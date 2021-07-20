Войска РФ с начала суток 7 раз нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 6 раз открывали огонь, зафиксирован пролет вражеского беспилотника. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Возле Марьинки российские оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза открывали огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских воинов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск защитники Украины открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 262 взрывоопасных предмета.

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