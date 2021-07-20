Монастырский: Только после приговора по делу об убийстве Шеремета можно будет судить о профессионализме следствия
Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что оценивать качество работы и профессионализм следователей, расследующих дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, можно будет только после оглашения приговора суда.
Об этом он написал в соцсетях в пятую годовщину убийства журналиста, сообщает Цензор.НЕТ.
"Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета. Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализма следствия", - написал Монастырский.
Глава МВД отметил, что суд установит истину в этом деле, а родные, близкие и украинское общество должны дождаться его решения.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.
30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
Таким образом, Кузьменко и Антоненко остаются под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Третья подозреваемая, Яна Дугарь, находится под залогом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
х"й ти вгадав, новоспечене чмо !.....
Втім, цим постом - вже почав
"В каком состоянии" даже мне понятно. В чём может быть интрига "когда и кем"?
А мы думали что только повторное непредвзятое расследование даст возможность сделать выводы о качестве и профессионализме предыдущего следствия. Возникает закономерный вопрос - Монастырский а ты точно не дебил?
суки зеГнидные
И как его дегенеративное мышление напоминает логику судов инквизиции. Если обвиняемая, которую бросили в воду, выплыла, значит она ведьма, и ее сжигали на костре, а если утонула, ну что ж, была не ведьма, оправдывали посмертно.
Кретин не хочет высказаться к "качеству" подготовленного прокурорами обвинения и собранным "уликам", потому что жопа уже прилипла к министерскому креслу.
По поводу продажной постсовковой гнилой антиукраинской некомпетентной нынешней судебной системы Украины. Она основной источник обнищания Украины в последние 30 лет, и того что Украина самая бедная страна в Европе, поскольку не дает играть по общим цивилизованным правилам
Ведь судью всегда можно купить и они неприкасаемые, при этом преступник-судья почти никогда не отвечает за свои преступления, судебная шобла всегда его оправдает (разве что изредка. какой-нибудь "колядовальник", да и то потом оправдают.
Судьи это смычка с коррумпированной властью и организованной преступностью. Невиновных там нет. "Карфаген должен быть разрушен", иначе нас ждет судьба Мозамбика или Сомали, или нынешний судебной сброд обеспечит исчезновение Украины, даже не задумываясь, как он это сделал и что это он сделал. Рак ведь тоже не знает, что после гибели организма, который сам сжирает, он тоже погибнет.