В 2022 году в рамках "Большой стройки" реконструируют все 18 спортивных интернатов, - координатор программы Голик
В рамках программы "Большая стройка" уже в следующем году будет реконструировано 18 спортивных интернатов и 100 детско-юношеских спортивных школ.
Об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" рассказал координатор национальной программы "Большое строительство" Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"К сожалению, в этот раз на Олимпиаду поехало наименьшее количество спортсменов за все время независимости Украины. И мы уверены, что это произошло из-за того, что у нас нет соответствующей европейской инфраструктуры, где можно готовить этих спортсменов", - отметил он.
Чтобы решить эту проблему, уже в следующем году будут реконструированы все спортивные интернаты, находящиеся на территории Украины. Речь идет о 18 учебных заведениях.
Также, по словам Голика, реконструируют первую сотню детско-юношеских спортивных школ, где дети будут получать базовое спортивное обучение.
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Мир в глазах бубочки!
Ну і для тролінгу: на базі якого з інтернатів ЗЕ! розпилить 3 лярди при побудові свого університету майбутнього?
ну где фанфары по 100 школам, 100 детсадам, 100 стадионам и 100 аэропортам ???
молчу про мульярд деревьев )))) да конца этого года должны были б 0,5 мульярда вкопать... но пока что мой кот в день больше ямок роет чем они )))))