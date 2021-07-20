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40% граждан в Украине работают в госсекторе. Это не заслуга, а недостаток, - Любченко

40% граждан в Украине работают в госсекторе. Это не заслуга, а недостаток, - Любченко

Государственный сектор обеспечивает 40% рабочих мест на рынке труда в Украине, из них 20% - в бюджетной сфере и 20% - в государственных корпорациях.

Об этом во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" сказал первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государство у нас - активный игрок на рынке труда. 40% рабочих мест - это государство. 20% - бюджетная сфера, 20% - государственные корпорации и 60% - бизнес. То есть на 40% (рабочих мест. - Ред.) государство несет ответственность. Это слишком высокий показатель, но это не заслуга, а недостаток, так как не развивается частный сектор экономики", - заявил Любченко.

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Он добавил, что в Украине около 10-11 млн рабочих мест и также есть вакансии, которые надо заполнить.

"Еще есть самозанятость. Мы четко это поймем, мы же не будем себя обманывать, что у нас 10 млн граждан не получают доходов? Они же получают доходы. И здесь вопрос о теневой экономике, о том фискальном чеке, о котором мы все говорим" , - отметил Любченко.

Комментируя политические заявления, вроде бы "фискальный чек - это зло, кассовый аппарат - это зло", чиновник сказал, что объем конечного потребления в Украине составляет около 3 трлн грн в год, однако только 60% этого объема проходит через фискальный чек, в том числе около 20% - это плата за коммунальные услуги.

"40% фискального потребления - ровно столько мы еще не видим. И все это воспроизводится зеркально в занятости. 10 млн (рабочих мест. - Ред.) мы видим - 10 млн не видим", - подчеркнул Любченко.

По его словам, сейчас немало украинцев стремятся вернуться в Украину и работать дома.

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"Например, такая отрасль, как судостроение. Еще остались в Украине мощности, на которых можно восстанавливать флот. И те работники, которые работают на судоремонтных заводах в Польше, в Германии, готовы приехать и за 1 тыс. долл. работать в Украине. Они устали, и 1 тыс. долл. или 1 тыс. евро в Украине - это не 2 тыс. евро в Германии или в Польше. Это совсем другой масштаб цен и совсем другие подходы к ценностям, самооценке и всему остальному", - рассказал Любченко.

Помочь решить эти проблемы, по мнению первого вице-премьера, может "честный общественный диалог государства и бизнеса".

Автор: 

работа (602) госслужащие (340) рабочие (53) Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+5
Дети, любовницы, памощники депутатов, и остальная сволочь. Пусть идут в поле картошку собирать!!!
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20.07.2021 16:57 Ответить
+5
40% не производят товаров или услуг + полиция + армия + дети + пенсионеры ...
Сколько человек кормит один производящий ВВП ?
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20.07.2021 17:07 Ответить
+3
А потім якийсь мудозвон прибере до свохх рук той заводик, розпилить на металобрухт і люди знову коло корита розбитого... Ню-ню, хто ж повернеться.
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20.07.2021 17:00 Ответить
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Дети, любовницы, памощники депутатов, и остальная сволочь. Пусть идут в поле картошку собирать!!!
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20.07.2021 16:57 Ответить
А потім якийсь мудозвон прибере до свохх рук той заводик, розпилить на металобрухт і люди знову коло корита розбитого... Ню-ню, хто ж повернеться.
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20.07.2021 17:00 Ответить
Мудозвоны говорят одно, а делают другое. На словах за частный сектор экономики. А на деле работают не покладая рук уничтожая малый бизнес. А бульдозеры не глуша моторы сносят МАФы.
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20.07.2021 17:05 Ответить
Это совсем другой масштаб цен и совсем другие подходы к ценностям, самооценке и всему остальному _ каждый кусочек выражовыванья моно разобрать, шоб любя обо сцать любченка, НО лень
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20.07.2021 17:06 Ответить
Выражовывание)) в десятку! Пустомелит моралист фискальный
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20.07.2021 18:30 Ответить
40% не производят товаров или услуг + полиция + армия + дети + пенсионеры ...
Сколько человек кормит один производящий ВВП ?
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20.07.2021 17:07 Ответить
армия и полиция уже включены в те 40%. это тоже госслужба.
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20.07.2021 21:50 Ответить
Суды, прокуратура, исполнители включены. Армия и полиция не госслужашие!
Так же не включены (и я не добавил) частные структуры, которые обслуживают госслужащих.
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21.07.2021 08:35 Ответить
Эти 40 процентов не работают, они служат.
Менты, таможня, прокуроры, судьи, чиновники всех мастей, работники не гос корпораций. а гос учреждений с их зарплатами и пенсиями...
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20.07.2021 17:10 Ответить
В словах звучит явная горечь сожаления, что деньги проходят мимо своего карманаю
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20.07.2021 17:26 Ответить
В этой статье все красиво. Человек который за 2 года умудрился по признанию Шмыгаля и Гетьманцева развести в Украине самую большую контрабанду и уклонение от налогов, пошел на повышение. Стал первым Вице Премьером. Нашел фантастических 10-11 миллионов вакантных рабочих мест. При этом заявляет что 20% всех работающих людей в принципе ничем не занимаются, а 20% приносят сомнительную пользу. Но остальные это все чудо финансируют и тянут на своем горбу.
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20.07.2021 18:04 Ответить
Надо чтобы все работоспособное население выехало - и тогда чинуши будут бюджетникам морочить головы, строя светлое будущее
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20.07.2021 18:19 Ответить
И большая часть силовики?)
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20.07.2021 18:32 Ответить
Тому що спокійно можуть існувати, без перевірок, вимагательства, поборів, давання хабарів і при цьому без ризику щось утратити, але із преференціями - це тільки дармоїди із держсектору.
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21.07.2021 09:41 Ответить
 
 