откуда у электората деньги на такие концерты?
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20.07.2021 16:56 Ответить
Не знаю, но залы забиты, не под стволом же их голосовать и на концерт водят
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20.07.2021 16:57 Ответить
Хотя кому то и Баста оперный певец
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20.07.2021 16:58 Ответить
З точки зору кар'єри посаду мерчендайзера розцінюють як стартову позицію.
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20.07.2021 17:01 Ответить
В венгрии, болгарии, рошен стоит дешевле местной продукции. Где ты польский парашемой взял мировые цены?!
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20.07.2021 17:25 Ответить
Торговельний представник з власним авто, мерчендайзер
23 000 грн · Офіційне працевлаштування, соц. пакет
https://www.work.ua/jobs/by-company/471701/ Рошен-Полісся, ТОВ Докладніше" data-toggle="popover" data-original-title="" title="">
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20.07.2021 17:08 Ответить
Менше народу, більше кіслороду.
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20.07.2021 16:49 Ответить
Надышался уже ? )
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20.07.2021 16:54 Ответить
Ні. Ще багато залишилося.
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20.07.2021 18:39 Ответить
Терпи
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21.07.2021 08:54 Ответить
2 мильйона похибка. Шо ж це за інститут? Я теж можу такий підрахунок сказати. І ніяких інститутів не треба...
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20.07.2021 17:02 Ответить
Ни элиты, ни простой народ ментально еще готовы для жизни в цивилизованной европейской стране, и еще не скоро это случится. Кто это понял, тот уезжает из страны
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20.07.2021 17:03 Ответить
Умные уезжают из страны, потому что дураки не создали им комфортную страну?
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20.07.2021 17:30 Ответить
Умные уезжают потому что дураки не хотят ничего менять.
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21.07.2021 08:29 Ответить
быдлылита потому и быдлоылита, шо делает наймытов со своих граждан
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20.07.2021 17:11 Ответить
3-5 млн работают, 4 млн уже граждане других стран. 3,5 млн под оккупацией.
Такими темпами скоро перепись будем проводить перекличкой.
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20.07.2021 17:11 Ответить
От трёх до пяти миллионов? 😀 Это и я так считать у умею.
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20.07.2021 17:22 Ответить
За кордоном біля дванадцяти мільйонів українців,і це тільки остання еміграція...Можна робити ще одну Україну,набагато кращу від існуючої,де не буде зелених ідіотів,наркоманів,**********,активістів і націоналістів...
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20.07.2021 17:48 Ответить
Деньги - это инструмент решения большинства проблем.
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20.07.2021 19:40 Ответить
В совке придумали для рабов веселый стишок : Не имей сто рублей, а имей сто друзей, на самом деле, жизнь не такая разноцветная.
На сегодня без денег ты ни кто, не поесть, не попить, не одетая и не вылечится. А если ты без денег, не любой друг свои кровные дарить не будет, если не уверен что ты заработаешь, и все таки будешь иметь возможность вернуть долг
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21.07.2021 08:59 Ответить
По розбазарюванню людського ресурсу , Україна завжди була чемпіоном світу . Ще з часів освоєння Канади.
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20.07.2021 21:56 Ответить
 
 