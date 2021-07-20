Украина вряд ли присоединится к ЕС и НАТО в обозримом будущем, - Козак
Право Украины на вступление в НАТО или Европейский союз является исключительно ее суверенным правом. Но в Кремле сомневаются, что это произойдет в обозримом будущем.
Об этом замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил в интервью изданию Politique Internationale, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины мяч на стороне ЕС и НАТО.
"По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем. В какие альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", - уверяет Козак.
Он добавил, что единственное, что Россия может сделать в этих условиях - это разъяснить последствия для политических и экономических отношений.
"С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", - подчеркнул он.
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Ясен пень! Зеленский дает гарантию!
но нет!.. они все там в Кремле ошиблись.. и в этот раз так же ошибаются..
А когда закон про колаборантов примут наконец ?
На вулиці Левицького у Львові питають у діда:
- Як краще попасти в російське консульство? Дід трохи поміркував, відповідає:
- Мабуть що з гранатомета.
Козак озабочен натовскими перспективами Украины ...
У себя под носом пусть сначала вытрет.
-Куме, я чув ваш син у москві працює.
- Так, так ! Працює в крематорії - палить москалів, а йому за це ще й гроші дають.
Апріорі зрозуміло що вони ніколи нічого розумного не скажуть.
Пукин думал и Порошенко купить своими долярами, но он сам богатый и ему этих денег не надо было, поэтому хорошо,что тогда проголосовали за Порошенко - он не сдал Украину за деньги, как Козак!!!
Тим не менш, існує один поважний клюб, куди Україна може (і повинна б) вступити, самостійно та незалежно повернувши собі "добудапештський статус".
Правильно ватоцефальное, учи! Киевская Русь была, а на мацкве жабы квакали)
И да, пусть я буду шоколад есть, а ты продлолжай жрать говно!
Путин *****!
Украина обязательно будет в НАТО!
Ну недоимперия моджт спать спокойно, пока писюнист оманский со своими предателями находятся в администрации президента Украины, ну это ненадолго!
Украина будет осознанно и в НАТО и в ЕС .