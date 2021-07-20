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Украина вряд ли присоединится к ЕС и НАТО в обозримом будущем, - Козак

Украина вряд ли присоединится к ЕС и НАТО в обозримом будущем, - Козак

Право Украины на вступление в НАТО или Европейский союз является исключительно ее суверенным правом. Но в Кремле сомневаются, что это произойдет в обозримом будущем.

Об этом замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил в интервью изданию Politique Internationale, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины мяч на стороне ЕС и НАТО.

"По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем. В какие альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", - уверяет Козак.

Он добавил, что единственное, что Россия может сделать в этих условиях - это разъяснить последствия для политических и экономических отношений.

"С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", - подчеркнул он.

Читайте также: Козак решил, что ЕС "создает условия для замораживания конфликта" на Донбассе

Автор: 

евроинтеграция (2124) членство в НАТО (1533) членство в ЕС (1057) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+34
Козаку здається, що Україна навряд чи приєднається до ЄС і НАТО в найближчому майбутньому - Цензор.НЕТ 5943
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20.07.2021 17:34 Ответить
+29
Козаку кажется, что Украина вряд ли присоединится к ЕС и НАТО в обозримом будущем

=============
Ясен пень! Зеленский дает гарантию!
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20.07.2021 17:30 Ответить
+29
Україна навряд чи приєднається до ЄС і НАТО в найближчому майбутньому, - Козак - Цензор.НЕТ 3707
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20.07.2021 17:47 Ответить
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Козаку кажется, что Украина вряд ли присоединится к ЕС и НАТО в обозримом будущем

=============
Ясен пень! Зеленский дает гарантию!
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20.07.2021 17:30 Ответить
В обозримом будущем зеленского уже не будет
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20.07.2021 17:59 Ответить
та скоріше - д'єрмаку таке завдання поставлено...
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20.07.2021 18:04 Ответить
Зеленскому.
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20.07.2021 18:08 Ответить
будемо безпредметно сперечатися... А я таких спорів уникаю. Кожен залишиться при своїх.
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20.07.2021 18:53 Ответить
А ты посмотри что сделал зеленский за 2 года. Именно зеленский. Он говорил одно, а абсолютно все делал на пользу и на благо РФ.
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20.07.2021 19:27 Ответить
зюзя клоун, кукла.... а именно гарантию дают "директора" Украины тоисть олигархат.......
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20.07.2021 18:30 Ответить
В нього істерика і марення.
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20.07.2021 18:47 Ответить
Кажется? Ну,пускай крестится.
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20.07.2021 17:31 Ответить
Как всегда отводит взгляд, брехло.
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20.07.2021 17:34 Ответить
А козаЧку не кажется, что совать свое свиное рыло в дурую страну не хорошо, а тем более нападать на нее и кукарекать про "пращимления рускага сброда"
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20.07.2021 17:31 Ответить
А козачок то родом с Черкасской области , это он так о родине беспокоится. Сколько только изменивших свою малую родину ставят палки в колеса Украине.
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20.07.2021 18:36 Ответить
козак родился 7 ноября 1958 года в селе Бандурово Кировоградской области Украинской ССР в семье члена правления местного колхоза.
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20.07.2021 19:49 Ответить
Патриотом он оказался никудышним! Засланный казачок!
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20.07.2021 20:00 Ответить
на "засланного казачка" он не тянет - скорее манкурт обыкновенный.
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21.07.2021 09:26 Ответить
по "их" оценкам, Украина должна была рассыпаться, развалиться, замерзнуть в 2014 году..
но нет!.. они все там в Кремле ошиблись.. и в этот раз так же ошибаются..
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20.07.2021 17:32 Ответить
Козак от Ермака знает что-то такое, чего они нам боятся сказать.
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20.07.2021 17:33 Ответить
Козаку здається, що Україна навряд чи приєднається до ЄС і НАТО в найближчому майбутньому - Цензор.НЕТ 5943
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20.07.2021 17:34 Ответить
Поддерживаю Зе в посадке мильярда деревьев , БО МОСКАЛЕЙ ВЕШАТЬ И ВЕШАТЬ придётся 😀😜😜
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20.07.2021 17:34 Ответить
он родом с Бандурово,гайворонского района. кировоградской обл. интересно, что ему снится по ночам..
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20.07.2021 17:36 Ответить
Колаборант значит 😀
А когда закон про колаборантов примут наконец ?
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20.07.2021 17:39 Ответить
Он уже лет 5 лежит под сукном
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20.07.2021 17:55 Ответить
Бандерівці в рейтузах зі шмайсерами наперевіс - фантазія у малороських покручів як у бухого Ківи.)))
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20.07.2021 17:41 Ответить
терміново присвоїти сабжу почесне звання "Заслужений кассандр фашистської *********" з врученням почесного знаку!
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20.07.2021 17:37 Ответить
Не сци, Кізяк, буде і у вас Львівське пиво біля Площі С.Бандери що у центрі Мокши по 18 грн за пляшку!))
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20.07.2021 17:38 Ответить
А я десь вичитав,що по 18 грн то для козломордих,а українцям-по 7грн
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20.07.2021 17:58 Ответить
Що це за Ч. М. О?
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20.07.2021 17:38 Ответить
😀😀😀

