Женщина, убитая вместе с дочерью в Луцке, ранее неоднократно жаловалась на бывшего мужа из-за домашнего насилия
Мужчина, задержанный сегодня в Луцке за убийство бывшей жены и дочери, неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей в связи со случаями домашнего насилия.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Юрий Горбач, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодняшнее кровавое двойное убийство жены и дочери в Луцке это яркий пример беспомощности государства в борьбе с домашним насилием", - написал Горбач.
.По его информации, супруги Пилипюки в состоянии развода были десять лет (а поженились в 1987). Впервые суд принял заочное решение о разводе в 2011 Но потом в апелляции его отменили. В 2015 году Луцкий горрайонный суд Волынской области во второй раз развел супругов, но они продолжали жить вместе из-за материальных проблем, отсутствия другого жилья.
Еще в 2011-2015 годах женщина отмечала, что ее муж "оказывает постоянное физическое и психическое насилие в семье, его неоднократные противоправные действия имеют тяжелые последствия для ее здоровья", "больше всего от таких действий ответчика страдает психика их ребенка, который постоянно наблюдает насилие в семье, которое оказывается со стороны отца ".
"Еще 6-7 лет назад государству было известно об этом !!! Но оно ничего не сделала чтобы предотвратить непоправимое", - отмечает автор.
Затем были дела об алиментах для обучения дочери и неоднократно - дела о совершении домашнего насилия. Последний приговор мужчине вынесли 14 мая этого года.
"В ходе словесного конфликта с бывшей женой, возникший на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, держа в правой руке металлический предмет, умышленно бросил им в лицо потерпевшей, в результате чего нанес последней телесные повреждения в виде синяков с поверхностными ранами в области спинки носа и на лобной области головы слева, которые согласно заключению судебно-медицинского эксперта под №349 от 13.05.2020 по степени тяжести относится к категории легких телесных повреждений ". За это его оштрафовали на 850 гривен! (за конфликт с бывшей женой, который произошел больше года назад).
"Это очень печально, что государство бессильно в таких ситуациях", - резюмирует Горбач.
Напоминаем, сегодня в Луцке задержали 62-летнего мужчину по подозрению в убийстве 56-летней жены и 22-летней дочери.
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А службы - нахрена рожала такому придурку!!!
Проверенно лично!!!! Вообще в этом вопросе БЕСПРЕДЕЛ!!!!
Эй вы там наверху - вы КТО??????? Я не знаю кто вы!!!!
Не тільки там. Холопи мають встигнути до наміченої сцарьом масової дати здачі об'єктів.
А діти то такоє ..., не сцаря ж діти ...
или ты спамишь "душераздирающие крики" в КАЖДОЙ новости?
И, как всегда, упускается защита прав животных и борьба с Солнечными пятнами. Сегодня жалеют на финансирование - а завтра может быть уже поздно.
то был сарказм...
За пост против Бубочки, за брошенную пустую пластиковую бутылку, и тд и тп могут засудить как за "угроза убийства".
А за броски железными топорами в голову - "мелкое хулиганство"...
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrainka-ubila-muzha-zashchishchaya-sebya-1622132994.html
"уб'ют, тогда приходітє"
Источник насилия - Сатана Дьявол, главный враг Бога и людей. Иисус Христос назвал его убийцей (Иоанна 8:44). А поскольку «весь мир лежит во власти Злого», насилие пропитало умы людей и стало излюбленной темой медиаиндустрии (1 Иоанна 5:19). Чтобы радовать Бога, нам нужно развивать ненависть к насилию и любовь к тому, что любит Бог.
«Всякого, любящего насилие, ненавидит Его [Иеговы] душа» (Псалом 11:5).
«Еще немного, и уже не будет нечестивого... А кроткие наследуют землю и насладятся обилием мира» (Псалом 37:10, 11). Чтобы спасти кротких и миролюбивых людей, Бог поступит с любящими насилие так же, как поступил с жителями древней Ниневии. Это навсегда положит конец насилию (Псалом 72:7).
жить надо раздельно и не бухать.