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Только мораторий на экспорт может остановить вывоз лома из Украины, – Магера

Только мораторий на экспорт может остановить вывоз лома из Украины, – Магера

В Украине необходимо ввести законодательный запрет на экспорт лома. Стратегически важное металлургическое сырье должно работать на украинскую экономику, а не экономику других стран.

Об этом заявил народный депутат Сергей Магера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минпром.

Магера отметил, что главным трендом развития украинской экономики становится экологическая модернизация промышленности. Скромные финансовые возможности как самих предприятий, так и государства не позволяют рассчитывать в недалеком будущем на высокотехнологичные решения. Однако в распоряжении украинских металлургов остается такой эффективный способ снижения вредных выбросов, как использование лома в качестве металлургического сырья.

"Страны с развитой металлургией поняли это раньше Украины, начав активно вводить запрет на экспорт лома. Таким образом, уже поступили Россия и Казахстан. Соответствующие планы озвучил ЕС. Параллельно лидеры мировой металлургии начали наращивать импорт лома. Это, а также ускорение темпов реализации европейской экологической политики Green Deal, провоцирует рост цен на это стратегически важное сырье", - отмечает Магера.

Нардеп обратил внимание на то, что с начала 2021 года из Украины было вывезено 230 тыс. т. лома. Экспортная пошлина в размере 58 евро за тонну, продленная парламентом в апреле, не улучшила ситуацию с дефицитом сырья для металлургии. Напротив, объемы экспорта лома выросли. Постоянно растущая цена делает выгодным экспорт даже с уплатой пошлины. В то время как металлозаготовители получают дополнительную прибыль, для металлургов складывается критическая ситуация.

"Нехватка лома может привести к снижению объемов производства и экспорта металлопродукции. Как следствие, уменьшится объем валютных и налоговых поступлений, замедлятся темпы экономического роста, вырастет безработица. Все вместе это приведет к росту дефицита государственного бюджета и государственного долга. Безработица спровоцирует рост бедности, а значит потребуется больше денег на выполнение социальных программ", - предостерегает нардеп.

"Не подумайте, что моя цель – сгустить краски. Изложенное в предыдущем абзаце является моим видением самого негативного сценария развития ситуации. Мы не можем его допустить, потому что в проигрыше останется и бизнес, и государство", - резюмировал Магера.

Автор: 

металлургия (449) металлолом (191) Магера Сергей (13)


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Топ комментарии
+8
Ну и людишкам запретить выезжать, - хай рботают тут за миску супу.
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20.07.2021 18:14 Ответить
+7
"Дякаю! Или как там нужно..."

Только мораторий на экспорт может остановить вывоз лома из Украины, – Магера - Цензор.НЕТ 4465
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20.07.2021 18:13 Ответить
+7
денег хватает. но он хочет скупать его за копейки. причем металл второй плавки дороже
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20.07.2021 18:22 Ответить
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"Дякаю! Или как там нужно..."

Только мораторий на экспорт может остановить вывоз лома из Украины, – Магера - Цензор.НЕТ 4465
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20.07.2021 18:13 Ответить
"Пидтрымаю, за выграшный лотэрэйный квыток"

