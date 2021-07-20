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Новости Убийство Шеремета
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Монастырский: Только после приговора по делу об убийстве Шеремета можно будет судить о профессионализме следствия

Монастырский: Только после приговора по делу об убийстве Шеремета можно будет судить о профессионализме следствия

Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что оценивать качество работы и профессионализм следователей, расследующих дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, можно будет только после оглашения приговора суда.

Об этом он написал в соцсетях в пятую годовщину убийства журналиста, сообщает Цензор.НЕТ.

"Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета. Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализма следствия", - написал Монастырский.

Глава МВД отметил, что суд установит истину в этом деле, а родные, близкие и украинское общество должны дождаться его решения.

Читайте: Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

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Таким образом, Кузьменко и Антоненко остаются под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Третья подозреваемая, Яна Дугарь, находится под залогом.

Монастырский: Только после приговора по делу об убийстве Шеремета можно будет судить о профессионализме следствия 01

Автор: 

Шеремет Павел (564) Монастырский Денис (335) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+25
Зеля в без суду вже знайшов винних.
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20.07.2021 19:12 Ответить
+24
Монастырский, а давай и ты заодно до оглашения "приговора" посидишь на киче или под домашним арестом. Почему именно ты? А просто по походке подходишь.
Монастирський: Лише після вироку у справі про вбивство Шеремета можна буде робити висновки щодо професіоналізму слідства - Цензор.НЕТ 9313
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20.07.2021 19:31 Ответить
+21
Чучело из ботофермы фашиста подоляка, тебе напомнить день, когда собаков и зеЛох собрали пресс-конференцию и обьявили на всю страну, что это дугарь и антоненко убили шеремета?!
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20.07.2021 19:33 Ответить
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Зеля в без суду вже знайшов винних.
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20.07.2021 19:12 Ответить
Коротка у вас пам'ять, якщо взагалі є.
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20.07.2021 19:31 Ответить
Чучело из ботофермы фашиста подоляка, тебе напомнить день, когда собаков и зеЛох собрали пресс-конференцию и обьявили на всю страну, что это дугарь и антоненко убили шеремета?!
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20.07.2021 19:33 Ответить
зеленский скот и подонок
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20.07.2021 23:49 Ответить
Мразь - иуда , табуретка -марионетка
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21.07.2021 00:55 Ответить
ага .... а до того будемо сидіти і чекати чуда .....
х"й ти вгадав, новоспечене чмо !.....
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20.07.2021 19:13 Ответить
блин, да это самый гениальный министр МВД всех времен и народов!
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20.07.2021 19:20 Ответить
Эта мразь за идиотов держит всех или для зелебобиков трусит?
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20.07.2021 19:21 Ответить
зелю буде відмазувати.
Втім, цим постом - вже почав
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20.07.2021 19:23 Ответить
уже нарушил обет молчания, брехло зеленое) клялся же что месяц его не услышим, но на второй день открыл свой рот....
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20.07.2021 19:22 Ответить
всё таки надо вводить графу в справке,для депутатов,министров и прочей нечисти,когда,кем и в каком состоянии был зачат.
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20.07.2021 19:23 Ответить
когда,кем и в каком состоянии был зачат.
Монастирський: Лише після вироку у справі про вбивство Шеремета можна буде робити висновки щодо професіоналізму слідства - Цензор.НЕТ 7102 "В каком состоянии" даже мне понятно. В чём может быть интрига "когда и кем"?
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20.07.2021 23:19 Ответить
логичный лесник
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20.07.2021 19:23 Ответить
Антиукраинская падла и враг народа, это понятно.
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20.07.2021 19:25 Ответить
это такое же чудо как и Аваков
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20.07.2021 19:29 Ответить
