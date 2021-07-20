РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11543 посетителя онлайн
Новости
3 840 28

На отношения Украины и Грузии это никак не повлияло, - пресс-секретарь президента Никифоров об ошибке в новости про Абхазию

На отношения Украины и Грузии это никак не повлияло, - пресс-секретарь президента Никифоров об ошибке в новости про Абхазию

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что новость на сайте главы государства, в которой фактически признали "независимость" оккупированного Россией грузинского региона Абхазия, никоим образом не повлияло на отношения между Украиной и Грузией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил "Детектор медиа".

"Президент в рамках визита был на административной границе с оккупированным регионом. И там на месте, и позже во время переговоров с президентом и премьером Грузии В. Зеленский называл вещи своими именами. Грузинская сторона прекрасно знает нашу позицию по оккупированной Абхазии, поэтому на отношения стран это никак не повлияло", - сказал он.

Никифоров отметил, что ошибку быстро заметили и исправили.

"Визит был однодневный и перенасыщен событиями. Новость написана "на коленях", в частности, и во время полета в душном, шатком вертолете. Отсюда и досадная ошибка. Давайте не будем такими категоричными и не будем преувеличивать проблему. Неточность на сайте - никак не тянет на признание Абхазии", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского написали о визите на "границу Абхазии" - один из главарей поблагодарил "за фактическое признание". ФОТО

19 июля пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского фактически признала "независимость" оккупированного Россией грузинского региона Абхазия. На сайте главы государства написали, что Зеленский посетил "границу" (на русском странице сайта - "границу", английской - border) Абхазии. Вечером ошибку исправили, вместо границы написали о границе с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией. Один из руководителей оккупационной администрации Абхазии Кан Тания уже успел поблагодарить Зеленскому за фактическое признание самопровозглашенной республики.

Абхазия - регион Грузии, де-факто оккупирован РФ с начала 1990-х годов. Украина официально не признает Абхазию независимым государством.

Абхазия (375) граница (5304) Грузия (4504) ошибки (88) Сергей Никифоров (156)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Та нічого дивного! Весь світ уже знає, що у нас у президентському кріслі - придурок, який оточив себе ідіотами, тому може ляпнуть язиком що-завгодно!
показать весь комментарий
20.07.2021 17:21 Ответить
+13
На отношения Украины и Грузии это никак не повлияло, - пресс-секретарь президента Никифоров об ошибке в новости про Абхазию - Цензор.НЕТ 2035
показать весь комментарий
20.07.2021 17:31 Ответить
+7
Какаяразница!
показать весь комментарий
20.07.2021 17:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какаяразница!
показать весь комментарий
20.07.2021 17:18 Ответить
Он ни истории ни географии не учил. Ему простительно.
показать весь комментарий
20.07.2021 17:19 Ответить
Нет не простительно. Пусть прикажет свою челядь выпороть. Прилюдно
показать весь комментарий
20.07.2021 17:23 Ответить
Та нічого дивного! Весь світ уже знає, що у нас у президентському кріслі - придурок, який оточив себе ідіотами, тому може ляпнуть язиком що-завгодно!
показать весь комментарий
20.07.2021 17:21 Ответить
"в шатком самольотi" - на кукурзнiку Мадагаскара лeтiли i пiлотами були пiнгвiни?
показать весь комментарий
20.07.2021 17:25 Ответить
Пуская теперь извиняются перед грузинами за "душный и шаткий вертолет".

Кстати, как вертолет может быть шатким - загадка...
показать весь комментарий
20.07.2021 17:25 Ответить
Что с дурочка взять????
P.s.,Как показало время,анализы тоже не возьмёшь.
показать весь комментарий
20.07.2021 17:31 Ответить
На отношения Украины и Грузии это никак не повлияло, - пресс-секретарь президента Никифоров об ошибке в новости про Абхазию - Цензор.НЕТ 2035
показать весь комментарий
20.07.2021 17:31 Ответить
Это не про них (ответственных за наполнение сайта Прзд Украины) человек - лошадь сказал - Дебилы, плять!
показать весь комментарий
20.07.2021 17:33 Ответить
Короче, дело было не в Мендель !
За рулём недоумок с дипломом юрыста.....
показать весь комментарий
20.07.2021 17:34 Ответить
Хто-небудь, зробіть що-небудь! (с) Гордон Шамвей (Альф).
Купіть Бубочці та дєрьмаку з подоляком по кілограму гов'яжих мізків в найближчому м'ясному магазині. В будь-якому разі - це краще за ту субстанцію, що в їхніх черепних коробках.
показать весь комментарий
20.07.2021 17:41 Ответить
А та субстанція, що й голові цих ідіотів, називаетьсь гівно. ЗЕлене.
показать весь комментарий
20.07.2021 18:05 Ответить
Власне, про те й мова...
показать весь комментарий
20.07.2021 18:11 Ответить
Да всей зеленой своре пора зшить рты суровой нитью!!!!!!! Какие же они бездарны!!!!!
показать весь комментарий
20.07.2021 17:42 Ответить
А самому первому из зебанутых надо зашить рот говнокомандующему, потому что после ширки, когда ему вставит, он такое несет, что ни в какие ворота не лезет. Миллиард деревьев, привисдентский ВУЗ...
показать весь комментарий
20.07.2021 18:03 Ответить
В мене склалося стійке враження, що воно виконують постанову Петра І:
Боярам в думах говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была.
показать весь комментарий
20.07.2021 18:14 Ответить
Нє клєвіщітє на маладьож, ані падрастуть і ФСЬО іспрафят...
показать весь комментарий
20.07.2021 18:34 Ответить
Ой, корабєльная дєвочка сасала стоя на калєнях і аднаврємєнно набірала тєкст.
Поетому на автоматє напісала что думала.
Просіт прощєнія за ето і обєщаєт в слєдующій раз врать ровно по мєтодічкє.
показать весь комментарий
20.07.2021 17:55 Ответить
Понабирали по об'яві прямо з курсів по ліквідації дебілізму в Трускавці. Ось і маємо, що маємо.
показать весь комментарий
20.07.2021 17:55 Ответить
Разные бывают ошибки. Вот например, мама Римма после порева забыла подмыться и родила на свет конченного идиота бубочку, которого дебилы выбрали приписдентом.
показать весь комментарий
20.07.2021 17:59 Ответить
Понабирали по об'яві прямо з курсів по ліквідації дебілізму в Трускавці. Ось і маємо, що маємо.
показать весь комментарий
20.07.2021 18:02 Ответить
Та й ефективність тих курсів... дещо сумнівна.
показать весь комментарий
20.07.2021 18:16 Ответить
Навпаки ефективність курсів у вихованні зе-доабнів - надзвичайно висока,І, знову ж таки, міжнародному стандарту якості ISO 9002 відповідає.
показать весь комментарий
20.07.2021 21:09 Ответить
Чи є хоть ЩОСЬ, де ВОНО не обсереться???!!!
показать весь комментарий
20.07.2021 18:05 Ответить
Чомусь подумав про санвузол...
показать весь комментарий
20.07.2021 18:17 Ответить
Просто в Грузии понимают кто это говорил. А **** с него взять?
показать весь комментарий
20.07.2021 20:17 Ответить
А осадочок то залишився. Та вже і не вперше різного роду "ошибки", а щось схоже на тенденцію.
показать весь комментарий
21.07.2021 09:21 Ответить
ЗЕ-команда по вуха ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ , ЙОМУ "какая разніца ".
показать весь комментарий
20.07.2021 21:03 Ответить
 
 