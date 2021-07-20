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Новости Силовики
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Женщина, убитая вместе с дочерью в Луцке, ранее неоднократно жаловалась на бывшего мужа из-за домашнего насилия

Женщина, убитая вместе с дочерью в Луцке, ранее неоднократно жаловалась на бывшего мужа из-за домашнего насилия

Мужчина, задержанный сегодня в Луцке за убийство бывшей жены и дочери, неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей в связи со случаями домашнего насилия.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Юрий Горбач, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее кровавое двойное убийство жены и дочери в Луцке это яркий пример беспомощности государства в борьбе с домашним насилием", - написал Горбач.

.По его информации, супруги Пилипюки в состоянии развода были десять лет (а поженились в 1987). Впервые суд принял заочное решение о разводе в 2011 Но потом в апелляции его отменили. В 2015 году Луцкий горрайонный суд Волынской области во второй раз развел супругов, но они продолжали жить вместе из-за материальных проблем, отсутствия другого жилья.

Еще в 2011-2015 годах женщина отмечала, что ее муж "оказывает постоянное физическое и психическое насилие в семье, его неоднократные противоправные действия имеют тяжелые последствия для ее здоровья", "больше всего от таких действий ответчика страдает психика их ребенка, который постоянно наблюдает насилие в семье, которое оказывается со стороны отца ".

"Еще 6-7 лет назад государству было известно об этом !!! Но оно ничего не сделала чтобы предотвратить непоправимое", - отмечает автор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери, задержали в Луцке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Затем были дела об алиментах для обучения дочери и неоднократно - дела о совершении домашнего насилия. Последний приговор мужчине вынесли 14 мая этого года. 

"В ходе словесного конфликта с бывшей женой, возникший на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, держа в правой руке металлический предмет, умышленно бросил им в лицо потерпевшей, в результате чего нанес последней телесные повреждения в виде синяков с поверхностными ранами в области спинки носа и на лобной области головы слева, которые согласно заключению судебно-медицинского эксперта под №349 от 13.05.2020 по степени тяжести относится к категории легких телесных повреждений ". За это его оштрафовали на 850 гривен! (за конфликт с бывшей женой, который произошел больше года назад).

"Это очень печально, что государство бессильно в таких ситуациях", - резюмирует Горбач.

Напоминаем, сегодня в Луцке задержали 62-летнего мужчину по подозрению в убийстве 56-летней жены и 22-летней дочери.

Автор: 

Луцк (588) насилие (396) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6505)


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Топ комментарии
+7
Полицейские при жолалобах в таких случаях говорят - нету тела нету дела!!! Будет труп будем разбираться!!!
А службы - нахрена рожала такому придурку!!!
Проверенно лично!!!! Вообще в этом вопросе БЕСПРЕДЕЛ!!!!
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20.07.2021 16:50 Ответить
+5
Наша судебная система очень... ГИБКАЯ!
За пост против Бубочки, за брошенную пустую пластиковую бутылку, и тд и тп могут засудить как за "угроза убийства".
А за броски железными топорами в голову - "мелкое хулиганство"...
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20.07.2021 16:57 Ответить
+3
Нужно создавать ещё одно министерство по борьбе с домашним насилием с обязательными филисалами в каждом населённом пункте. Из-за недостатка финансирования борьбы с домашним насилием и происходит домашнее насилие.

И, как всегда, упускается защита прав животных и борьба с Солнечными пятнами. Сегодня жалеют на финансирование - а завтра может быть уже поздно.
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20.07.2021 16:55 Ответить
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Полицейские при жолалобах в таких случаях говорят - нету тела нету дела!!! Будет труп будем разбираться!!!
А службы - нахрена рожала такому придурку!!!
Проверенно лично!!!! Вообще в этом вопросе БЕСПРЕДЕЛ!!!!
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20.07.2021 16:50 Ответить
А перекрыть строительной техникой дорогу в Кириловку , когда на улице 38 градусов жары !!! И тысячи людей с детьми стоят в пробке ,которую я еще в жизни не видел!!!
Эй вы там наверху - вы КТО??????? Я не знаю кто вы!!!!
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20.07.2021 16:53 Ответить
"А перекрыть строительной техникой дорогу в Кириловку , когда на улице 38 градусов жары !!!"

Не тільки там. Холопи мають встигнути до наміченої сцарьом масової дати здачі об'єктів.
А діти то такоє ..., не сцаря ж діти ...
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20.07.2021 16:58 Ответить
это как-то относится к убийству этой семьи?
или ты спамишь "душераздирающие крики" в КАЖДОЙ новости?
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20.07.2021 16:59 Ответить
Быдлу - стойло. Голосовали - пусть жрут.
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20.07.2021 17:27 Ответить
Нужно создавать ещё одно министерство по борьбе с домашним насилием с обязательными филисалами в каждом населённом пункте. Из-за недостатка финансирования борьбы с домашним насилием и происходит домашнее насилие.

