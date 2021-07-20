Монастырский: Только после приговора по делу об убийстве Шеремета можно будет судить о профессионализме следствия

Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что оценивать качество работы и профессионализм следователей, расследующих дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, можно будет только после оглашения приговора суда.

Об этом он написал в соцсетях в пятую годовщину убийства журналиста, сообщает Цензор.НЕТ.

"Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета. Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализма следствия", - написал Монастырский.

Глава МВД отметил, что суд установит истину в этом деле, а родные, близкие и украинское общество должны дождаться его решения.

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Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

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Таким образом, Кузьменко и Антоненко остаются под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Третья подозреваемая, Яна Дугарь, находится под залогом.