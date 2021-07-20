Только мораторий на экспорт может остановить вывоз лома из Украины, – Магера

В Украине необходимо ввести законодательный запрет на экспорт лома. Стратегически важное металлургическое сырье должно работать на украинскую экономику, а не экономику других стран.

Об этом заявил народный депутат Сергей Магера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минпром.

Магера отметил, что главным трендом развития украинской экономики становится экологическая модернизация промышленности. Скромные финансовые возможности как самих предприятий, так и государства не позволяют рассчитывать в недалеком будущем на высокотехнологичные решения. Однако в распоряжении украинских металлургов остается такой эффективный способ снижения вредных выбросов, как использование лома в качестве металлургического сырья.

"Страны с развитой металлургией поняли это раньше Украины, начав активно вводить запрет на экспорт лома. Таким образом, уже поступили Россия и Казахстан. Соответствующие планы озвучил ЕС. Параллельно лидеры мировой металлургии начали наращивать импорт лома. Это, а также ускорение темпов реализации европейской экологической политики Green Deal, провоцирует рост цен на это стратегически важное сырье", - отмечает Магера.

Нардеп обратил внимание на то, что с начала 2021 года из Украины было вывезено 230 тыс. т. лома. Экспортная пошлина в размере 58 евро за тонну, продленная парламентом в апреле, не улучшила ситуацию с дефицитом сырья для металлургии. Напротив, объемы экспорта лома выросли. Постоянно растущая цена делает выгодным экспорт даже с уплатой пошлины. В то время как металлозаготовители получают дополнительную прибыль, для металлургов складывается критическая ситуация.

"Нехватка лома может привести к снижению объемов производства и экспорта металлопродукции. Как следствие, уменьшится объем валютных и налоговых поступлений, замедлятся темпы экономического роста, вырастет безработица. Все вместе это приведет к росту дефицита государственного бюджета и государственного долга. Безработица спровоцирует рост бедности, а значит потребуется больше денег на выполнение социальных программ", - предостерегает нардеп.

"Не подумайте, что моя цель – сгустить краски. Изложенное в предыдущем абзаце является моим видением самого негативного сценария развития ситуации. Мы не можем его допустить, потому что в проигрыше останется и бизнес, и государство", - резюмировал Магера.