И, как всегда, упускается защита прав животных и борьба с Солнечными пятнами. Сегодня жалеют на финансирование - а завтра может быть уже поздно.
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20.07.2021 16:55 Ответить
оно уже создано - МВД называется и есть в каждой норе!!! Этим должны заниматься участковые, они за это получают зарплаты! Единственное чего недостает - уголовной ответственности для тех кто игнорировал подобные жалобы! твари конченые
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20.07.2021 20:52 Ответить
я об этом же...
то был сарказм...
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20.07.2021 22:09 Ответить
Наша судебная система очень... ГИБКАЯ!
За пост против Бубочки, за брошенную пустую пластиковую бутылку, и тд и тп могут засудить как за "угроза убийства".
А за броски железными топорами в голову - "мелкое хулиганство"...
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20.07.2021 16:57 Ответить
У жінок в Україні в таких випадках два виходи: або цвинтар, або тюрма.
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrainka-ubila-muzha-zashchishchaya-sebya-1622132994.html
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20.07.2021 17:14 Ответить
Украина уверенно превращается в московию-жаль
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20.07.2021 17:18 Ответить
полиция деньги на покупку вертолетов и ремонт приусов сбивает, им некогда.
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20.07.2021 17:18 Ответить
У меня сейчас такое же происходит с сестрой, у нее на руках двое детей один из которых инвалид (дцп). Сначала было все нормально ,потом стал бить и морально издевался(при этом говорил что бы на развод не подавала потому что убьет ее, детей и ее маму) ,но нервы сдали подала на развод и алименты ,пошли угрозы и слежка за каждым ее шагом .И при этом ни кто не может защитить, полиция и участковый говорят, угрозы по телефону это просто слова ,а за нанесенные побои он заплатил всего 850грн. Что делать не знаем. Суд по разводу назначен на 12 августа 2021г.,но до него надо еще дожить .Как то в Украине с этим очень печально.
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20.07.2021 17:18 Ответить
Потому,что это недоразвитая страна,отсутствие законов,продажность органов кривосудия,дебилизм ментов,когда куча психбольных на улицах,а не в больницах.А дальше будет еще хуже.
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20.07.2021 17:31 Ответить
заройся в навоз.
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20.07.2021 20:54 Ответить
Я что-то не догоняю. Они развелись, но продолжали жить по материальным причинам. Логика подсказывает, что если квартира женщины, то она могла привлечь полицию, чтобы выселить мужчину из квартиры, поскольку я не знаю ни единого случая, когда бы женщина жила с мужчиной - насильником в собственной квартире. Если жить продолжали вместе, то это квартира мужчины, и зная, как мужчина к ней относится, она продолжала с ним жить? И это с учетом того, что реакции от полиции не было, она в течении 6 лет, будучи в разводе, продолжала с ним жить? Полицейские, конечно, могут быть не правы из-за отсутствия реакции, как и мужчина, раз не выселил жену с которой не хочет жить, но женщина могла съехать? Ну а если при таких условиях она продолжала терпеть мужчину, то это и ее вина тоже, которая привела ко вполне логичному завершению событий.
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20.07.2021 17:44 Ответить
Наші мусора:
"уб'ют, тогда приходітє"
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20.07.2021 18:36 Ответить
Почали мусолити цю тему, напевно зараз пробуватимуть приймати дибільні закони на європейський зразок, де чоловік часто безправний кріпак, що мав необережність попасти в натуральне рабство через одруження. Любий звінок в поліцію з звинуваченням від жінки,навіть брехливий і чоловік опинюється на вулиці + зобов'язаний її утримувати
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20.07.2021 18:42 Ответить
Проблему насилия с семье не в состоянии решить даже в США. В некоторых штатах действует закон, по которому при вызове полиции на домашнее насилие, виновника сажают в тюрьму. Таким образом удалось снизить статистику убийств. Но появился побочный эффект, при котором феминистки шантажируют мужчин, ложно обвиняя в насилии...

Источник насилия - Сатана Дьявол, главный враг Бога и людей. Иисус Христос назвал его убийцей (Иоанна 8:44). А поскольку «весь мир лежит во власти Злого», насилие пропитало умы людей и стало излюбленной темой медиаиндустрии (1 Иоанна 5:19). Чтобы радовать Бога, нам нужно развивать ненависть к насилию и любовь к тому, что любит Бог.
«Всякого, любящего насилие, ненавидит Его [Иеговы] душа» (Псалом 11:5).
«Еще немного, и уже не будет нечестивого... А кроткие наследуют землю и насладятся обилием мира» (Псалом 37:10, 11). Чтобы спасти кротких и миролюбивых людей, Бог поступит с любящими насилие так же, как поступил с жителями древней Ниневии. Это навсегда положит конец насилию (Псалом 72:7).
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20.07.2021 19:30 Ответить
В бесдействии ментов наши бабы и виноваты! Сколько раз было уже случаев - муж бабу поколотит ,а она или заявление отказывается писать или потом забирает заяву !
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20.07.2021 20:19 Ответить
Допи..лись гыгыгыгыгы
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20.07.2021 23:19 Ответить
совместная жизнь после развода, алименты, нищета, алкоголь.
жить надо раздельно и не бухать.
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21.07.2021 06:50 Ответить
 
 