Только мораторий на экспорт может остановить вывоз лома из Украины, – Магера - Цензор.НЕТ 6888
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20.07.2021 18:19 Ответить
Потрібно заборонити експорт з України слябів та іншого металу в заготовках, бо це все металобрухт з низькою доданою вартістю!
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20.07.2021 21:58 Ответить
И кому выгоден такой мараторий??? Почему всем металлургам такая цена норм, а нашим нет? Хорош грабить Страну!!! Вы о производстве беспокойтесь, а не о металлоломе!!! Кстати, цена на метал за границей ниже, чем в Украине!!!
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20.07.2021 18:14 Ответить
Казалось бы все просто, - чтоб не вывозили металл нужно платить соразмерную цену с заграницей. Но єто ж не наш метод, плюс зря что ли "слуги" конверты получают.
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20.07.2021 18:19 Ответить
Ну и людишкам запретить выезжать, - хай рботают тут за миску супу.
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20.07.2021 18:14 Ответить
Это очень нужно Ренату Ахметову. Ему металолом не нужен, но такое решение будет очень способствовать.
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20.07.2021 18:16 Ответить
И у ахметки не хватает денег покупать металлолом по реальной цене.
Босота.
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20.07.2021 18:20 Ответить
денег хватает. но он хочет скупать его за копейки. причем металл второй плавки дороже
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20.07.2021 18:22 Ответить
Нужно поддержать отечественного производителя!
А то разорится...
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20.07.2021 18:24 Ответить
помню в конце 90х с таким лозунгом в ВР пролоббировали закон о понятии ввозных пошлин на импорт авто из ЕС , в угоду тигипам , святашам , васадзе ... и пр . " захисникам вытчизняного виробника " , когда садили всех на ланосы ..... земля им железобетоном , когда сдохнут...
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20.07.2021 19:11 Ответить
Металлочерепица и все остальное подорожало в два раза и все наверху довольны,а ты как хочешь так и строй..
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20.07.2021 18:18 Ответить
строй под Женевой. если хватит денег на землю
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20.07.2021 18:22 Ответить
мелопрофиль 20х30 2мм-60 гр за метр..за арматуру я вообще молчу 150 гр 3 м 10 мм арматурі
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20.07.2021 19:46 Ответить
Фантазёр .
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20.07.2021 18:18 Ответить
высокие закупочные цены на метинвесте еще быстрее решат эту проблему
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20.07.2021 18:21 Ответить
Прокинулись. Це потрібно було зробити ще в 90-х, коли різали на брухт цілі заводи і вивозили в Туреччину. Так з"являлись перші мільйонери при Чучмі.
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20.07.2021 18:23 Ответить
А как же рыночные еропейские цены? Что скажут Европа и эксперты? Может запрет на вывоз всего металла поможет снизить заоблачные цены на металл в Украине? Ато Ахметка скупает металолом за копейки, електроенергию и рабочую силу тоже за бесценок скупает а металл продает по цене золота.
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20.07.2021 18:32 Ответить
Ахметка продает украинцам електроенергию и газ по Европейским рыночным ценам. А металолом хочет бесплатно скупать. А не порвать ли сепару Гудку харю на лоскуты?
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20.07.2021 18:35 Ответить
Таким образом уже поступили Росиия и Казахстан...
Ах вот откуда ветер дует. Ахметка предлогает нам стать в одну шеренгу с Рашкой и Казашкой.
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20.07.2021 18:40 Ответить
Вперёд ! Турки освободят Крым . Они главные покупатели украинского металлолома .
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20.07.2021 18:41 Ответить
Монопольку по скупке лома в Украине отстаивает в интересах Ахметки,Пини, Коломойши и им подобних.Совсем негодній депутат.
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20.07.2021 18:42 Ответить
https://www.sainsburys.co.uk/gol-ui/product/milk-fresh-milk/sainsburys-british-whole-milk-34l-6-pint-
Англия супермаркет Sainsbury (далеко не самый дешевый) молоко 17,1 Грн/литр

А вы металлоломом мозги людям засераете!!!
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20.07.2021 18:46 Ответить
Магера-сгуститель краски! Шестёрка ахметовская как вы привыкли к халяве.
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20.07.2021 19:05 Ответить
Хто ж дозволить. Вивіз лісу вже пробували заборонити.......
Така вона "угода про асоціацію".
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20.07.2021 19:11 Ответить
Придністровя існує тільки завдяки українському брухту. Саме туди його пруть 24/7 спонсоруючи по факту окупаційну військову хунту в Тирасполі на шкоду Молдові. Окрім цього існування невизнаного *************** Придністровя в Молдові і військового контингенту там загрожує Україні в разі початку війни з ***********. Тому мораторій! І взагалі ми повинні вже давно заблокувати кордон та повітряний простір з Придністровям і спрямувати всі товарні та людські потоки через державний кордон Молдови. Так буде правильно і для Молдови і для України.
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20.07.2021 19:14 Ответить
А що треба, щоб люки каналізаційні перестали красти?
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20.07.2021 21:03 Ответить
 
 