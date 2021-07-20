В "тени" украинцы получают зарплат на 500 млрд грн в год, - Любченко
Из-за теневой занятости Украина ежегодно теряет колоссальный ресурс, который могла бы использовать для повышения социальных стандартов.
Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, открывая Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Теневой фонд оплаты труда в Украине - почти полтриллиона гривень в год. За счет которых страна могла бы развивать стратегические проекты, повышать заработные платы и пенсии, социальные стандарты", - отметил Любченко.
Он подчеркнул, что многие люди скрывают от государства наличие той или иной формы трудовых отношений и, соответственно, существование дохода. Как следствие - имеем неутешительную статистику: один работающий украинец удерживает двух неработающих.
"И такие диспропорции и системные противоречия на рынке труда особо ярко "осветил" коронакризис. Речь идет о дисбалансе спроса и предложении рабочей силы, несоответствии качества образования запросам работодателей, диспропорции в оплате труда. Украина, как и весь мир больше года живет в новых реалиях. Цифровизация и пандемия - основные факторы, сейчас формирующие новые правила на рынке труда", - констатировал чиновник.
При этом влияние цифровизации он считает определяющим для будущего как рынка труда, так и национальной экономики в целом.
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И бздят купить новый мерс, бо придет налоговый инспектор и спросит "откуда".
У меня пол-класса соучеников в Германии и я тебе за деньги прочитаю курс как обводить вокруг пальца сверхмощный налоговый аппарат Германии Если твой наркоманский мозг в состоянии будет воспринять такую сложную информацию
При выходе на пенсию у меня была пенсия почти пять минималок...прошло 9 лет и моя пенсия менее двух...
Пройдет еще год-два и моя пенсия сравняется с пенсией того кто ни дня официально не работал и нифига не платил..
Это урок молодым...когда им поют о том что надо получать зарплату в белую что бы пенсия была больше это все сказки про белого бычка...
Висновок - брешіть переконливіше.
Вы про кооперативы наверное? А потом расскажите как в один день сделали налоги для кооперативов что-то вроде 50% и кажется даже задним числом!
Люди тупо сжигали учредительные документы и прикидывались ветошью.
Обстеження домогосподарств цього не показують.
Я не витрачаю у два рази більше, ніж заробляю.
Ще раз - дані звідкиля про витрати у середньостатистичного громадянина України ?
Або пишіть, б.л., що усі витрати населення у нас у два рази більші, ніж усі доходи населення.
Але таких даних, нормально підтверджених, Ви не знайдете. Нема фіксації витрат.
Тільки у вибірковому обстеженні домогосподарств.
Ну може хтось-десь ще опитує 2000 респондентів.
Середня нарахована ЗП по Києву 16,5 тис грн.
Які середні витрати на одну особу у Києві ? Вкл. пенсів, вчителів ...
"Но цифра совершенно реальная"
Блін ! Ну так зазначте, напишіть цю реальну цифру !
Учителя твои несчастные лупят с родителей за доп. занятия и праздники, и учебники и ремонты (будут дети - узнаешь), нищие доктора - наверно и сам знаешь. Хватит прикидываться!
Я назвав офіційну нараховану середню ЗП по Києву - 16,5 тис грн.
Най пан назве приблизні середні витрати хоча б з якого небуть опитування.
2. Я нічого не здаю. Хабарів не беру. Живу на ЗП. Таких багато.
3. Пенсіонерка з прикладу має 9 000 грн.
Ты ЧИТАТЬ умеешь?
Никто не спорит, что есть процентов 30% лишенцев, которые живут на одну зарплату. Это не коим образом не опровергает то, что СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ украинец тратит больше, чем зарабатывает. Приезжай в Киев и посмотри на машины на улице. При зарплате 16,5 тыс грн. ты когда машину купишь?
Але мабуть так - кожен пише про своє.
Один к о б о л е в в месяц 30 000 000 млн . грн.
Фарисей .....