СБУ выступила с заявлением после неявки Шойгу по повестке
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20.07.2021 19:31 Ответить
Это создает предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения, - добавил представитель ведомства.
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20.07.2021 19:31 Ответить
Монастырский, а давай и ты заодно до оглашения "приговора" посидишь на киче или под домашним арестом. Почему именно ты? А просто по походке подходишь.
Монастирський: Лише після вироку у справі про вбивство Шеремета можна буде робити висновки щодо професіоналізму слідства - Цензор.НЕТ 9313
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20.07.2021 19:31 Ответить
То есть, профессионализму следователей и экспертов оценку должен дать суд. Простой здравый смысл у мусоров сработать не может - когда экспертиза проводится по непонятной научно не обоснованной методике. А некто Бирч заявляет что ему британцу МВД Украины запрещает общаться с адвокатами подозреваемых
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20.07.2021 19:33 Ответить
Ой, Монастирський чорт? Шо? Нє? Ау! Стерненко! "Не чує баба"
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20.07.2021 19:41 Ответить
Стерненко сьогдні протестуе під МВД по розлідуванню справи Шеремета. Сходи туди - всім хто там поаукай.
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20.07.2021 20:18 Ответить
Тупоголовому лишь бы пернуть
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20.07.2021 23:51 Ответить
Порядний міністр би випустив відразу трьох призначених підозрюваними і почав би справжнє слідство. Схоже на те, що тут замішані спецслужби Білорусі, а їхні українські колеги їм допомогали. Через це 5 років і тягли зі слідством. Сподіваюсь, Монастирський ще заробить свій строк на цій посаді.
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20.07.2021 19:44 Ответить
Звичайно, що Зе-команда не професійна і їй тяжко розслідувати такі справи. Залишається невирішене питання: чому високопрофесійна ПО-команда за три роки , по гарачим слідам цього злочину не прсунулася в розслідуванні ні на йоту?А ще більше дивує, що представники цієї професійної команди так завзято критикують нинішніх ділетантів...
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20.07.2021 22:13 Ответить
не будет никакого приговора) закроют дело. все это операция прикрытия, чтобы не найти реального исполнителя. который известен и давно в говени
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20.07.2021 19:45 Ответить
Судя по всему, Паша полез расследовать не то, что можно. Убийц (реальных), не говоря уж про заказчиков, конечно же, не найдут.
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20.07.2021 19:48 Ответить
За свободу Шеремета просив особисто Путін. Це був кандидат на вибори, який влаштовував і Кремль і опозицію. Оскільки у диктаторів знищення опозиціі та конкуренціі річ звичайна - назвіть імя замовника убивства?
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20.07.2021 20:31 Ответить
Ну ... Він має на увазі, що будь-яке його висловлювання, як міністра, можна розцінити, як тиск на суддів.
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20.07.2021 20:01 Ответить
твій бос, міністре , лівою рукою розганяє КС а првою ногою копає під ВС за те, що оцінив його указ як порушення закону ... ТО ПРО ЯКиЙ СУД ТИ ГОВОРИШ?
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20.07.2021 20:26 Ответить
Це він про той суд, що вбивць Олешка відпустив?
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20.07.2021 20:48 Ответить
після вбивства Шеремета і нелрозумілої поведенки Юрася та Авакова по недопуску екпертів ФБР до розслідування в мене було переконання, що це помста підлеглих Пукача цій журналістці, де жив Шеремет.Але після вбивства Гонгадзе пройшло 20 років, ті підлеглі вже не ті (пенсіонери). Ну а коли цуцики Авакова повідомили, що інші вбивства були скоєні аналогічними мінами і керує професійний убивця, а ці є його звязок...... А тепер вляпались по самі вуха в лайно, яке ж самі заготовували для інших. В січні, коли білоруси відкрили справжнього замовника -душевнохворого бульбофюрера, фальсифікація справи явна. до того ж - раніше пропав телеоператор шеремета, тіло так і не знайшли. А зараз, Іноку це відомо, будуть тягнути суд до останньої межі - десь взимку будуть допитувати Ірхіна з Рувіним, допит буде тривати місяців три, потім будуть кликати експерта з Англії, який буде визначати косолапість обвинувачених. Все це затягненеться до нових виборів.
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20.07.2021 20:49 Ответить
Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализма следствия", - написал Монастырский

