На отношения Украины и Грузии это никак не повлияло, - пресс-секретарь президента Никифоров об ошибке в новости про Абхазию

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что новость на сайте главы государства, в которой фактически признали "независимость" оккупированного Россией грузинского региона Абхазия, никоим образом не повлияло на отношения между Украиной и Грузией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил "Детектор медиа".

"Президент в рамках визита был на административной границе с оккупированным регионом. И там на месте, и позже во время переговоров с президентом и премьером Грузии В. Зеленский называл вещи своими именами. Грузинская сторона прекрасно знает нашу позицию по оккупированной Абхазии, поэтому на отношения стран это никак не повлияло", - сказал он.

Никифоров отметил, что ошибку быстро заметили и исправили.

"Визит был однодневный и перенасыщен событиями. Новость написана "на коленях", в частности, и во время полета в душном, шатком вертолете. Отсюда и досадная ошибка. Давайте не будем такими категоричными и не будем преувеличивать проблему. Неточность на сайте - никак не тянет на признание Абхазии", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского написали о визите на "границу Абхазии" - один из главарей поблагодарил "за фактическое признание". ФОТО

19 июля пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского фактически признала "независимость" оккупированного Россией грузинского региона Абхазия. На сайте главы государства написали, что Зеленский посетил "границу" (на русском странице сайта - "границу", английской - border) Абхазии. Вечером ошибку исправили, вместо границы написали о границе с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией. Один из руководителей оккупационной администрации Абхазии Кан Тания уже успел поблагодарить Зеленскому за фактическое признание самопровозглашенной республики.

Абхазия - регион Грузии, де-факто оккупирован РФ с начала 1990-х годов. Украина официально не признает Абхазию независимым государством.