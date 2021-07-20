Войска РФ с начала суток 7 раз нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток 6 раз открывали огонь, зафиксирован пролет вражеского беспилотника. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.
Возле Марьинки российские оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза открывали огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
На границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских воинов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск защитники Украины открывали огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 262 взрывоопасных предмета.
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А бубочка с Ермаком знают, что ту сторону в штабе ООС сегодня назвали "ВОЙСКАМИ РФ"? Полетят чьи-то погоны.