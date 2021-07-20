Благодаря аренде госимущества бюджет с начала года пополнился на 1 млрд грн, - председатель ФГИУ Сенниченко

С начала 2021 года в бюджет поступило 1 млрд гривен от аренды государственного имущества.

Об этом во время презентации сайта orenda.gov.ua сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала года, если оценивать в денежном эквиваленте, в бюджет поступило уже 1 млрд гривен. Заключено с начала года 1985 новых договоров аренды", - сказал Сенниченко.

По его словам, общая арендная плата по новым договорам составляет 16,6 млн гривен в месяц. Кроме того, бюджет получает средства по договорам аренды, которые были подписаны в предыдущие периоды.

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В среднем рост цены аренды имущества на аукционах ФГИ оценивает в 97% в первом полугодии этого года.

Сенниченко отметил, что ранее только в 3,6% случаев сдачи госимущества в аренду на объект претендовало два и более участников. В первом полугодии этого года данный показатель вырос в 7 раз.

Издание отмечает, что на сайте по аренде госимущества Фонд размещает все вакантные и уже арендованные объекты.