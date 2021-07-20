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Шесть национальных телеканалов продолжают показ фильмов на русском языке, - языковой омбудсмен Креминь

Шесть национальных телеканалов продолжают показ фильмов на русском языке, - языковой омбудсмен Креминь

Шесть общенациональных телеканалов в Украине продолжают демонстрацию фильмов и сериалов на русском языке.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Секретариата уполномоченного по защите государственного языка, информирует Цензор.НЕТ.

"16 июля 2021 года вступили в силу нормы абзацев 1-3 ч.6 ст.23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которыми определено, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. С целью выяснения реального состояния выполнения закона телерадиоорганизациями Секретариатом уполномоченного по защите государственного языка 16-17 июля 2021 года был проведен мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Отмечается, что по результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке телеканалами "Интер", "Украина", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", о чем составлены соответствующие акты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попытки отсрочить или отменить обязательность дублирования фильмов на украинский - недопустимы", - языковой омбудсмен Креминь

"Учитывая указанное, мною направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции", - сообщил языковой обмудсмен Тарас Креминь.

Автор: 

кино (1536) русский язык (580) телевидение (900) Креминь Тарас (132)


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Топ комментарии
+33
закройте эти кацапские чёрные глотки на пару месяцев, а там - посмотрим, на каком запоют...
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20.07.2021 19:20 Ответить
+25
почему не приостановлены лицензии?
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20.07.2021 19:21 Ответить
+21
та и хер с ним..с эти фильмом..
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20.07.2021 19:27 Ответить
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Украине все равно, на каком языке ее любят. Ей безразлично, на каком языке говорят те, кто защищает ее, воюет за нее, умирает за нее...
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20.07.2021 22:58 Ответить
Це означає лише те що штрафи маленькі або їх платить *********.
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20.07.2021 23:17 Ответить
позбавити ліцензії!
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21.07.2021 00:10 Ответить
Канал Интер - логово роSSийской ваты!
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21.07.2021 04:59 Ответить
І на Цензорі скотоязик прісутствуєт отдєльно і навіть домінує у пошуку.
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21.07.2021 09:34 Ответить
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