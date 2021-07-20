В "тени" украинцы получают зарплат на 500 млрд грн в год, - Любченко

Из-за теневой занятости Украина ежегодно теряет колоссальный ресурс, который могла бы использовать для повышения социальных стандартов.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, открывая Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Теневой фонд оплаты труда в Украине - почти полтриллиона гривень в год. За счет которых страна могла бы развивать стратегические проекты, повышать заработные платы и пенсии, социальные стандарты", - отметил Любченко.

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Он подчеркнул, что многие люди скрывают от государства наличие той или иной формы трудовых отношений и, соответственно, существование дохода. Как следствие - имеем неутешительную статистику: один работающий украинец удерживает двух неработающих.

"И такие диспропорции и системные противоречия на рынке труда особо ярко "осветил" коронакризис. Речь идет о дисбалансе спроса и предложении рабочей силы, несоответствии качества образования запросам работодателей, диспропорции в оплате труда. Украина, как и весь мир больше года живет в новых реалиях. Цифровизация и пандемия - основные факторы, сейчас формирующие новые правила на рынке труда", - констатировал чиновник.

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При этом влияние цифровизации он считает определяющим для будущего как рынка труда, так и национальной экономики в целом.