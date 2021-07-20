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Новости Теневая экономика
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В "тени" украинцы получают зарплат на 500 млрд грн в год, - Любченко

В

Из-за теневой занятости Украина ежегодно теряет колоссальный ресурс, который могла бы использовать для повышения социальных стандартов.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, открывая Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Теневой фонд оплаты труда в Украине - почти полтриллиона гривень в год. За счет которых страна могла бы развивать стратегические проекты, повышать заработные платы и пенсии, социальные стандарты", - отметил Любченко.

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Он подчеркнул, что многие люди скрывают от государства наличие той или иной формы трудовых отношений и, соответственно, существование дохода. Как следствие - имеем неутешительную статистику: один работающий украинец удерживает двух неработающих.

"И такие диспропорции и системные противоречия на рынке труда особо ярко "осветил" коронакризис. Речь идет о дисбалансе спроса и предложении рабочей силы, несоответствии качества образования запросам работодателей, диспропорции в оплате труда. Украина, как и весь мир больше года живет в новых реалиях. Цифровизация и пандемия - основные факторы, сейчас формирующие новые правила на рынке труда", - констатировал чиновник.

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При этом влияние цифровизации он считает определяющим для будущего как рынка труда, так и национальной экономики в целом.

Автор: 

заработная плата (2400) Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+28
Все правильно Украинцы делают. Так бы эти деньги пошли чинушам, плокулолам, судьям, депутатам и остальной сволочи. Респект согражданам!!!
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20.07.2021 17:03 Ответить
+24
а що там з конвертиками у "зеслуг", подали вже декларації скільки конвертів отримали?
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20.07.2021 17:04 Ответить
+14
Цікаво, а у цю цифру входять конверти зебілоїдів з ВР?
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20.07.2021 17:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Все правильно Украинцы делают. Так бы эти деньги пошли чинушам, плокулолам, судьям, депутатам и остальной сволочи. Респект согражданам!!!
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20.07.2021 17:03 Ответить
а що там з конвертиками у "зеслуг", подали вже декларації скільки конвертів отримали?
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20.07.2021 17:04 Ответить
Цікаво, а у цю цифру входять конверти зебілоїдів з ВР?
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20.07.2021 17:05 Ответить
В "тени" украинцы получают зарплат на 500 млрд грн в год, - Любченко - Цензор.НЕТ 8499
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20.07.2021 17:10 Ответить
потому что есть возможность не платить. поэтому и не платят. или вы думаете, что в других странах все такие сознательные? заблуждаетесь
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20.07.2021 17:21 Ответить
В других странах точно также не платят, кроме самых дебилов. Немцы в том числе - ныкают свои доходы и любят черный нал!
И бздят купить новый мерс, бо придет налоговый инспектор и спросит "откуда".
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20.07.2021 17:32 Ответить
Не кури так много анаши! Нигде и никто не хочет платить. Но, "ныкать" у немца, возможностей, как у тебя перестать нюхать траву. Работают системные институты. А если в ОПу заносят, по словам Лероса по 60-80млн. зеленых бумаг ежемесячно, кто же зазря будет строить эти "Системные институты"?
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20.07.2021 18:13 Ответить
Я вижу что у тебя наркомания больная тема, и ты всех ровняешь по себе
У меня пол-класса соучеников в Германии и я тебе за деньги прочитаю курс как обводить вокруг пальца сверхмощный налоговый аппарат Германии Если твой наркоманский мозг в состоянии будет воспринять такую сложную информацию
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20.07.2021 19:16 Ответить
А ты еще ширнись и "уедешь в Германию", ходячий синдром Даннинга-Крюгера.
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20.07.2021 19:22 Ответить
не платит налоги в развитых странах невозможно. точка
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20.07.2021 18:24 Ответить
для дебилов да. почитай про Трампа хотя бы, он хоть и кремлевский клоун - но даже был президентом США. количество налогов, которые он уплатил за жизнь, стремится к нулю
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20.07.2021 19:18 Ответить
Держава, як інституція, суспільне утворення, організація ... може існувати без податків ??
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20.07.2021 19:45 Ответить
враньё.
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20.07.2021 19:46 Ответить
Про Трампа брехня. Може він майстер мінімізувати податки, але не так, щоб зовсім не платив.
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20.07.2021 19:52 Ответить
И это правильно...платить ..что бы зеленый скот для своих внуков украл не имеет смысла...пенсия...если доживешь...все одно будет минимальной...
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20.07.2021 17:06 Ответить
Поэтому давайте им залезем в карман и заберем их себе. Мы же по-другому не умеем бюджет наполнять...
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20.07.2021 17:06 Ответить
Зеля и правительство сделали всё, чтобы в следующем году в тени люди получали триллион гривен в год. При таких налогах надо уходить только в тень.
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20.07.2021 17:08 Ответить
нужно ввести налог на теневой доход! 500млрд это по 1000 грн в месяц на одного гражданина, обязать каждого платить в казну данную сумму. Исключение сделать тем, кто работает в зеко-правительстве, они точно честные и им платить не надо.
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20.07.2021 17:09 Ответить
