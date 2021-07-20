40% граждан в Украине работают в госсекторе. Это не заслуга, а недостаток, - Любченко

Государственный сектор обеспечивает 40% рабочих мест на рынке труда в Украине, из них 20% - в бюджетной сфере и 20% - в государственных корпорациях.

Об этом во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" сказал первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государство у нас - активный игрок на рынке труда. 40% рабочих мест - это государство. 20% - бюджетная сфера, 20% - государственные корпорации и 60% - бизнес. То есть на 40% (рабочих мест. - Ред.) государство несет ответственность. Это слишком высокий показатель, но это не заслуга, а недостаток, так как не развивается частный сектор экономики", - заявил Любченко.

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Он добавил, что в Украине около 10-11 млн рабочих мест и также есть вакансии, которые надо заполнить.

"Еще есть самозанятость. Мы четко это поймем, мы же не будем себя обманывать, что у нас 10 млн граждан не получают доходов? Они же получают доходы. И здесь вопрос о теневой экономике, о том фискальном чеке, о котором мы все говорим" , - отметил Любченко.

Комментируя политические заявления, вроде бы "фискальный чек - это зло, кассовый аппарат - это зло", чиновник сказал, что объем конечного потребления в Украине составляет около 3 трлн грн в год, однако только 60% этого объема проходит через фискальный чек, в том числе около 20% - это плата за коммунальные услуги.

"40% фискального потребления - ровно столько мы еще не видим. И все это воспроизводится зеркально в занятости. 10 млн (рабочих мест. - Ред.) мы видим - 10 млн не видим", - подчеркнул Любченко.

По его словам, сейчас немало украинцев стремятся вернуться в Украину и работать дома.

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"Например, такая отрасль, как судостроение. Еще остались в Украине мощности, на которых можно восстанавливать флот. И те работники, которые работают на судоремонтных заводах в Польше, в Германии, готовы приехать и за 1 тыс. долл. работать в Украине. Они устали, и 1 тыс. долл. или 1 тыс. евро в Украине - это не 2 тыс. евро в Германии или в Польше. Это совсем другой масштаб цен и совсем другие подходы к ценностям, самооценке и всему остальному", - рассказал Любченко.

Помочь решить эти проблемы, по мнению первого вице-премьера, может "честный общественный диалог государства и бизнеса".