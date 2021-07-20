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Новости Агрессия России против Украины
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За год после срыва спецоперации по "вагнеровцам" Зеленский прошел долгий путь от лжи до "явки с повинной", - Герасимов

За год после срыва спецоперации по

На следующей неделе будет год, как в Офисе Президента "слили" информацию с грифом "совершенно секретно" об операции украинских спецслужб по задержанию российских террористов из ЧВК "Вагнера".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом во время выступления в Верховной Раде заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов. 

"За этот год Зеленский прошел долгий путь от лжи, что операция - выдумка, до явки с повинной, что операция не просто была, а это он лично о чем-то предупредил Лукашенко. Но за год мы так и не приблизились к главному ответу - кто является российским кротом? Хотя для большинства сознательных украинцев - это "Секрет Полишинеля", - отметил парламентарий.

"И даже когда оппозиция требовала создать ВСК в парламенте по расследованию этого государственной измены, слуги Зеленского сначала тянули время, а затем создали дымовую завесу вместе с пятой колонной. Представителей проукраинской оппозиции в составе этой ВСК нет. Потому расследование срыва вагнеровской спецоперации не относится к ее сфере ведения - оно не прописано официально", - добавил Герасимов.

Читайте: Вместо затрат на кортежи, дачи и силовиков Зеленского надо финансировать субсидии и повышение зарплат военным, - нардеп "ЕС" Герасимов

Нардеп отметил, что по информации СМИ в декабре 2020 года были сорваны семь операций украинских разведчиков, в результате чего погибли граждане Украины.

"И пока три десятка убийц украинцев остаются на свободе, украинская власть бросила за решетку боевого генерала Игоря Павловского. Один из ключевых командующих обороной Мариуполя. Так же власть держит в заложниках Валерия Шандра - руководителя единственного в Украине оборонного предприятия, которое было способно построить для ВСУ современные боевые катера. Катера, которые вполне устраивали Зеленского, когда на их фоне можно было пиариться. И которые неожиданно стали "бракованными", как только понадобилось отвлечь внимание украинцев от провалов в экономике, международной политике, рекордных тарифов, отсутствия субсидий, налоговых тисков против среднего класса и разгула коррупции", - убежден Герасимов.

Парламентарий отметил, что использование Банковой украинских разведчиков для похищения судьи Чауса с территории Молдовы привело не только к репутационным потерям Украины, но и к "напряжению отношений Зеленского и Санду, которая требует ответов на неприятные вопросы".

"К сожалению, Зеленскому не привыкать нарушать Конституцию и всеми методами узурпировать власть. Свежий пример, когда Банковая натравила ручное ГБР на Верховный Суд, там признали, что Зеленский нарушил закон. И вместо того, чтобы уйти как обещал, он использует правоохранителей для давления на судей, потому что их решение ему не нравится. Зеленский сделал еще один шаг к лукашенкизации Украины. Я так понимаю, что его фракция, ему помогает в этом, очень нравится современный режим в Беларуси", - подытожил Герасимов.

Также читайте: Дело против Павловского - очередная атака власти на боевых генералов, - "ЕС" о подозрениях ГБР

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) Герасимов Артур (313) ЧВК Вагнер (1333)


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Топ комментарии
+20
Давно пора организовать Зеле импичмент с поддержкой с улицы пол-милииона людей на Майдане.
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20.07.2021 17:00 Ответить
+19
За что и сядет на скамью подсудимых, если не убежит на тамбов, там малина у тамбовского волка!!!
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20.07.2021 17:00 Ответить
+10
За рік після зриву спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський пройшов довгий шлях від брехні до "явки з повинною", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6295
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20.07.2021 17:48 Ответить
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За что и сядет на скамью подсудимых, если не убежит на тамбов, там малина у тамбовского волка!!!
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20.07.2021 17:00 Ответить
За рік після зриву спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський пройшов довгий шлях від брехні до "явки з повинною", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6295
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20.07.2021 17:48 Ответить
Давно пора организовать Зеле импичмент с поддержкой с улицы пол-милииона людей на Майдане.
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20.07.2021 17:00 Ответить
Что мешает?
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20.07.2021 17:01 Ответить
Це повинні зробити снєсуни. Досить руху по колу, зелебобіки мають вмикнути мізки, якщо вони є.
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20.07.2021 17:21 Ответить
так от, https://censor.net/ua/user/466489 та https://censor.net/ua/user/158258 - оце і оті самі "снесуни". Але вони на себе цієї місії не беруть, пропонують іншим...
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20.07.2021 17:28 Ответить
Що ж, будемо чекати поки у снєсунів не почне бурчати в животику, по-іншому ніяк.
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20.07.2021 17:31 Ответить
Я тоже за. Но сцать правды и брехать не приемлемо
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20.07.2021 17:27 Ответить
За рік після зриву спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський пройшов довгий шлях від брехні до "явки з повинною", - Герасимов - Цензор.НЕТ 230
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20.07.2021 17:16 Ответить
ти Шварца с плесенью не ровняй даже в шутку!
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20.07.2021 20:34 Ответить
А що ж на це Захід, мабуть і досі не відійшли від шоку.
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20.07.2021 17:30 Ответить
"Долгій путь",який починається брехнею обов"язково закінчиться нарами,навіть якщо в проміжку була "явка з повінной"...
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20.07.2021 17:40 Ответить
За рік після зриву спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський пройшов довгий шлях від брехні до "явки з повинною", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6021
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20.07.2021 17:49 Ответить
ну в тамбов он не убежит,вова путин вернет его сразу
ему такие гавнюки не нужны,а тут зебилов ждет
намыленая веревочка.ГОТОВТЕСЬ ЗЕБИЛЫ
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20.07.2021 17:51 Ответить
Вова, лишь исполнитель воли гауляйтера Украины от руSSкого мира,- ермака-Козыря, который и слил операцию.
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21.07.2021 05:06 Ответить
 
 