На вулиці Левицького у Львові питають у діда:
- Як краще попасти в російське консульство? Дід трохи поміркував, відповідає:
- Мабуть що з гранатомета.
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20.07.2021 17:38 Ответить
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20.07.2021 18:01 Ответить
Денег для этого кацапня не жалеет, засылают все кому надо и кому не надо, это смешно ))))
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20.07.2021 17:41 Ответить
Не тебе ГАВНИДЛО прогнозами заниматься. Воровайкины береги..!!!!!
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20.07.2021 17:41 Ответить
таки да, ***** не вечен: в обозримом будущем я его не вижу
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20.07.2021 20:02 Ответить
Это знает даже младенец.В таком состоянии Украина в ЕС не нужна, а в НАТО и подавно. В НАТО Украина нужна с Крымом. А без Крыма ей грошь цена в базарный день для НАТО.
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20.07.2021 17:42 Ответить
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20.07.2021 17:52 Ответить
Зачем НАТО Крым? у них Босфор есть. Вот вступит Украина в НАТО и из Крыма обоссываясь кацапы и убегут.
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20.07.2021 17:58 Ответить
поцілуй нас у сраку, олігофрен, ми самі вирішимо до кого і коли нам приєднуватись)
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20.07.2021 17:45 Ответить
Українська влада його вже послала офіційно чи ще ні?
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20.07.2021 17:45 Ответить
У нас,тимчасово,нікому це зробити
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20.07.2021 18:01 Ответить
Мнение ************ интересует только ************ .
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20.07.2021 17:46 Ответить
В то время, как Россию покидает порядка 100 тысяч семей каждый год (люди с деньгами),
Козак озабочен натовскими перспективами Украины ...
У себя под носом пусть сначала вытрет.
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20.07.2021 17:46 Ответить
Україна навряд чи приєднається до ЄС і НАТО в найближчому майбутньому, - Козак - Цензор.НЕТ 3707
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20.07.2021 17:47 Ответить
😀😀😀

