Если националисты будут "править бал" и устроят геноцид русскоязычных жителей Донбасса - РФ не останется безучастной, - Козак
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак вновь заявил о возможности неких радикальных националистов "устроить геноцид" русскоязычных жителей Украины.
Об этом Козак заявил в интервью французскому изданию Politique Internationale, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
О каком именно геноциде может идти речь, Козак не уточнил.
По его словам, "к сожалению, в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия, и, как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может".
"В таком случае не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида. (...) В случае, если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество. Именно в этом контексте следует понимать мои апрельские заявления", - сказал он.
При этом он ни слова не сказал о том, что в настоящее время Россия всячески поддерживает террористов, оккупировавших часть Донбасса.
Как сообщалось, 8 апреля замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак заявил, что активизация боевых действий на Донбассе может стать началом конца Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Расіянє і украінци - адіннарот (*****)
Якщо ми знищуємо кацапів - то це геноцид чи ні?
Анексировали Крым, вторглись в Донбасс, устроили там бойню, обрекли тысячи женщин на вдовство, детей на сиротство, родителей на одиночество, а во всем виноваты украинские националисты!
В психиатрии это называется ПСЕВДОЛОГИЕЙ-одна из форм паранойидальной шизофрении.
кОзачок пЫнин, почитай вместе со своим хазяином в Британской и Японской энциклопедиях, чем НАЦИОНАЛИЗМ отличается от ШОВИНИЗМА, в том числе и великорусского, а потом выставляй на показ свою дурь.
В 1932-33 годах на территорию Юго-Востока Украины, на места жительства, еще не остывших тел жертв Голодомора-ГЕНОЦИДА против УКРАИНЦЕВ, сухорукий ублюдок сТалин переселил 22000 семей из касапстана!
Забирай их потомков на родину и не надо будет бороться с воображаемым геноцидом против т.н. "русскоязычных".
И запомни:пЫнины кОзаки нам всегда до сраки!