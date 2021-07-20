Шесть национальных телеканалов продолжают показ фильмов на русском языке, - языковой омбудсмен Креминь
Шесть общенациональных телеканалов в Украине продолжают демонстрацию фильмов и сериалов на русском языке.
Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Секретариата уполномоченного по защите государственного языка, информирует Цензор.НЕТ.
"16 июля 2021 года вступили в силу нормы абзацев 1-3 ч.6 ст.23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которыми определено, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. С целью выяснения реального состояния выполнения закона телерадиоорганизациями Секретариатом уполномоченного по защите государственного языка 16-17 июля 2021 года был проведен мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
Отмечается, что по результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке телеканалами "Интер", "Украина", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", о чем составлены соответствующие акты.
"Учитывая указанное, мною направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции", - сообщил языковой обмудсмен Тарас Креминь.
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