А мы думали что только повторное непредвзятое расследование даст возможность сделать выводы о качестве и профессионализме предыдущего следствия. Возникает закономерный вопрос - Монастырский а ты точно не дебил?
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20.07.2021 21:18 Ответить
_А ты от великого ума решил что если моня так сказал, то значит он действительно так думает? Да подлец просто выссался народу в очи, вот и весь хер до копейки!
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20.07.2021 23:17 Ответить
Існує ймовірність, що суд може повернути справу на додаткове розслідування. Хто її "породив" той нехай і "вбиває". Судді не захочуть з вироком мати "халепу" на свою голову, та і виправдати не рискнуть. Або ж є ще варіант - "шляхом справи Штепи" на декілька років.
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21.07.2021 08:58 Ответить
Окстіться. Ніякого "додаткового розслідування" немає з 2012 року. Просто будуть тягнути, аби тільки не винести виправдувальний. У кожному випадку, коли "оправдос" неминучий, починається тяганина. У мене такі "розглядаються" з 2015, 2016, 2017 років. А коли людина сидить в СІЗО 7,5 роки за вбивство лише на підставі показань алкоголіка-шизофреніка, роблять просто: виготовляють разом з прокурором підроблені папірці, яких ніхто раніше не бачив, і пишуть шо попало, наплювавши на 10 експертиз НА КОРИСТЬ ОБВИНУВАЧЕНОГО. Справа № 320/954/14-к - ще те позорище. Ця система НЕВИЛІКОВНА, ніякі "реформи" і "перезавантаження" її не виправлять
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14.07.2022 23:37 Ответить
Зрозуміло: Справа та ж, мусор такий же.
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20.07.2021 22:44 Ответить
Я ж Вам відразу нагадав що "по іменам їх пізнаєте їх" - Монастирський (холоп) - зелений дебіл. Розумних при ЗЕ не буде - у владу проходять тільки дегенерати... Вже піз но засмучуватись. Просто смійтесь. Ржіть як коні! Ви ж цього хотіли коли голосували за клоуна!
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20.07.2021 22:53 Ответить
мусорская мразь назначенная подонком Зеленским куражится,
суки зеГнидные
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20.07.2021 23:47 Ответить
А вы думали , что Ермак с твтаровым , назначат независимого ???членограи -************* работают на полусогнутых , чтобы путлера удовлетворить
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21.07.2021 01:07 Ответить
Мне просто интересно, он действительно верит в справедливый вердикт?
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21.07.2021 01:53 Ответить
Якщо суди голова судової системи України, а досудові органи тіло, то голова зогнила , а тіло хворе. І як би то тіло не трудилося, дарма! в гнилій голові усе зогниє.
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21.07.2021 02:08 Ответить
во всём виноваты ноздри... (с)
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21.07.2021 02:30 Ответить
Ох и идиот этот новоявленный министр.
И как его дегенеративное мышление напоминает логику судов инквизиции. Если обвиняемая, которую бросили в воду, выплыла, значит она ведьма, и ее сжигали на костре, а если утонула, ну что ж, была не ведьма, оправдывали посмертно.
Кретин не хочет высказаться к "качеству" подготовленного прокурорами обвинения и собранным "уликам", потому что жопа уже прилипла к министерскому креслу.

По поводу продажной постсовковой гнилой антиукраинской некомпетентной нынешней судебной системы Украины. Она основной источник обнищания Украины в последние 30 лет, и того что Украина самая бедная страна в Европе, поскольку не дает играть по общим цивилизованным правилам
Ведь судью всегда можно купить и они неприкасаемые, при этом преступник-судья почти никогда не отвечает за свои преступления, судебная шобла всегда его оправдает (разве что изредка. какой-нибудь "колядовальник", да и то потом оправдают.
Судьи это смычка с коррумпированной властью и организованной преступностью. Невиновных там нет. "Карфаген должен быть разрушен", иначе нас ждет судьба Мозамбика или Сомали, или нынешний судебной сброд обеспечит исчезновение Украины, даже не задумываясь, как он это сделал и что это он сделал. Рак ведь тоже не знает, что после гибели организма, который сам сжирает, он тоже погибнет.
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21.07.2021 05:35 Ответить
Тот случай, когда ПОД КАЖДЫМ СЛОВОМ. Просто нечего добавить
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14.07.2022 23:39 Ответить
Им до инквизиции далеко. У инквизиторов 25 % приговоров были оправдательными
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14.07.2022 23:41 Ответить
 
 