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Благодаря аренде госимущества бюджет с начала года пополнился на 1 млрд грн, - председатель ФГИУ Сенниченко

Благодаря аренде госимущества бюджет с начала года пополнился на 1 млрд грн, - председатель ФГИУ Сенниченко

С начала 2021 года в бюджет поступило 1 млрд гривен от аренды государственного имущества.

Об этом во время презентации сайта orenda.gov.ua сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала года, если оценивать в денежном эквиваленте, в бюджет поступило уже 1 млрд гривен. Заключено с начала года 1985 новых договоров аренды", - сказал Сенниченко.

По его словам, общая арендная плата по новым договорам составляет 16,6 млн гривен в месяц. Кроме того, бюджет получает средства по договорам аренды, которые были подписаны в предыдущие периоды.

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В среднем рост цены аренды имущества на аукционах ФГИ оценивает в 97% в первом полугодии этого года.

Сенниченко отметил, что ранее только в 3,6% случаев сдачи госимущества в аренду на объект претендовало два и более участников. В первом полугодии этого года данный показатель вырос в 7 раз.

Издание отмечает, что на сайте по аренде госимущества Фонд размещает все вакантные и уже арендованные объекты.

Автор: 

аренда (187) госбюджет (1187) имущество (350) Сенниченко Дмитрий (64)


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Топ комментарии
+2
А сколько получил бюжет Ахметова от аренды одного зеленого ишака?
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20.07.2021 18:43 Ответить
+1
А если многомиллионную армию наших чиновников вытащить из кабинетов на трассу и поставить раком торговать то наша казна пополнится не на один а на сотни миллиардов.
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20.07.2021 18:48 Ответить
+1
Здам в безстрокову аренду зелених слуг.
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20.07.2021 19:05 Ответить
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А сколько получил бюжет Ахметова от аренды одного зеленого ишака?
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20.07.2021 18:43 Ответить
Очень напоминает городской рынок в 90е,когда продавалось все ,но ничего не производилось.Тперь вяликий мяуЗЕдурень превратил в базар-вокзал всю Украину.
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20.07.2021 18:47 Ответить
А если многомиллионную армию наших чиновников вытащить из кабинетов на трассу и поставить раком торговать то наша казна пополнится не на один а на сотни миллиардов.
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20.07.2021 18:48 Ответить
Дожили, власть хвастается что еще удалось какое то народное добро продать и ето преподносится как достижение.
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20.07.2021 18:50 Ответить
Здам в безстрокову аренду зелених слуг.
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20.07.2021 19:05 Ответить
1млрд гривен за год - этого даже не хватит, чтобы перекрыть расходы на полугодичные вояжи и шашлыки, зеленого черта.
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20.07.2021 19:13 Ответить
укроборонпром сдают в аренду все. бизнес, ничего личного
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20.07.2021 19:15 Ответить
А бюджет чиновников на сколько пополнился и не счесть.
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20.07.2021 19:48 Ответить
а санкції на контробасистів НЕВОВИНИХ скільки вовиним дали прибутку?
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20.07.2021 20:28 Ответить
Где такие оценки берутся. Сенченко ты смешной. 600 метров по 5 гривен. Могу в проззоро скинуть ссылку. Полный провал, гос предприятия в убытках.
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20.07.2021 21:33 Ответить
А украли 10 млрд.
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20.07.2021 22:16 Ответить
 
 