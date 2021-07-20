Женщина, убитая вместе с дочерью в Луцке, ранее неоднократно жаловалась на бывшего мужа из-за домашнего насилия

Мужчина, задержанный сегодня в Луцке за убийство бывшей жены и дочери, неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей в связи со случаями домашнего насилия.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Юрий Горбач, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее кровавое двойное убийство жены и дочери в Луцке это яркий пример беспомощности государства в борьбе с домашним насилием", - написал Горбач.

.По его информации, супруги Пилипюки в состоянии развода были десять лет (а поженились в 1987). Впервые суд принял заочное решение о разводе в 2011 Но потом в апелляции его отменили. В 2015 году Луцкий горрайонный суд Волынской области во второй раз развел супругов, но они продолжали жить вместе из-за материальных проблем, отсутствия другого жилья.

Еще в 2011-2015 годах женщина отмечала, что ее муж "оказывает постоянное физическое и психическое насилие в семье, его неоднократные противоправные действия имеют тяжелые последствия для ее здоровья", "больше всего от таких действий ответчика страдает психика их ребенка, который постоянно наблюдает насилие в семье, которое оказывается со стороны отца ".

"Еще 6-7 лет назад государству было известно об этом !!! Но оно ничего не сделала чтобы предотвратить непоправимое", - отмечает автор.

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Затем были дела об алиментах для обучения дочери и неоднократно - дела о совершении домашнего насилия. Последний приговор мужчине вынесли 14 мая этого года.

"В ходе словесного конфликта с бывшей женой, возникший на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, держа в правой руке металлический предмет, умышленно бросил им в лицо потерпевшей, в результате чего нанес последней телесные повреждения в виде синяков с поверхностными ранами в области спинки носа и на лобной области головы слева, которые согласно заключению судебно-медицинского эксперта под №349 от 13.05.2020 по степени тяжести относится к категории легких телесных повреждений ". За это его оштрафовали на 850 гривен! (за конфликт с бывшей женой, который произошел больше года назад).

"Это очень печально, что государство бессильно в таких ситуациях", - резюмирует Горбач.

Напоминаем, сегодня в Луцке задержали 62-летнего мужчину по подозрению в убийстве 56-летней жены и 22-летней дочери.