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В 2022 году в рамках "Большой стройки" реконструируют все 18 спортивных интернатов, - координатор программы Голик

В 2022 году в рамках

В рамках программы "Большая стройка" уже в следующем году будет реконструировано 18 спортивных интернатов и 100 детско-юношеских спортивных школ.

Об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" рассказал координатор национальной программы "Большое строительство" Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, в этот раз на Олимпиаду поехало наименьшее количество спортсменов за все время независимости Украины. И мы уверены, что это произошло из-за того, что у нас нет соответствующей европейской инфраструктуры, где можно готовить этих спортсменов", - отметил он.

Чтобы решить эту проблему, уже в следующем году будут реконструированы все спортивные интернаты, находящиеся на территории Украины. Речь идет о 18 учебных заведениях.

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Также, по словам Голика, реконструируют первую сотню детско-юношеских спортивных школ, где дети будут получать базовое спортивное обучение.

Автор: 

спорт (2440) интернат (85) Голик Юрий (126) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+1
Зачем постить про Голика, который по факту является смотрящим за откатами !?
Проведите журналистское расследование и Голик засверкает в другом цвете !!!
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20.07.2021 17:43 Ответить
+1
еще??? еще 18? а сколько до "еще" ??? ))) и 100 детско-юношеских спортивных школ....
ну где фанфары по 100 школам, 100 детсадам, 100 стадионам и 100 аэропортам ???
молчу про мульярд деревьев )))) да конца этого года должны были б 0,5 мульярда вкопать... но пока что мой кот в день больше ямок роет чем они )))))
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20.07.2021 17:58 Ответить
+1
Коли Голік будував при Порошенко, то ним були задоволені, а коли будує при Зеленському, то вже не дуже. Ви ж вирішіть критики, Голик приносить користь державі чи ні?
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20.07.2021 22:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
яко бази для розплоду тітушні...
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20.07.2021 17:39 Ответить
Для того щоб вирощувати олімпійських чемпіонів потрібни спортивні бази олімпійського рівня. Старі радянські спортивні бази вже повністю розвалені, траси для біатлону вже знищені і забудовані, трампліни для стрибків знищені, для нових олімпійських видів спорту взагалі нічого немає! Спортивними інтернатами проблему не вирішити, бо куди потім йти тренуватись молодим спортсменам? Хто профінансує підготовку молодого спортсмена в закордонних спортивних базах, а в деяких видах спорту потрібно їхати тренуватись саме за кордон бо в нас наприклад немає снігу і льодових арен!
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20.07.2021 17:53 Ответить
Зачем постить про Голика, который по факту является смотрящим за откатами !?
Проведите журналистское расследование и Голик засверкает в другом цвете !!!
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20.07.2021 17:43 Ответить
В 2022 году в рамках "Большой стройки" реконструируют все 18 спортивных интернатов, - координатор программы Голик - Цензор.НЕТ 4717
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20.07.2021 17:48 Ответить
Война закончилась!
Мир в глазах бубочки!
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20.07.2021 17:48 Ответить
Ідея гарна, але чомусь мені здається, що буде так, як і з дорогами: побудують меньше а сплатять більше...
Ну і для тролінгу: на базі якого з інтернатів ЗЕ! розпилить 3 лярди при побудові свого університету майбутнього?
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20.07.2021 17:52 Ответить
еще??? еще 18? а сколько до "еще" ??? ))) и 100 детско-юношеских спортивных школ....
ну где фанфары по 100 школам, 100 детсадам, 100 стадионам и 100 аэропортам ???
молчу про мульярд деревьев )))) да конца этого года должны были б 0,5 мульярда вкопать... но пока что мой кот в день больше ямок роет чем они )))))
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20.07.2021 17:58 Ответить
а координатар это типа смотрящий? на сколько я знаю, есть проект, бютжет и подрядчик. может быть временная комиссия по проверке качества и сроков. в законе про координаторов ничего не сказано. это все равно что ермак, тоже президент но не официальный
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20.07.2021 17:59 Ответить
Чергова брехня
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20.07.2021 18:42 Ответить
Как законно украсить много денег из бюджета? Нужно просто дохера строить за гос и кредитные деньги, ведь откат от подрядчика от 30% кэшем.
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20.07.2021 19:19 Ответить
Коли Голік будував при Порошенко, то ним були задоволені, а коли будує при Зеленському, то вже не дуже. Ви ж вирішіть критики, Голик приносить користь державі чи ні?
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20.07.2021 22:14 Ответить
Почитай посты Голика, этот черт переобулся на ходу, и как он поносит Порошенка и тд тп.
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17.10.2021 23:12 Ответить
 
 