Украина вряд ли присоединится к ЕС и НАТО в обозримом будущем, - Козак

Право Украины на вступление в НАТО или Европейский союз является исключительно ее суверенным правом. Но в Кремле сомневаются, что это произойдет в обозримом будущем.

Об этом замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил в интервью изданию Politique Internationale, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины мяч на стороне ЕС и НАТО.

"По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем. В какие альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", - уверяет Козак.

Он добавил, что единственное, что Россия может сделать в этих условиях - это разъяснить последствия для политических и экономических отношений.

"С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", - подчеркнул он.

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