Шесть национальных телеканалов продолжают показ фильмов на русском языке, - языковой омбудсмен Креминь

Шесть общенациональных телеканалов в Украине продолжают демонстрацию фильмов и сериалов на русском языке.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Секретариата уполномоченного по защите государственного языка, информирует Цензор.НЕТ.

"16 июля 2021 года вступили в силу нормы абзацев 1-3 ч.6 ст.23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которыми определено, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. С целью выяснения реального состояния выполнения закона телерадиоорганизациями Секретариатом уполномоченного по защите государственного языка 16-17 июля 2021 года был проведен мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Отмечается, что по результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке телеканалами "Интер", "Украина", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", о чем составлены соответствующие акты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попытки отсрочить или отменить обязательность дублирования фильмов на украинский - недопустимы", - языковой омбудсмен Креминь

"Учитывая указанное, мною направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции", - сообщил языковой обмудсмен Тарас Креминь.