Ну слуг народа точно можно освободить от такого налога.
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20.07.2021 17:13 Ответить
Мінуточку ... Що значить "на одного гражданина" ??
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20.07.2021 19:47 Ответить
Не всем нравится то что деньги которые которые могли бы использоваться для повышения социальных стандартов тратятся на шлюх и кокаин...
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20.07.2021 17:10 Ответить
А якщо прибиральниця погано прибирає, але отримує від бюджету ЗП за 8 годин робочого часу ??
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20.07.2021 19:49 Ответить
Я жалею, что я всю жизнь получал оффициальную зарплату и ничего в конверте. Моя пенсия не стоит того. А получается , что ворам таким образом помогал создавать империи.
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20.07.2021 17:12 Ответить
Аналогично...
При выходе на пенсию у меня была пенсия почти пять минималок...прошло 9 лет и моя пенсия менее двух...
Пройдет еще год-два и моя пенсия сравняется с пенсией того кто ни дня официально не работал и нифига не платил..
Это урок молодым...когда им поют о том что надо получать зарплату в белую что бы пенсия была больше это все сказки про белого бычка...
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20.07.2021 17:17 Ответить
Ужос, одни пердуны старые в коментах
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20.07.2021 17:34 Ответить
Тут такое дело...пердуном старым и ты когда то станешь...если доживешь конечно...😀
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20.07.2021 17:59 Ответить
По угрожай мне еще, ага Ты из тех идиотов, которые считают количество прожитых лет большим достижением?
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20.07.2021 19:14 Ответить
Я тебе угрожать?? Да с дуба рухнул?? Идиоты типа тебя мне мало интересны. Что до количества прожитых лет...то ты проживи для начала..
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20.07.2021 20:04 Ответить
какой ты в пень пенсионер))))) чушь несешь только
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20.07.2021 19:47 Ответить
Сучувствую тебе болезный...но помочь ничем не могу..я не доктор..
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20.07.2021 20:05 Ответить
На днях опубликовали зарплаты за последние годы величайшего реформатора квартала95 - гетьманцева. Чувак на позиции владельца многомиллионного бизнеса получал 6500 грн зарплаты. А теперь зеленые долбоящеры предлагают нам платить налоги. Сами сначала заплатили бы.
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20.07.2021 17:13 Ответить
Вовочка с кривога рога тоже типа мильйонер с недвижимостью и офшорами по всему миру - а налогов в Украине заплатил около нуля грн. со всех этих сумм за всю историю
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20.07.2021 17:35 Ответить
Тут повтор про Трампа.
Висновок - брешіть переконливіше.
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20.07.2021 19:51 Ответить
а сколько депутаты ВР получают в тени?...
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20.07.2021 17:17 Ответить
У "тіні" українці отримують зарплат на 500 млрд грн на рік, - Любченко - Цензор.НЕТ 3
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20.07.2021 17:20 Ответить
Око видит, да зуб неймёт. А так хотелось и тут в карман народу залезть, да?
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20.07.2021 17:17 Ответить
При Горбачёве типа-НДС был 5% и типа-НДФЛ 13%. Это всё!!! Я тогда даже не задумывалась что-то мутить и скрывать
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20.07.2021 17:19 Ответить
При Горбачеве была частная собственность на средства производства и свободная торговля?
Вы про кооперативы наверное? А потом расскажите как в один день сделали налоги для кооперативов что-то вроде 50% и кажется даже задним числом!
Люди тупо сжигали учредительные документы и прикидывались ветошью.
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20.07.2021 17:38 Ответить
Пусть этот Любченко расскажет, как ему удалось вывести из "тени" 300 тыс.у.е. и записать на 18-ти летнего (тогда еще) сына квартиру и тачку !!!
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20.07.2021 17:36 Ответить
Сухая статистика: в самой бедной стране Европы среднестатистический украинец тратит в два раза больше, чем зарабатывает.
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20.07.2021 17:49 Ответить
Особенности национальной экономики.
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20.07.2021 17:55 Ответить
Звідкиля дані ? На чому засноване таке твердження ?
Обстеження домогосподарств цього не показують.
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20.07.2021 19:55 Ответить
Откуда? На себя посмотри.
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21.07.2021 09:57 Ответить
Блазень ? Добре подумав, що написав ?
Я не витрачаю у два рази більше, ніж заробляю.
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21.07.2021 19:06 Ответить
в два раза больше, чем ОФИЦИАЛЬНЫЙ доход
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22.07.2021 09:10 Ответить
Сухая статистика: в самой бедной стране Европы среднестатистический украинец тратит в два раза больше, чем зарабатывает.

Ще раз - дані звідкиля про витрати у середньостатистичного громадянина України ?
Або пишіть, б.л., що усі витрати населення у нас у два рази більші, ніж усі доходи населення.
Але таких даних, нормально підтверджених, Ви не знайдете. Нема фіксації витрат.
Тільки у вибірковому обстеженні домогосподарств.
Ну може хтось-десь ще опитує 2000 респондентів.
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22.07.2021 11:00 Ответить
ССылку дать не могу - не помню. Но цифра совершенно реальная. Поинтересуйся у родственников и знакомых насчёт зарплат в конвертах, сдачи жилья в аренду и мелкой торовли. Ничто из вышеупомятого НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ доходом.
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22.07.2021 13:01 Ответить
Най буде. Але даних по витратах немає.
Середня нарахована ЗП по Києву 16,5 тис грн.
Які середні витрати на одну особу у Києві ? Вкл. пенсів, вчителів ...

