Если националисты будут "править бал" и устроят геноцид русскоязычных жителей Донбасса - РФ не останется безучастной, - Козак

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак вновь заявил о возможности неких радикальных националистов "устроить геноцид" русскоязычных жителей Украины.

Об этом Козак заявил в интервью французскому изданию Politique Internationale, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

О каком именно геноциде может идти речь, Козак не уточнил.

По его словам, "к сожалению, в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия, и, как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может".

"В таком случае не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида. (...) В случае, если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество. Именно в этом контексте следует понимать мои апрельские заявления", - сказал он.

При этом он ни слова не сказал о том, что в настоящее время Россия всячески поддерживает террористов, оккупировавших часть Донбасса.

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Как сообщалось, 8 апреля замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак заявил, что активизация боевых действий на Донбассе может стать началом конца Украины.