-Куме, я чув ваш син у москві працює.
- Так, так ! Працює в крематорії - палить москалів, а йому за це ще й гроші дають.
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20.07.2021 18:49 Ответить
Ну нащо цитувати кремлівських бовдурів.
Апріорі зрозуміло що вони ніколи нічого розумного не скажуть.
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20.07.2021 17:50 Ответить
дима манкурт пояснив, що справа росії розяснювати. Членам кооператива Озеро давно розяснювати не потрібно. Димині розяснення для України мають початок у 2014 році і тривають досі. Однак світ змінюється. Друг Додон уже в рейху, скоро приїде друг Єрмак і буду малювати класики (кластери) на кремлівській площі білою крейдою і скакати -київ взятий,львів взятий, одеса - гнаша мама. А ще один щирий друг гнусавий поц буде заробляти в Макао грою на роялі в два ...... і будувати свій комунізм.
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20.07.2021 17:52 Ответить
Козак вовсе не казак ,а ордынец ! Путать карты ,блефовать ,шантажировать и пужать фашистских спикеров -хлебом не корми....Разберемся!
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20.07.2021 17:53 Ответить
Даа, натворил делов этот Козак , накосячил этих каналов, где поливали украинцев и Украину с утра до вечера, остался только ИХ ("Наш") во главе с Мурлом Мураевым. сколько денег ушло на эти ТВ ! - и ничего не вышло, зато Козак стал зам Главы администрации самого Пукина! и Мертвячуку и ОПОЗЖовцам.
Пукин думал и Порошенко купить своими долярами, но он сам богатый и ему этих денег не надо было, поэтому хорошо,что тогда проголосовали за Порошенко - он не сдал Украину за деньги, как Козак!!!
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20.07.2021 18:23 Ответить
Делайте выводы. Чтобы вступить в НАТО и ЕС нужно меньше слушать что говорит Рашка. Она точно нам добра не желает.
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20.07.2021 17:55 Ответить
Шоб у тебе в роті пірьячко поросло, манкурте.
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20.07.2021 18:04 Ответить
а от это уже не твое псячье дело...
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20.07.2021 18:09 Ответить
Гітлєр теж колись пояснював свою позицію.Нагадати чим все закінчилось?Росія фашистскька краіна.
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20.07.2021 18:11 Ответить
Nu paka u vas ZE , ili tamu padobni , net . Tut nada smatretj , kak bi stranu ne poterjatj !
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20.07.2021 18:36 Ответить
Коррупция И Корупционеры главные союзники России
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20.07.2021 18:38 Ответить
Тоді дорога нам в сторону Китаю............ Не в Росію ж іти.....
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20.07.2021 18:43 Ответить
Зря змея радуется,у украинцев выработался антидот от мокшанцев.
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20.07.2021 19:17 Ответить
Головне не те , приєднаєтся Україна до ЄС чи ні , головне щоб Україна прагнула жити по правилах ЄС. Щоб у вас , кацапня , це викликало лютий зубний біль . .
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20.07.2021 19:21 Ответить
Кізяк !Я б тобі курва відповів так-: Ти **** за Украіну не переживай , буде она і в НАТО і в ЕС в обозрімом будущем а вот Расея вряд ли виберется в обозримом будущем из того гавна в котором она живет
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20.07.2021 19:48 Ответить
Це рашку не повинно турбувати.
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20.07.2021 20:13 Ответить
це той козак що з кози ностри, ностро-козак, задовбав своїм ностро-прогнозом
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20.07.2021 20:22 Ответить
Про безвиз тоже не верилось, а оно вон как вышло!
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20.07.2021 20:25 Ответить
еврей козак врядли в скором будущем станет русским
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20.07.2021 21:17 Ответить
Интересно что жыдята по приезду в мааскву исторически маскировались под укрАинскими фамилиями
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20.07.2021 22:00 Ответить
Насправді все сказано правильно (прикро тільки, що не українським керівництвом, а ворогом): членство в ЄС та в NATO залежить від учасників самих організацій, а не від тих, хто наполегливо, чи й не дуже, намагається туди записатися...
Тим не менш, існує один поважний клюб, куди Україна може (і повинна б) вступити, самостійно та незалежно повернувши собі "добудапештський статус".
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20.07.2021 22:50 Ответить
Ну не с писюнистом оманским, возвращать *добутапештский меморандум*
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21.07.2021 15:03 Ответить
Так з мальдивсікім реформастом також не повернули, не кажучи вже про всіх його гідних папєрєдніків. Зрештою, на офіційному рівні про такі речі повідомляють постфактум, а не в анонсах...
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22.07.2021 12:13 Ответить
Штаны поменяй, а то тебе Порошенко туда насрал.
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28.07.2021 23:11 Ответить
А тобі, ватан, шикаладу повні штани навалили?
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29.07.2021 01:26 Ответить
Это шо троллей кацапских, учат украинскому?
Правильно ватоцефальное, учи! Киевская Русь была, а на мацкве жабы квакали)
И да, пусть я буду шоколад есть, а ты продлолжай жрать говно!
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29.07.2021 15:12 Ответить
Бачу, справжні ватапетріоти на малорасєйском нарєчіі не розмовляють - вони й так в шикаладє з ніг до голови...
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29.07.2021 15:32 Ответить
якщо кізяк думає, що Україна "приєднається" до кацапії, то і тут він - мимо....
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21.07.2021 00:16 Ответить
зря этот ссученный кацап так думает... не помогут этому уроду ни зеленьськый, ни ермак... ни даже пидорок люся дрычтович... будет Украина и в НАТО, и в ЕС
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21.07.2021 03:11 Ответить
В твоих влажных мечтах, кремлеботина)
Путин *****!
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21.07.2021 15:01 Ответить
Собаки лают, караван идет!
Украина обязательно будет в НАТО!
Ну недоимперия моджт спать спокойно, пока писюнист оманский со своими предателями находятся в администрации президента Украины, ну это ненадолго!
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21.07.2021 15:00 Ответить
Мы осознанно хотим ,чтобы вы свалили и из Донбасса ,и из Крыма и тогда
Украина будет осознанно и в НАТО и в ЕС .
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21.07.2021 15:18 Ответить
 
 