"Но цифра совершенно реальная"
Блін ! Ну так зазначте, напишіть цю реальну цифру !
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22.07.2021 16:19 Ответить
Ты не понял? Речь идёт не об абсолютном значении, а об относительном. Т.е пенсионерка с пенсией 3000 грн имеет 6000 грн (квартиру сдаёт), сотрудница "Дольче косметик" при з,п 7000 грн тратит 14 000 и т.д.
Учителя твои несчастные лупят с родителей за доп. занятия и праздники, и учебники и ремонты (будут дети - узнаешь), нищие доктора - наверно и сам знаешь. Хватит прикидываться!
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22.07.2021 16:43 Ответить
Ты, млять, мне ещё расскажи про цыфири идиотов из ООН про 8 миллионов украинцев не доедают. Это практически каждый четвёртый. Вокруг посмотри!
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22.07.2021 16:50 Ответить
1. І чого пан так нервується ?
Я назвав офіційну нараховану середню ЗП по Києву - 16,5 тис грн.
Най пан назве приблизні середні витрати хоча б з якого небуть опитування.
2. Я нічого не здаю. Хабарів не беру. Живу на ЗП. Таких багато.
3. Пенсіонерка з прикладу має 9 000 грн.
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22.07.2021 18:38 Ответить
Ты знаешь, Макс, чем дальше - тем больше сомнений в осмысленности общения с тобой...
Ты ЧИТАТЬ умеешь?
Никто не спорит, что есть процентов 30% лишенцев, которые живут на одну зарплату. Это не коим образом не опровергает то, что СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ украинец тратит больше, чем зарабатывает. Приезжай в Киев и посмотри на машины на улице. При зарплате 16,5 тыс грн. ты когда машину купишь?
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22.07.2021 19:02 Ответить
Блін ... Я тут живу. І розумію, що автівки за 1,5 лями вчитель не купить.
Але мабуть так - кожен пише про своє.
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22.07.2021 20:37 Ответить
Соль в том, что это не 10 роллс-ройсов олигархов на пустых улицах....
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23.07.2021 10:16 Ответить
https://censor.net/ru/news/3278155/ministr_ekonomiki_otsenil_obem_tenevyh_zarplat_v_500_milliardov
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22.07.2021 09:51 Ответить
500 лярдів кругла цифра. Най би пояснив, як рахував.
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22.07.2021 10:54 Ответить
Шош вы им пенсии каждые пол-года повышаете? Потому и готовы получать в конверте .
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20.07.2021 17:58 Ответить
Надеюсь учли и ТОВ "Квартал 95"?
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20.07.2021 18:56 Ответить
А який сенс заробляти легально коли половину забере державна фіскальна машина?28% податка та ще 20% у вигляді ПДВ.Сільки би легально не заробляв хоч по міліону пенсії простий робітник більше як 3500 гр.не дістане.Так чому роботяга має платити на утримання чиновників, хай радіють що роботяги тратять гроші в Україні а не як чиновники вивозять в закордонні банки.
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20.07.2021 19:13 Ответить
Спочатку заберіть у казну держави $30 млрд., що розкрадаються чинушами щорічно і про які говорив Саакашвілі. А потім вже будете торгувати повітрям.
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20.07.2021 19:46 Ответить
Держава, як інституція, суспільне утворення, організація ... може існувати без податків ??
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20.07.2021 19:53 Ответить
Отсюда и коррупция и вопиющая слабость государства. Если бы всё вывести из тени, то ВВП Украины взлетел бы в 2-3 раза. Подняли бы зарплаты ключевым людям в управлении страной, чтобы они получали деньги от страны на которую работают, а не от России/олигархов/криминала.
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20.07.2021 21:20 Ответить
Корупція нє оттуда - це слабкість політичної ситеми держави звідтіль, від корупції. Адже та, корупція, про яку йде мова, є політичною і означає не що інше, як ушкодження (corruption) офіційної системи влади шляхом створення паралельної. Ну, або тіньової, якщо комусь так більше подобається. Тільки не плутайте з британським "тіньовим кабміном" - це зовсім різні речі...
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20.07.2021 23:17 Ответить
То українці там у себе такі зарплати самоотримують, чи хтось їм виплачує? При чому абсолютно незатіненими чисто випраними і випрасуваними банківськими документами, а не якимись "криптообіцяцянками"... На шо жалуємсо: на "тайну вкладов", чи на "священність вкраденого"?
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20.07.2021 23:09 Ответить
Конечно 500 млд .
Один к о б о л е в в месяц 30 000 000 млн . грн.
Фарисей .....У "тіні" українці отримують зарплат на 500 млрд грн на рік, - Любченко - Цензор.НЕТ 3079
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20.07.2021 23:27 Ответить
 
 