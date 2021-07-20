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Новости Агрессия России против Украины
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Если националисты будут "править бал" и устроят геноцид русскоязычных жителей Донбасса - РФ не останется безучастной, - Козак

Если националисты будут

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак вновь заявил о возможности неких радикальных националистов "устроить геноцид" русскоязычных жителей Украины.

Об этом Козак заявил в интервью французскому изданию Politique Internationale, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

О каком именно геноциде может идти речь, Козак не уточнил.

По его словам, "к сожалению, в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия, и, как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может".

"В таком случае не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида. (...) В случае, если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество. Именно в этом контексте следует понимать мои апрельские заявления", - сказал он.

При этом он ни слова не сказал о том, что в настоящее время Россия всячески поддерживает террористов, оккупировавших часть Донбасса.

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Как сообщалось, 8 апреля замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак заявил, что активизация боевых действий на Донбассе может стать началом конца Украины.

Автор: 

националисты (404) россия (96157) Донбасс (26957) радикалы (61) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+56
срати на тебе і твою *********, покидьок
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20.07.2021 16:47 Ответить
+30
Твои слова да богу бы в уши, козак. Как было бы прекрасно, если бы националисты правили бал, но увы...
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20.07.2021 16:49 Ответить
+30
Пока геноцид в Украине, только там, где рф оккупировала территории.
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20.07.2021 16:49 Ответить
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Геноцид - нищення людей за національною ознакою.

Расіянє і украінци - адіннарот (*****)

Якщо ми знищуємо кацапів - то це геноцид чи ні?
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20.07.2021 19:13 Ответить
все готово для провокации. Дальше запустят отряд , под видом националистов , и ...
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20.07.2021 20:07 Ответить
Якщо націоналісти будуть "правити бал" і влаштують геноцид російськомовних жителів Донбасу - РФ не залишиться байдужою, - Козак - Цензор.НЕТ 9560..
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20.07.2021 20:09 Ответить
Мне нравиться этот массовый этнический касапский бред! Выдают желаемое за реальность!
Анексировали Крым, вторглись в Донбасс, устроили там бойню, обрекли тысячи женщин на вдовство, детей на сиротство, родителей на одиночество, а во всем виноваты украинские националисты!
В психиатрии это называется ПСЕВДОЛОГИЕЙ-одна из форм паранойидальной шизофрении.
кОзачок пЫнин, почитай вместе со своим хазяином в Британской и Японской энциклопедиях, чем НАЦИОНАЛИЗМ отличается от ШОВИНИЗМА, в том числе и великорусского, а потом выставляй на показ свою дурь.
В 1932-33 годах на территорию Юго-Востока Украины, на места жительства, еще не остывших тел жертв Голодомора-ГЕНОЦИДА против УКРАИНЦЕВ, сухорукий ублюдок сТалин переселил 22000 семей из касапстана!
Забирай их потомков на родину и не надо будет бороться с воображаемым геноцидом против т.н. "русскоязычных".
И запомни:пЫнины кОзаки нам всегда до сраки!
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20.07.2021 20:20 Ответить
Вы бы там у себя на расее заботились о своих (русских) которые прозябают на расейских окраинах,но вы считаете своим правом совать свой нос в соседние страны.
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20.07.2021 20:38 Ответить
Пшел наксуй, мерзотна кацапська ****
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20.07.2021 20:43 Ответить
Треба памятати , що навіть під час 2 Світової війни , сталінські виродки з нквд вбили більше рюзьких , ніж гітлерівці . В нас час , путінські виродки продовжують винищувати русскагаварящіх мирних ватних мешканців ОРДЛО . Це ніякий не захист , це вбивства і мародерства . Винищення рускагаварящіх путінськими терористами.
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20.07.2021 22:10 Ответить
Кацапия пытается стать затычкой ко всем дыркам. Даже и особенно там, где ее нах посылают.
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21.07.2021 00:15 Ответить
"При этом он ни слова не сказал о том, что в настоящее время Россия всячески поддерживает террористов, оккупировавших часть Донбасса." Опять Цензор перлы выдает про "гражданскую" войну?)Источник: https://censor.net/ru/n3278199
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21.07.2021 00:51 Ответить
страшилки для тупых.
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21.07.2021 06:48 Ответить
Де він побачив тих націоналістів? Турбувався би щоб мусульмани разом з китайцаями "повзучий геноцид" не влаштували.
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21.07.2021 09:32 Ответить
Кремлівський фашизм -це все разом: і нацизм і великодержавний шовінізм.....це ще ті тварі-заставили корінні народи забути свою мову,коріння....
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21.07.2021 10:17 Ответить
Прізвище повинно бути не Козак, а Кацап. Бо з нього такий козак, як орків Мордора ельфи.))
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21.07.2021 13:13 Ответить
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